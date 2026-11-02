Sheinbaum - Taddei: Reunión en llamas

El país reposaba aún de los festejos patrios cuando, en la tercera semana de septiembre, la presidenta Sheinbaum Pardo se reunió en privado, en un sitio ajeno a Palacio, con la entonces titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, a la que pidió cancelar contratos millonarios con un cártel de proveedores alentado por la propia funcionaria, y luego renunciar. Ella se resistió. Al salir del lugar, la Presidenta ya había decidido decapitar a esa mafia y colocar a Taddei ante cargos penales. Taddei renunció formalmente el lunes 26. Tres días después viajó a Sonora y se trasladó a su natal Cananea, asistida por una escolta de policías del gobierno del morenista Alfonso Durazo. El viernes 30 cruzó la frontera con Arizona, para alojarse en una casa familiar en el poblado de Palominas, condado de Cochise. El fin de semana se ausentó del lugar. Reportes extraoficiales refirieron que habría tomado un vuelo hacia un país europeo no determinado aún. La presión sobre la presidenta del INE se había extendido durante las cuatro semanas posteriores al encuentro con Sheinbaum Pardo.

Conversaciones sostenidas con al menos seis fuentes distintas revelan que nuevas reuniones fueron convocadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica presidencial, Luisa María Alcalde; al menos una de ellas, en las oficinas de la primera. Taddei dijo luego a colaboradores cercanos que ambas la amagaron con enderezarle un expediente judicial. Desde el primer momento, Taddei propuso el cese de todo su equipo de trabajo, parte del cual le fue colocado por las propias empresas proveedoras, y otra más estaba identificada con líderes parlamentarios morenistas, como Adán Augusto López y Ricardo Monreal. “Que se vayan todos, pero yo me quedo”, insistió en diversos momentos. La relación de Taddei con Sheinbaum se había reducido a algunos momentos durante la campaña presidencial de 2024. Pero dos de los colaboradores de esta última construyeron en ese periodo un contacto más directo. Por ello fueron convocados para gestionar su defenestración. El otrora dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, actual secretario de Educación, y Jesús Valencia, operador político-electoral y actual subsecretario del Bienestar. Varios de los funcionarios que tuvieron la encomienda de Palacio de intervenir en este episodio recibieron llamadas telefónicas del gobernador Alfonso Durazo defendiendo la postura de Taddei, sobre la que no estaba oficialmente enterado.

El fin de semana del 23 de octubre las negociaciones se endurecieron. El sábado 24, Taddei aceptó separarse del cargo, pero horas después habría cancelado ese acuerdo. En una encerrona, el domingo se le conminó en forma imperiosa a dimitir. “Mañana lunes, ante el Consejo (general del INE)”, cedió ella. “Hoy, en un comunicado, y mañana se formaliza”, se le emplazó. Las fuentes consultadas atribuyen a la consejera presidencial Alcalde y a la secretaria Rodríguez haber obtenido el acuerdo de filtrar a los medios parte de la documentación que vincula a Taddei con grandes proveedores del INE, a los que permitió colocar en la estructura del organismo a funcionarios que laboraban paralelamente en las propias empresas. Otra parte de las filtraciones, en particular videos difundidos, habría estado originada en los proveedores mismos, a los que se les comenzaron a cancelar contratos desde septiembre pasado, al documentarse connivencia entre supuestos competidores y vínculos con factureras.

Tras la batalla para la caída de Taddei se libran aún varias escaramuzas, tanto en los OPLEs estatales –en las que la entonces presidenta del INE presionó para imponer a sus proveedores– como en otros frentes, entre ellos la Cámara de Diputados, donde mientras se evidenciaba el nexo entre el coordinador Monreal y el oficial mayor (OIC) del INE, Víctor Hugo Cervantes, el vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuéllar, llamó a encarcelar a Taddei y a los funcionarios y empresarios vinculados.