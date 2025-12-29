Saltillo 2025: Estos son los logros y momentos más destacados del arte y la cultura

2025 fue un año difícil para la cultura y las artes en Coahuila. Los recortes presupuestales a nivel federal y estatal propiciaron decisiones complejas y controversiales a nivel gubernamental, mientras que la creación artística independiente continuó su incansable labor. En medio de esto pudimos disfrutar de grandes propuestas de artes visuales, música, teatro, danza y otras disciplinas, además de que algunos de nuestros artistas destacaron a nivel nacional e internacional en sus distintos rubros. En esta lista te compartimos algunos de esos acontecimientos que nos hicieron sentir orgullo por el trabajo artístico que los coahuilenses son capaces de llevar a cabo, así como otros momentos dignos de mención. El año de Geroca - 12 de enero 2025 inició con una terrible noticia: el fallecimiento del pintor y monero Gerardo Rodríguez Canales “Geroca”. El querido artista recibió sendos homenajes en enero, en el marco de su última exposición en vida en la Taberna el Cerdo de Babel y el año concluyó con una muestra póstuma de su trabajo en este mismo espacio, su galería oficial durante más de una década. Lee más aquí: Geroca sigue aquí: El arte del monero refrenda su vida con exposición póstuma en Saltillo

El fotógrafo de las mil aves - 25 de mayo En mayo el orgullo se volvió nacional, cuando el fotógrafo de naturaleza Daniel Garza Tobón dio a conocer que había alcanzado el récord de fotografiar a nada menos que mil especies de aves mexicanas, una cifra que además de representar un logro personal aporta a la conservación de la fauna nacional. Lee más aquí: Saltillo: Logra Daniel Garza Tobón récord de mil especies de aves mexicanas fotografiadas

Cultura que se expande - Durante el año Aunque la Secretaría de Cultura de Coahuila tomó decisiones cuestionables este año —como entregar la administración del Teatro de la Ciudad Fernando Soler a un patronato de particulares y convertir parte de la Casa del Artesano en estacionamiento y oficinas—, destacó la expansión de la Feria Internacional del Libro Coahuila en mayo a dos sedes: Arteaga y Torreón, además de que la Muestra Estatal de Teatro, en octubre, llegó por primera vez a Monclova. Lee más aquí: Presenta Esther Quintana resultados de su segundo año al frente de la Secretaría de Cultura de Coahuila

Al rescate de la fotografía antigua - 8 de octubre En octubre también se inauguró la exposición del Primer Concurso de Fotografía Antigua de Saltillo en el Centro Cultural Teatro García Carrillo. Convocado en el marco del 50 aniversario de VANGUARDIA, este premio y exposición reconoció a algunas de las más destacadas imágenes conservadas por familias saltillenses que reflejan una época pasada y resguardan la historia de la ciudad. Lee más aquí: Inaugura VANGUARDIA exposición de fotografía antigua ‘Saltillo: Una ventana al pasado’

Elina Garanča le canta a Saltillo - 9 de octubre Considerada la mejor mezzosoprano del mundo, esta destacada cantante se presentó a inicios de octubre en la Plaza de Armas, sin importar el frío y acompañada por el coro de la Compañía de Ópera de Saltillo y la Orquesta Filarmónica del Desierto, así como solistas destacados coahuilenses. Lee más aquí: Elīna Garanča, la mejor mezzosoprano del mundo, se presentará en Saltillo con la OFDC

Premios a la excelencia periodística - noviembre y diciembre En la segunda mitad del año dos colaboradores de VANGUARDIA destacaron al recibir reconocimientos a su labor. Humberto Casas ganó el Premio de Periodismo Cultural “Armando Fuentes Aguirre” en la categoría de Televisión, mientras que Francisco Rodríguez obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Entrevista, por un trabajo que denuncia actos de tortura cometidos por la policía de Torreón contra una mujer. Lee más aquí: Humberto Casas | Francisco Rodríguez

Teatro de Cámara “Ozcar Castañeda Rada” - 14 de noviembre El sorpresivo fallecimiento del actor, director y maestro monclovense Ozcar Castañeda Rada fue recibido con una cálida ola de reconocimiento a su labor, la cual resultó en una solicitud masiva para que el Teatro de Cámara de la Casa de la Cultura de Saltillo llevara su nombre. Esta fue aprobada por la Secretaría de Cultura y el 14 de noviembre el espacio que por años fue hogar de este artista escénico pasó a llevar su nombre para la posteridad. Lee más aquí: Saltillo: develan placa en homenaje al actor Ózcar Castañeda en la Casa de la Cultura

Otro López Velarde para Coahuila - diciembre A finales de noviembre se presentó el fallo del Premio Nacional de Poesía Ramón López para el poeta saltillense Lázaro Izael, que reconoció su trabajo con la obra “Crianza natural”, que inscribió bajo el seudónimo de “Gallo de oro”. Lee más aquí: Lazaro Izael, poeta de Saltillo, gana el Premio Ramon Lopez Velarde 2025

Bellas Artes se rinde ante Catón - 4 de diciembre El Cronista de Saltillo, escritor y periodista Armando Fuentes Aguirre “Catón” recibió a inicios de diciembre la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito en la Comunicación Social e Historia de México, otorgada por la Academia Mexicana de Ciencias Políticas, en el Palacio de Bellas Artes, un acontecimiento celebrado dentro y fuera de la ciudad. Lee más aquí: Bellas Artes se rinde ante ‘Catón’