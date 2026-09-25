Noticias para el fin de semana: Clima; denuncian por caso de bebés fallecidos y se abre registro para depósito de 6 mil 450 pesos al mes

MÉXICO

→ Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h : Un Frente Frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

→ Familias interponen denuncia ante la FGR por caso de bebés fallecidos en hospital del IMSS en Durango : El presidente de la Barra de Abogados de Durango, Fermín Alonso Flores, confirmó que se interpusieron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el fallecimiento de cinco bebés en la Unidad de Cuidado Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona Número 1 de Durango.

→ Nuevo informe sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa será presentado el lunes, anuncia Sheinbaum : Será presentado de manera conjunta por el subsecretario de Derechos Humanos y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa.

INTERNACIONAL

→ Las 7 nuevas reglas para viajar en avión : Con la nueva realidad que se cierne sobre las aerolíneas, expertos en el sector recomiendan nuevas prevenciones a la hora de elegir vuelo.

→ Cómo El Niño alimentó el crecimiento explosivo del huracán Polo : La tormenta rompe récords mientras existe la posibilidad de que vuelva a tomar fuerza en el Pacífico. El huracán Polo está escribiendo un nuevo capítulo en los libros de récords.

→ Recha una Corte de Texas declarar inocente a Melissa Lucio y mantiene su condena a muerte : La Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazó este jueves declarar inocente a Melissa Lucio, una mujer condenada a muerte por el asesinato de su hija de dos años, Mariah, en 2007.

COAHUILA

→ Refuerzan seguridad en Torreón: Manolo Jiménez y Miguel Riquelme entregan patrullas y armamento por 70 millones de pesos : Las nuevas unidades serán asignadas a grupos de reacción, prevención, proximidad social y otras áreas de la Policía Municipal.

→ Monclova recibirá a más de 250 ciclistas en la gran final del Serial MTB : El evento reunirá a competidores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, generando una importante derrama económica y afluencia familiar durante octubre.

→ Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días : La jueza Ruth Haggi Huerta García otorgó tres días hábiles para que las partes presenten las manifestaciones que consideren pertinentes.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Novato de oro: Lucas Spence desata la locura con tres jonrones y le da vida a los Astros : El novato de Houston conectó los tres primeros cuadrangulares de su carrera en un mismo partido, impulsó cinco carreras y fue decisivo en el triunfo sobre los Athletics.

→ ¡Otra vez en pleito! Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón tras sus declaraciones sobre Julián Figueroa : Las declaraciones de la viuda de Julián Figueroa sobre los medicamentos que le daba al cantante habrían provocado una nueva acción legal por parte de la costarricense.

→ De Cuba para el mundo: expone MARCO primera retrospectiva de Flavio Garciandía : La muestra se exhibirá en Marco para el público en general a partir de este viernes 26 de septiembre.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ ¿Cuándo caerá el próximo pago de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez? : Aquellos beneficiarios de la Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez esperan el próximo pago bimestral, correspondiente al primer depósito del ciclo escolar 2026-2027.

→ ¿Qué es la Credencial Blanca del IMSS?... qué requisitos necesitan los adultos mayores pensionados para tramitarla : Conoce qué es la Credencial Blanca del IMSS, para qué sirve y cuáles son los requisitos para tramitarla o reponerla.