Hablan Sheinbaum y Carney sobre ‘temas comerciales’ en llamada; destacan la importancia de renovar el T-MEC

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    Hablan Sheinbaum y Carney sobre ‘temas comerciales’ en llamada; destacan la importancia de renovar el T-MEC
    Enfatizaron la necesidad de “renovar el T-MEC lo antes posible para brindar mayor certeza a las empresas y trabajadores de América del Norte”. Cuartoscuro

En la comunicación abordaron los acontecimientos que afectan al comercio norteamericano, informó la Oficina del Primer Ministro

WASHINGTON DC, EU.-La Oficina del Primer Ministro de Canadá Mark Carney informó este jueves de una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar temas comerciales justo cuando el líder canadiense mantiene negociaciones arancelarias con la administración del presidente Donald Trump.

A un día de que se cumpla el plazo acordado entre Carney y Trump para plasmar en documentos un acuerdo bilateral que ayuden a resolver diversos irritantes -incluidos los aranceles de EU a los autos, el acero y el aluminio canadienses- el Primer Ministro realizó una llamada para conversar con la mandataria mexicana.

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”El Primer Ministro y la Presidenta abordaron los acontecimientos que afectan al comercio norteamericano. Subrayaron la importancia de renovar el Tratado entre Canadá, EU y México (T-MEC) lo antes posible para brindar mayor certeza a las empresas y trabajadores de América del Norte”, dijo la oficina de Carney

”Ellos enfatizaron que una sólida cooperación bilateral es esencial para la seguridad y la prosperidad compartidas del continente”, aseguró la oficina del líder canadiense en un comunicado.

REDUCCIÓN A ARANCELES DE EU A CANADÁ

Ayer, fuentes familiarizadas con las negociaciones dijeron a la agencia Bloomberg que la administración Trump habría propuesto una reducción de 25 a 15 por ciento el arancel punitivo que aplica a los autos ensamblados en Canadá y otra de 50 a 25 por ciento en el arancel que aplica al acero y al aluminio canadiense.

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Los alivios reportados por las fuentes anónimas todavía no son definitivos pero serían parte de un acuerdo más amplio entre Canadá y EU para evitar de forma definitiva una imposición adicional de 50 por ciento de arancel contra un grupo específico de productos canadienses equivalente a más de 20 mil millones de dólares.

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