    Noticias del fin de semana en México: Cae líder del CJNG, juez ‘cacha’ a Salinas Pliego y EU destruye otra ‘narcolancha’
    Detienen a ‘Pipo’, líder criminal buscado en Ecuador y ligado al CJNG: El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que “el criminal fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa”. FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante del fin de semana, del 14 al 16 de noviembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Detienen a ‘Pipo’, líder criminal buscado en Ecuador y ligado al CJNG: El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que “el criminal fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa”.

Claudia Sheinbaum anunció construcción de planta para Chocolate Bienestar en Tabasco: El gobernador Javier May celebró la obra y señaló que utilizará cacao de alta calidad proveniente de sistemas agroforestales impulsados por Sembrando Vida.

Ricardo Salinas Pliego habría mandado espiar a abogado en Londres; juez lo ‘cacha’, según Blommerg: El juez Stephen Houseman acusó al empresario Salinas Pliego de falta de ética, de acuerdo con Bloomerg.

INTERNACIONAL

EU destruye otra lancha en el Pacífico y mata a tres supuestos narcotraficantes: El ataque forma parte de las operaciones de Estados Unidos con el argumento de combatir el narcotráfico.

El portaaviones más grande de EU entra al Caribe en medio de la disputa con Venezuela: Con su llegada la misión “Operación Lanza del Sur” incluye casi una docena de barcos de la Marina y alrededor de 12.000 marineros e infantes de marina.

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas: El país se enfrenta a un electorado profundamente polarizado que decidirá entre Kast, Jara y Kaiser.

COAHUILA

Exceso de velocidad y alcohol, causas de muerte de las dos mujeres en accidente al sur de Saltillo: El accidente ocurrió alrededor de las 03:30 horas en el periférico Luis Echeverría Álvarez, cuando un Volkswagen Jetta perdió el control y se estrelló contra la base de un señalamiento, causando la muerte inmediata de las mujeres.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Broncos ganan a Chiefs 22-19: McLaughlin y Nix determinantes en la victoria: Wil Lutz, Jaleel McLaughlin y Ja’Quan McMillian fueron piezas clave en la victoria, que coloca a Denver al frente de la AFC Oeste antes de su semana de descanso.

¿La verás? Confirman que Sony ya trabaja en una película de los ‘Labubu’: Aunque aún no está claro si la marca de coleccionismo aceptó un live action o se tratará de una película animada.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos): ‘Ru Abogado’ acusó a un elemento de la Policía de Naucalpan de corrupción cuando se encontraba poniendo una presunta infracción.

Esta es la edad máxima a la que las mujeres pueden solicitar un crédito Infonavit: Infonavit amplía beneficios para mujeres: menos puntos y mayor edad límite para solicitar crédito.

Pensión del Bienestar: calendario oficial del 17 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos: Se trata de 14 días de pagos para adultos de la tercera edad, correspondiendo a la letra inicial de su primer apellido.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

