Las noticias más importantes del 4 de diciembre del 2025 en México

Información
/ 4 diciembre 2025
    Las noticias más importantes del 4 de diciembre del 2025 en México
    Las noticias más importantes del 4 de diciembre del 2025 en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. FOTO: ESPECIAL

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Aguanieve azotará a estos estados por nuevo Frente Frío y Masa de Aire Frío; bajarán las temperaturas: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que un nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

Turna Cámara de Diputados al Senado reforma a la Ley de Aguas: En sesión maratónica de 24 horas, diputados avalaron enmienda con 68 cambios respecto a la propuesta original de la presidenta Sheinbaum.

Presenta Gobierno de Sheinbaum avances del Tren Saltillo-Nuevo Laredo: En el caso de la ruta del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, mencionó que se encuentran en la Fase 1 en los términos de la obra.

Estados Unidos revoca la visa del alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López: El alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, confirmó que autoridades de Estados Unidos cancelaron su visa de turista.

Con oferta más baja, se perfila ICA para construir tramo en NL del tren Saltillo-Nuevo Laredo: ICA y filiales cotizaron el tramo de 37.5 km en 12 mil 934 millones de pesos; fallo se da a conocer el 19 de diciembre.

Banorte permitirá depósitos y pagos en más de 24 mil Oxxo con nueva alianza: Banorte integrará a más de 24 mil tiendas Oxxo como puntos de depósitos y pagos en efectivo, ampliando su red a más de 44 mil centros de atención en todo el país.

MUNDO

Putin califica de inaceptables algunos puntos en propuesta de EU para finalizar guerra: Esta situación manifiesta que cualquier posible acuerdo está lejos de concretarse aún.

Es falso video que muestra a niños durmiendo en el piso de una celda en la frontera entre EU y México: En Instagram, TikTok y Facebook circula un video que fue manipulado haciendo uso de la IA en el que presuntamente se observa a varios niños en un centro de detención en EU.

Afirman que Maduro cambia constantemente de lugar para dormir y usa celulares desechables por temor a un ataque: Fuentes cercanas al régimen de Maduro dijeron que el presidente está sudando la gota gorda mientras refuerza su seguridad personal.

COAHUILA

PRI votó contra dictamen de Ley de Aguas por que Morena no escuchó a productores: Rubén Moreira: El diputado coahuilense afirmó que la discusión de la ley debía realizarse con responsabilidad, inclusión y apego a los mandatos constitucionales y judiciales.

Saltillo: detectan ‘preocupantes’ niveles de contaminantes en el aire cerca de zonas residenciales: Calcita y dióxido de silicio fueron recuperados cerca de un corredor industrial en niveles “que no son alarmantes pero sí preocupantes”.

Coahuila: desplome en producción de nuez agrava ‘batalla’ por su comercialización: La incertidumbre por la reforma a la Ley de Aguas y la crisis de mercado golpean a un sector agrícola ‘muy difícil’.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Posada con Bobby Pulido y Alicia Villarreal, concierto de ópera, obra musical, festival de monólogos y desfile Coca-Cola: El primer fin de semana decembrino comienza con una variedad de eventos musicales y culturales en la ciudad.

Sheinbaum, Andrea Bocelli, Tom Brady y más: todas las celebridades confirmadas para el Sorteo Mundial 2026: La reunión en Washington contará con grandes artistas y figuras del deporte como Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Eli Manning.

¡Adiós aguinaldo! Confirma Rosalía concierto en Monterrey como parte de su ‘Lux Tour 2026’: La estrella española se presentará en la Arena Monterrey el 19 de agosto; también visitará la CDMX y Guadalajara.

¿Messi jugará el Mundial 2026? El capitán argentino detalla los factores que influyen en su decisión: En entrevista con SportsCenter, detalló las conversaciones que mantiene con Lionel Scaloni sobre su rol en la Selección Argentina.

ESPECIAL

SEMANARIO | Anuel quería conocer a Dios: Anuel tenía 6 años y muchas preguntas profundas sobre el cielo y sobre Dios. El 22 de octubre murió a causa del desplome de una estructura en su escuela, en el municipio de San Pedro, Coahuila. A poco más de un mes, sus padres, Emanuel y Eslyn, platican sobre su hijo, un angelito -dicen- que tenía un propósito, que ellos se acercaran a Dios.

SAT va por cuentas bancarias de tributarios con adeudos fiscales: Revisa si estás en la lista: El SAT congelará las cuentas bancarias de tributarios con faltas fiscales pendientes por resolver.

Temas


Leyes
Resumen
Trenes

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Conagua
SMN

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal