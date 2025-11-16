Noticias del fin de semana en México: Cae líder del CJNG, juez ‘cacha’ a Salinas Pliego y EU destruye otra ‘narcolancha’

MÉXICO

→ Detienen a ‘Pipo’, líder criminal buscado en Ecuador y ligado al CJNG: El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que “el criminal fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa”.

→ Claudia Sheinbaum anunció construcción de planta para Chocolate Bienestar en Tabasco: El gobernador Javier May celebró la obra y señaló que utilizará cacao de alta calidad proveniente de sistemas agroforestales impulsados por Sembrando Vida.

→ Ricardo Salinas Pliego habría mandado espiar a abogado en Londres; juez lo ‘cacha’, según Blommerg: El juez Stephen Houseman acusó al empresario Salinas Pliego de falta de ética, de acuerdo con Bloomerg.

INTERNACIONAL

→ EU destruye otra lancha en el Pacífico y mata a tres supuestos narcotraficantes: El ataque forma parte de las operaciones de Estados Unidos con el argumento de combatir el narcotráfico.

→ El portaaviones más grande de EU entra al Caribe en medio de la disputa con Venezuela: Con su llegada la misión “Operación Lanza del Sur” incluye casi una docena de barcos de la Marina y alrededor de 12.000 marineros e infantes de marina.

→ Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas: El país se enfrenta a un electorado profundamente polarizado que decidirá entre Kast, Jara y Kaiser.

COAHUILA

→ Exceso de velocidad y alcohol, causas de muerte de las dos mujeres en accidente al sur de Saltillo: El accidente ocurrió alrededor de las 03:30 horas en el periférico Luis Echeverría Álvarez, cuando un Volkswagen Jetta perdió el control y se estrelló contra la base de un señalamiento, causando la muerte inmediata de las mujeres.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Broncos ganan a Chiefs 22-19: McLaughlin y Nix determinantes en la victoria: Wil Lutz, Jaleel McLaughlin y Ja’Quan McMillian fueron piezas clave en la victoria, que coloca a Denver al frente de la AFC Oeste antes de su semana de descanso.

→ ¿La verás? Confirman que Sony ya trabaja en una película de los ‘Labubu’: Aunque aún no está claro si la marca de coleccionismo aceptó un live action o se tratará de una película animada.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos): ‘Ru Abogado’ acusó a un elemento de la Policía de Naucalpan de corrupción cuando se encontraba poniendo una presunta infracción.

→ Esta es la edad máxima a la que las mujeres pueden solicitar un crédito Infonavit: Infonavit amplía beneficios para mujeres: menos puntos y mayor edad límite para solicitar crédito.

→ Pensión del Bienestar: calendario oficial del 17 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos: Se trata de 14 días de pagos para adultos de la tercera edad, correspondiendo a la letra inicial de su primer apellido.