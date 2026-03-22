Noticias del fin de semana en México: Coahuila en sequía, petróleo al alza y Boda de ‘Un Tal Fredo’

MÉXICO

→ México rebasa a EU en precio del petróleo: la mezcla nacional se coloca por encima del WTI : México vendió su crudo más caro que Estados Unidos por segundo día consecutivo, luego de que la Mezcla Mexicana de Exportación se colocó por arriba del West Texas Intermediate (WTI), su principal referencia en el mercado.

→ Coahuila lidera afectación por sequía a nivel nacional; ‘es nueva normalidad’: meteoróloga : La experta señaló que las consecuencias del cambio climático se adelantaron 25 años. Además, gobierno y sociedad civil deben adaptarse a que las lluvias se acumularán en periodos cortos.

INTERNACIONAL

→ EU desplegará mañana a ICE en los aeropuertos para ayudar en los controles de seguridad : Con el objetivo de aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, informó que Estados Unidos desplegará a partir de mañana (lunes) a agentes de inmigración (ICE), medida que le ayudará a cumplir su misión.

→ Rescate de cerca de 700 perros y gatos en Los Ángeles podría convertirse en el mayor operativo de rescate animal en EU : Alrededor de 700 perros y gatos fueron rescatados este viernes por autoridades del condado de Los Ángeles en lo que podría convertirse en el mayor operativo de rescate animal a nivel local y en la historia de Estados Unidos.

COAHUILA

→ Clubes coahuilenses participan en la recuperación de vehículos robados; localización se logra en tiempo récord : El empresario coahuilense Héctor Horacio Dávila explicó que, gracias a una movilización en redes sociales y al uso de tecnología de rastreo, las unidades fueron localizadas en la zona conocida como Tamarindo.

→ Supera IMSS Coahuila las 147 mil dosis aplicadas contra sarampión : El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila mantiene activa su campaña de vacunación contra el sarampión mediante acciones en unidades médicas y puntos estratégicos, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización entre la población.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Jorginho vs Chappell Roan: Qué pasó en el hotel de São Paulo con la hija del futbolista : El futbolista de Flamengo, Jorginho, denunció que un guardia vinculado al entorno de Chappell Roan intimidó a su hija de 11 años en un hotel de São Paulo, previo al show de la cantante en Lollapalooza Brasil 2026.

→ Alejandra Rivera inicia temporada en la WNFC; habrá watch party en Saltillo : La saltillense debutará este 28 de marzo con San Diego Rebellion, y el partido podrá seguirse en una transmisión especial en Boston’s Pizza Galerías Saltillo.

→ Boda de ‘Un Tal Fredo’ pone a Cuatro Ciénegas en tendencia : El municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se convirtió en el escenario de una celebración que trascendió del ámbito privado a la conversación pública, luego de que la boda del influencer conocido como “Un Tal Fredo” atrajera la atención de usuarios en redes sociales y medios digitales.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Pensión Bienestar 2026: quién recibe pago de 6 mil 400 pesos del 23 al 26 de marzo : A partir de este mes, las pensiones y apoyos que forman parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México realizan la dispersión de pagos correspondientes al bimestre marzo-abril de 2026 para millones de derechohabientes en todo el país.

→ Sorprende a su esposo con otra y termina atropellada en Saltillo : Una mujer resultó lesionada tras ser atropellada por su esposo, después de que esta lo viera en su vehículo con otra fémina. Lo anterior ocurrió sobre calles de la colonia Prados de San José, en Saltillo.