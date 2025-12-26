Noticias para el fin de semana: Registran sangrienta Nochebuena, Salinas Pliego se lanza vs. hijo de AMLO y justicia llega a familia de narco

México
/ 26 diciembre 2025
    Noticias para el fin de semana: Registran sangrienta Nochebuena, Salinas Pliego se lanza vs. hijo de AMLO y justicia llega a familia de narco
    ‘Como ratas’: Salinas Pliego arremete; López Beltrán responde y su esposa defiende a sus hijos: En medio de una controversia difundida en redes sociales, el hijo del expresidente López Obrador fijó postura sobre su situación personal y respondió a críticas del empresario. VANGUARDIA

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Los momentos en que Sheinbaum brilló en México y a la vista del mundo en 2025: Durante este año, la Presidenta de México fue reconocida por medios como Forbes, TIME y The New York Times; su administración también.

Nochebuena con violencia en Culiacán, deja cinco muertos: Jornada de ataques deja cinco víctimas mortales, incluyendo una mujer en su hogar, y una empleada de estética herida de gravedad durante los festejos.

‘Como ratas’: Salinas Pliego arremete; López Beltrán responde y su esposa defiende a sus hijos: En medio de una controversia difundida en redes sociales, el hijo del expresidente López Obrador fijó postura sobre su situación personal y respondió a críticas del empresario.

INTERNACIONAL

Dictan prisión preventiva oficiosa para suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán tras detención en Zapopan: Mario Lindoro Elenes y Mario Alberto Lindoro permanecerán en el penal de Puente Grande bajo prisión preventiva mientras un juez determina su situación jurídica.

Bloqueo de Trump a petróleo venezolano sancionado plantea nuevas interrogantes sobre si es legal: La campaña ha generado escrutinio en el Congreso, especialmente después de que se revelara que las fuerzas estadounidenses mataron a dos sobrevivientes de un ataque a un barco con un segundo ataque.

COAHUILA

Localizan a cinco de seis menores desaparecidos en Tabasco; entre ellos joven de Coahuila: Los jóvenes habían sido deportados de Estados Unidos y, tras su repatriación, huyeron al llegar a un albergue en Villahermosa, lo que derivó en la activación de alertas Amber.

Confirman fallecimiento de ex trabajador de AHMSA Polo Covarrubias en Castaños: Ex trabajadores de Altos Hornos de México lamentaron el fallecimiento de quien laboró durante años en el área del BOF y colada continua de la Planta 2.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Decomisan drogas y vehículos ligados a Ryan Wedding, exatleta vinculado al Cártel de Sinaloa: Fuerzas federales aseguraron drogas, vehículos de lujo y decenas de motocicletas relacionadas con Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense buscado por el FBI.

¡Orgullo mexa! Debutarán Los Tigres del Norte este domingo en un episodio de ‘Los Simpson’: La banda de origen mexicano cantará el nuevo ‘Corrido de Pedro y Homero’, aparentemente inspirado en el famoso protagonista de la serie animada de Fox.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Captan a José Ramón López Beltrán en exclusiva tienda de Houston: El hijo mayor del expresidente López Obrador fue grabado saliendo de la boutique Loro Piana en Texas; el hecho reaviva críticas por el estilo de vida de la familia.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito: El IMSS confirmó que las pensiones de 2026 se pagarán a inicios de cada mes, con ajustes por fines de semana y festivos.

Estos son todos los días de descanso obligatorio en México para 2026 según la Ley Federal del Trabajo: La LFT fija los días festivos obligatorios de 2026 y garantiza salario íntegro o pago doble adicional a quienes trabajen en esas fechas.

Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?: Descubre cuándo se celebra el Día de los Inocentes 2025, su origen, significado y por qué esta fecha es clave para evitar bromas y noticias falsas.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

