Las noticias más importantes del 4 de diciembre del 2025 en México

CLIMA

➔ Aguanieve azotará a estos estados por nuevo Frente Frío y Masa de Aire Frío; bajarán las temperaturas: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que un nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Turna Cámara de Diputados al Senado reforma a la Ley de Aguas: En sesión maratónica de 24 horas, diputados avalaron enmienda con 68 cambios respecto a la propuesta original de la presidenta Sheinbaum.

➔ Presenta Gobierno de Sheinbaum avances del Tren Saltillo-Nuevo Laredo: En el caso de la ruta del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, mencionó que se encuentran en la Fase 1 en los términos de la obra.

➔ Estados Unidos revoca la visa del alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López: El alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, confirmó que autoridades de Estados Unidos cancelaron su visa de turista.

➔ Con oferta más baja, se perfila ICA para construir tramo en NL del tren Saltillo-Nuevo Laredo: ICA y filiales cotizaron el tramo de 37.5 km en 12 mil 934 millones de pesos; fallo se da a conocer el 19 de diciembre.

➔ Banorte permitirá depósitos y pagos en más de 24 mil Oxxo con nueva alianza: Banorte integrará a más de 24 mil tiendas Oxxo como puntos de depósitos y pagos en efectivo, ampliando su red a más de 44 mil centros de atención en todo el país.

MUNDO

➔ Putin califica de inaceptables algunos puntos en propuesta de EU para finalizar guerra: Esta situación manifiesta que cualquier posible acuerdo está lejos de concretarse aún.

➔ Es falso video que muestra a niños durmiendo en el piso de una celda en la frontera entre EU y México: En Instagram, TikTok y Facebook circula un video que fue manipulado haciendo uso de la IA en el que presuntamente se observa a varios niños en un centro de detención en EU.

➔ Afirman que Maduro cambia constantemente de lugar para dormir y usa celulares desechables por temor a un ataque: Fuentes cercanas al régimen de Maduro dijeron que el presidente está sudando la gota gorda mientras refuerza su seguridad personal.

COAHUILA

➔ PRI votó contra dictamen de Ley de Aguas por que Morena no escuchó a productores: Rubén Moreira: El diputado coahuilense afirmó que la discusión de la ley debía realizarse con responsabilidad, inclusión y apego a los mandatos constitucionales y judiciales.

➔ Saltillo: detectan ‘preocupantes’ niveles de contaminantes en el aire cerca de zonas residenciales: Calcita y dióxido de silicio fueron recuperados cerca de un corredor industrial en niveles “que no son alarmantes pero sí preocupantes”.

➔ Coahuila: desplome en producción de nuez agrava ‘batalla’ por su comercialización: La incertidumbre por la reforma a la Ley de Aguas y la crisis de mercado golpean a un sector agrícola ‘muy difícil’.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Posada con Bobby Pulido y Alicia Villarreal, concierto de ópera, obra musical, festival de monólogos y desfile Coca-Cola: El primer fin de semana decembrino comienza con una variedad de eventos musicales y culturales en la ciudad.

➔ Sheinbaum, Andrea Bocelli, Tom Brady y más: todas las celebridades confirmadas para el Sorteo Mundial 2026: La reunión en Washington contará con grandes artistas y figuras del deporte como Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Eli Manning.

➔ ¡Adiós aguinaldo! Confirma Rosalía concierto en Monterrey como parte de su ‘Lux Tour 2026’: La estrella española se presentará en la Arena Monterrey el 19 de agosto; también visitará la CDMX y Guadalajara.

➔ ¿Messi jugará el Mundial 2026? El capitán argentino detalla los factores que influyen en su decisión: En entrevista con SportsCenter, detalló las conversaciones que mantiene con Lionel Scaloni sobre su rol en la Selección Argentina.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Anuel quería conocer a Dios: Anuel tenía 6 años y muchas preguntas profundas sobre el cielo y sobre Dios. El 22 de octubre murió a causa del desplome de una estructura en su escuela, en el municipio de San Pedro, Coahuila. A poco más de un mes, sus padres, Emanuel y Eslyn, platican sobre su hijo, un angelito -dicen- que tenía un propósito, que ellos se acercaran a Dios.

➔ SAT va por cuentas bancarias de tributarios con adeudos fiscales: Revisa si estás en la lista: El SAT congelará las cuentas bancarias de tributarios con faltas fiscales pendientes por resolver.