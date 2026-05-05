Advierte la OCDE rezago de México en recaudación tributaria

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    Advierte la OCDE rezago de México en recaudación tributaria
    La recaudación en México como proporción del PIB se ubicó en 2024 en 18.3 por ciento, 3.4 puntos porcentuales por debajo del promedio regional y 15.8 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE. FOTO: Cuartoscuro Daniel Augusto

La recaudación tributaria como porcentaje del PIB aumentó en 0.5 puntos porcentuales respecto al año previo y 7.3 respecto al año 2000

CDMX.-Aunque aceleró su crecimiento durante este siglo, la recaudación tributaria se mantiene en México por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, advierte un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El informe Estadísticas Tributarias de América Latina y el Caribe 2026, difundido este martes, indica que la recaudación en México como proporción del producto interno bruto (PIB) se ubicó en 2024 en 18.3 por ciento, 3.4 puntos porcentuales por debajo del promedio regional y 15.8 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE.

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La recaudación tributaria como porcentaje del PIB de México aumentó en 0.5 puntos porcentuales respecto al año previo y 7.3 respecto al año 2000, mientras que para la región los incrementos fueron de 0.2 y 4.9 puntos porcentuales, respectivamente.

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS IMPUESTOS?

La mayor parte de los ingresos tributarios de México, 22.7 por ciento, señala, procede del impuesto sobre el valor añadido/ impuesto sobre bienes y servicios, seguido por impuesto sobre la renta de personas físicas, con 21.5 por ciento.

Respecto a la estructura tributaria en el país, detalla, que los impuestos sobre la renta, beneficios y ganancias de capital representaron 7.9 por ciento del PIB en 2024, los impuestos sobre bienes y servicios 6.6 por ciento, y las cotizaciones a la seguridad social 2.5 por ciento.

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RECAUDACIÓN EN AL Y EL CARIBE

La recaudación tributaria como proporción del PIB, indica la OCDE, se incrementó entre 2023 y 2024 en un poco más de la mitad de los países de América Latina y el Caribe.

La recaudación tributaria como proporción del PIB de la región, apunta, osciló entre el 9.2 por ciento de Guyana y el 33.7 por ciento de Brasil en 2024.

La recaudación de impuestos relacionados con la salud -impuestos especiales sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas y las bebidas azucaradas-, señala, representó un 0.39 por ciento del PIB y generó un 1.96 por ciento de los ingresos tributarios totales en 17 países de la región sobre los que hay datos disponibles.

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En tanto, indica, los ingresos tributarios por hidrocarburos entre los principales productores de petróleo y gas de la región disminuyeron del 4.1 por ciento del PIB en promedio en 2023 al 3.1 por ciento en 2024, en medio de una fuerte volatilidad del mercado.

“En México, las medidas de apoyo federal a Pemex, incluidas las exenciones de ciertos pagos del Derecho de Utilidad Compartida y del Derecho de Extracción de Hidrocarburos, también pesaron sobre los ingresos registrados”, apunta.

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