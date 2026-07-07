Caen grupos aeroportuarios; decepcionan cifras de junio

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Caen grupos aeroportuarios; decepcionan cifras de junio
    Las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) lideraron las bajas en la BMV con -6.1%, a 505.24 pesos. Cuartoscuro

Reportaron cifras mínimas para el mes de junio en el tráfico de pasajeros en sus terminales aéreas

MONTERREY, NL.- Las acciones de los grupos aeroportuarios encabezaron las bajas en la jornada de hoy en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras reportar cifras decepcionantes para el mes de junio en el tráfico de pasajeros en sus terminales aéreas.

Las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) lideraron las bajas en la BMV con -6.1%, a 505.24 pesos, luego de que la empresa reportó una caída de 8.5% en el tráfico total de pasajeros en México durante junio, respecto al mismo mes del año pasado, destacando la caída de 12.1% en el movimiento de pasajeros internacionales, y de 4.7% en el tráfico de los nacionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reserva-sre-por-5-anos-comunicaciones-sobre-rocha-e-inzunza-AC21983030

El aeropuerto de Cancún, principal terminal aérea de Asur, presentó una baja de 11.5% en el tráfico de pasajeros, con una reducción de 13.1% en los pasajeros internacionales en junio, y de 8.4% en los pasajeros nacionales.

Grupo Financiero Monex dijo que el desempeño del tráfico de Asur durante junio fue negativo, ya que persisten retos en el complejo de San Juan Puerto Rico y Cancún, donde la recuperación continúa siendo lenta.

HAY RETOS OPERATIVOS EN CANCÚN

Para el resto del 2026, Monex espera que la emisora presente un menor crecimiento respecto a su estimado al comienzo del año, derivado de una menor estabilización del tráfico internacional y retos operativos en Cancún.

Por su parte, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, dijo que en junio registró un decremento del 3.5% en el tráfico total de pasajeros respecto al mismo mes del año anterior.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/que-elegancia-la-de-cdmx-candelabros-virales-del-metro-costaron-56-mil-pesos-cada-uno-IC21982956

El aeropuerto de Guadalajara tuvo un alza de 3.4% en el tráfico de pasajeros nacionales, mientras que los internacionales subieron 11.5%.

Sin embargo, la terminal aérea de Puerto Vallarta reportó una caída de 18.7% en el tráfico total de pasajeros, donde los internacionales se desplomaron 33.4% y los nacionales 6%.

Los títulos de GAP cerraron ayer con una caída de 6.04%, a 415.22 pesos en la BMV

REPORTA LIGERO INCREMENTO MTY

En tanto, las acciones de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que opera el aeropuerto de Monterrey, bajaron 4.66%, a 234.4 pesos.

La empresa dijo que en junio el movimiento total de pasajeros subió 2.1%, con un alza de 0.8% en los nacionales y de 10.2% en los internacionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-eu-a-operador-del-mayo-zambada-por-narcoterrorismo-HC21982335

El Aeropuerto de Monterrey reportó un incremento de 0.3% en el tráfico de pasajeros, donde los nacionales cayeron 1.6% y los internacionales subieron 10.3%.

Monex dijo que el desempeño de OMA refleja una mayor demanda por el turismo relacionado al Mundial de Futbol 2026, pese a retos por menor demanda transfronteriza, así como ajustes por parte de las aerolíneas en cuanto a rutas con menor ocupación.

“Consideramos que el desempeño del tráfico de OMA durante junio fue mixto, ya que presentó un fuerte crecimiento en el segmento internacional, impulsada por su principal complejo, Monterrey; mientras que en el segmento doméstico, persisten retos en los principales complejos”, indicó Monex.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


aeropuertos
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Cancún
Guadalajara
Monterrey

Organizaciones


BMV
FIFA
OMA

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
De gran peso

De gran peso
true

México: La cultura del milagro y del esfuerzo
Pese a que el arancel promedio saltó de 16 a 28 por ciento para naciones sin tratado comercial como China, la medida ha golpeado más a las cadenas de suministro que a la inflación nacional.

Golpean aranceles costos de importación de China; pero frena inflación en México
Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, solicitó a la justicia de Estados Unidos cumplir su condena de cadena perpetua en un centro penitenciario con atención médica especializada debido a su estado de salud.

Pide ‘El Mayo’ Zambada a EU pasar sus últimos años en prisión médica por su estado de salud
Aprende cómo verificar si tu CURP certificada 2026 es válida, corregir errores, descargarla gratis en PDF y conocer los principales trámites para los que este documento es indispensable.

CURP certificada 2026... paso a paso para verificar si es válida, corregir errores y descargarla gratis en PDF
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes ráfagas de viento a estos estados
¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’
El cuadro albiceleste logro la remontada en el minuto 92 del tiempo regular.

Argentina remonta y vence a Egipto 3-2 y avanza a cuartos de final en el mundial 2026