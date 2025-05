Las noticias más importantes del 19 de mayo en México

CLIMA

➔ Nuevo Frente Frío a México: Prepárese... Se aproximan temperaturas de -5 grados, fuertes lluvias y vientos, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Nuestra solidaridad siempre’... Sheinbaum envía condolencias por las víctimas del accidente del Buque Cuauhtémoc en NY: Claudia Sheinbaum lamenta la muerte de dos jóvenes en el accidente del Buque Cuauhtémoc en Nueva York. Refrenda su apoyo a las familias y confirma investigaciones en curso

➔ Regresan a México 172 cadetes tras tragedia del Buque Cuauhtémoc en EU: Marina explicó que dos cadetes aún permanecen en NY, se encuentran bajo atención médica especializada y en condición estable

➔ Sheinbaum deslinda a Semar de promoción de elección judicial: Morenistas usaron el buque para invitar a la población a votar en el proceso

➔ Responsable de supervisión en Axe Ceremonia no estaba en el Parque Bicentenario: Tabe: El alcalde de Miguel Hidalgo pide una sanción ejemplar para los involucrados en el accidente

➔ Sheinbaum recibe a nuevos embajadores, entre ellos Ronald Johnson de Estados Unidos: En Palacio Nacional se llevó a cabo la ceremonia para oficializar el trabajo de cinco diplomáticos

MUNDO

➔ Reconoce FBI esfuerzo de México por ‘sellar’ la frontera y afirma que fentanilo entra por Canadá: Kash Patel destacó la cooperación de las autoridades mexicanas en el combate al tráfico de drogas

➔ Take It Down act; sancionarán en Estados Unidos la divulgación de contenido pornográfico hecho por IA: En la Casa Blanca, Donald Trump, acompañado por la Primera Dama, firmó la ley de Take It Down

➔ Estados Unidos espera autorización de México para subir al buque Cuauhtémoc: La NTSB cuestiona información sobre falla mecánica, propuesta por la policía de Nueva York

COAHUILA

➔ En Monclova dicen ‘Sí al desarme’, sí a la paz; arranca campaña de canje de armas: La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Monclova en coordinación con el Ejército Mexicano y el Gobierno del Estado, promueve la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego

➔ Incertidumbre global por aranceles pone en pausa proyectos clave en La Laguna: Cuatro inversiones del ramo automotriz y metalmecánico están detenidas, pero se espera el anuncio de una nueva planta en los próximos días

➔ Alerta hídrica: Conagua confirma déficit crítico en acuífero Saltillo-Ramos Arizpe: Estudios realizados desde los años 70 advierten sobre la sobreexplotación progresiva del acuífero, con niveles de abatimiento de hasta 15 metros en zonas urbanas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Piden ‘perdón’ a Valeria Márquez con un ramo de flores; lo envían a su salón de belleza: A casi una semana del asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido durante una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, apareció un ramo de rosas con la palabra “Perdón”, lo que ha despertado sospechas entre las autoridades

➔ ¡Duelo de titanes! Investigará Donald Trump a Beyoncé por apoyar a Kamala Harris: El mandatario estadounidense dio a conocer una lista de celebridades que apoyaron la campaña de su contrincante, debido a las donaciones

➔ Valkirias arrasan a Bandidas en el inicio de la Temporada 2025 de LIFFEN: El equipo saltillense arrancó con una contundente victoria de 42 puntos sobre las de Monterrey, mostrando un gran nivel y confianza

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La Laguna: campo seco, economía herida

➔ Exige Sheinbaum seriedad y descalifica presunta lista de EU contra políticos mexicanos: En su conferencia matutina la mandataria señaló que ‘son rumores’ los supuestos procesos contra funcionarios