Llama Amnistía Internacional al Gobierno a proteger protesta de mujeres buscadoras en CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Llama Amnistía Internacional al Gobierno a proteger protesta de mujeres buscadoras en CDMX
    Amnistía informó que miles de personas participarán en la marcha organizada por mujeres que buscan a familiares desaparecidos. Cuartoscuro

Colectivos de mujeres buscadoras prevén movilizarse el próximo 11 de junio en la capital del país

CDMX.- Amnistía Internacional (AI) llamó a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad y el derecho a la protesta pacífica de los colectivos de mujeres buscadoras que prevén movilizarse el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, en coincidencia con el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un comunicado, señaló que miles de personas participarán en la marcha organizada por mujeres que buscan a familiares desaparecidos, muchos de ellos presuntamente reclutados por grupos criminales o asesinados por resistirse a ello. Asimismo, informó que actuará como observadora durante la protesta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-la-marina-mas-de-800-kilos-de-cocaina-en-guerrero-LF21241129

De acuerdo con Amnistía Internacional, al 25 de mayo de 2026 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 134 mil 460 personas desaparecidas o no localizadas en México.

APOYO INSUFICIENTE DE LAS AUTORIDADES

Sostuvo que ante la falta de apoyo suficiente de las autoridades, numerosas mujeres han encabezado por cuenta propia las labores de búsqueda de sus familiares.

Las convocantes a la movilización han planteado como principales demandas justicia para las personas desaparecidas, mayores condiciones de seguridad y la aceptación de apoyo internacional para fortalecer las tareas de búsqueda. Su lema es: “Que no se juegue con nuestro dolor”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/juzgadores-piden-a-sheinbaum-audiencia-exigen-pagos-de-pension-e-indemnizacion-BF21240661

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, afirmó que la inauguración del Mundial brindará una plataforma para visibilizar la crisis de desapariciones en el país y recordó que miles de mujeres aprovecharán la atención internacional sobre el evento para exigir respuestas de las autoridades.

UNA CRISIS DE GRANDES DIMENSIONES

La organización también advirtió que las buscadoras enfrentan de manera cotidiana ataques, insultos, campañas de descrédito y procesos de criminalización por su labor de defensa de derechos humanos.

Expresó que la crisis de desapariciones en México es de grandes dimensiones y pidió a las autoridades escuchar las exigencias de verdad, justicia y reparación planteadas por los colectivos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tormenta-tropical-boris-se-fortalece-frente-a-guerrero-y-se-forma-la-depresion-tropical-tres-e-en-el-pacifico-KC21234583

También exhortó a los gobiernos de todo el país a respetar el derecho a la protesta pacífica y abstenerse de acciones que pudieran derivar en la represión de manifestaciones.

RIESGOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

La organización recordó que en un informe publicado el 30 de marzo identificó diversos riesgos para los derechos humanos asociados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre ellos mencionó posibles restricciones a la protesta, políticas migratorias en Estados Unidos que han derivado en detenciones y deportaciones, así como riesgos para personas en situación de calle en ciudades sede de Canadá.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-presenta-solicitud-de-juicio-politico-contra-samuel-garcia-ante-el-congreso-de-nuevo-leon-JC21238919

Amnistía Internacional señaló además que, pese a los llamados realizados por organizaciones de derechos humanos y grupos de aficionados, la FIFA y las autoridades de los países anfitriones no han emitido garantías públicas sobre la protección de las protestas pacíficas ni sobre la ausencia de operativos migratorios vinculados a los eventos del torneo.

SIN GARANTÍAS DE LA FIFA

La organización indicó que tampoco ha recibido respuesta a una carta enviada a la FIFA en la que solicitó información sobre dichas garantías y pidió claridad respecto a las restricciones sobre banderas y pancartas dentro de los recintos mundialistas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-abandera-a-la-seleccion-mexicana-rumbo-al-mundial-memo-ochoa-recibe-bandera-IC21237780

Finalmente, Edith Olivares Ferreto sostuvo que, además del costo de las entradas, persisten preocupaciones relacionadas con el respeto a los derechos humanos durante la Copa Mundial, particularmente en materia de libertad de expresión, protesta y protección de comunidades afectadas por distintas problemáticas sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Colectivos
Derechos humanos
Desaparecidos

Localizaciones


Canadá
CDMX
Estados Unidos

Personajes


Clara Brugada
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Amnistía Internacional
FIFA

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Los votos para candidatos no registrados crecieron 593.95% entre 2023 y 2026, pasando de 364 hasta 2 mil 526 sufragios.

Coahuila: crece voto nulo 88%; 64 mil 330 personas anularon su voto en elecciones legislativas
Coahuila: El voto duro cuenta

Coahuila: El voto duro cuenta
true

Por agradecimiento voté por el PRI
Especialistas advierten que el Congreso local aún tiene pendientes reformas, presupuesto e infraestructura para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar antes de 2027.

Coahuila: reformas pendientes quedarán en manos de la próxima Legislatura
PAN, PRD, PVEM, fuera del Congreso de Coahuila

PAN, PRD, PVEM, fuera del Congreso de Coahuila
La tormenta tropical Boris avanza cerca de Guerrero y Oaxaca con lluvias torrenciales, mientras la depresión tropical Tres-E permanece bajo vigilancia.

Tormenta tropical Boris se fortalece frente a Guerrero y se forma la depresión tropical Tres-E en el Pacífico
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra ‘Boris’ a México; azotarán con heladas, lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
A casi tres décadas del asesinato de Paco Stanley, el conductor Mario Bezares volvió a hablar públicamente sobre uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de México.

Mario Bezares rompe el silencio en caso del asesinato de Paco Stanley... ¿Qué dijo sobre nuevo documental?