Caen grupos aeroportuarios; decepcionan cifras de junio

MONTERREY, NL.- Las acciones de los grupos aeroportuarios encabezaron las bajas en la jornada de hoy en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras reportar cifras decepcionantes para el mes de junio en el tráfico de pasajeros en sus terminales aéreas. Las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) lideraron las bajas en la BMV con -6.1%, a 505.24 pesos, luego de que la empresa reportó una caída de 8.5% en el tráfico total de pasajeros en México durante junio, respecto al mismo mes del año pasado, destacando la caída de 12.1% en el movimiento de pasajeros internacionales, y de 4.7% en el tráfico de los nacionales.

El aeropuerto de Cancún, principal terminal aérea de Asur, presentó una baja de 11.5% en el tráfico de pasajeros, con una reducción de 13.1% en los pasajeros internacionales en junio, y de 8.4% en los pasajeros nacionales. Grupo Financiero Monex dijo que el desempeño del tráfico de Asur durante junio fue negativo, ya que persisten retos en el complejo de San Juan Puerto Rico y Cancún, donde la recuperación continúa siendo lenta. HAY RETOS OPERATIVOS EN CANCÚN Para el resto del 2026, Monex espera que la emisora presente un menor crecimiento respecto a su estimado al comienzo del año, derivado de una menor estabilización del tráfico internacional y retos operativos en Cancún. Por su parte, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, dijo que en junio registró un decremento del 3.5% en el tráfico total de pasajeros respecto al mismo mes del año anterior.

El aeropuerto de Guadalajara tuvo un alza de 3.4% en el tráfico de pasajeros nacionales, mientras que los internacionales subieron 11.5%. Sin embargo, la terminal aérea de Puerto Vallarta reportó una caída de 18.7% en el tráfico total de pasajeros, donde los internacionales se desplomaron 33.4% y los nacionales 6%. Los títulos de GAP cerraron ayer con una caída de 6.04%, a 415.22 pesos en la BMV REPORTA LIGERO INCREMENTO MTY En tanto, las acciones de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que opera el aeropuerto de Monterrey, bajaron 4.66%, a 234.4 pesos. La empresa dijo que en junio el movimiento total de pasajeros subió 2.1%, con un alza de 0.8% en los nacionales y de 10.2% en los internacionales.

El Aeropuerto de Monterrey reportó un incremento de 0.3% en el tráfico de pasajeros, donde los nacionales cayeron 1.6% y los internacionales subieron 10.3%. Monex dijo que el desempeño de OMA refleja una mayor demanda por el turismo relacionado al Mundial de Futbol 2026, pese a retos por menor demanda transfronteriza, así como ajustes por parte de las aerolíneas en cuanto a rutas con menor ocupación. “Consideramos que el desempeño del tráfico de OMA durante junio fue mixto, ya que presentó un fuerte crecimiento en el segmento internacional, impulsada por su principal complejo, Monterrey; mientras que en el segmento doméstico, persisten retos en los principales complejos”, indicó Monex.

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