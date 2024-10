Las noticias más importantes del 29 de octubre en México

CLIMA

➔ Ya llegó el Frente Frío 6 a México; se esperan temperaturas de hasta -10 °C y caída de Aguanieve en estos estados: Prepárese... La temporada de frentes fríos de 2024 aún está en sus inicios, pues hasta ahora solo se han presentado seis de estos sistemas en territorio mexicano, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presenta su renuncia a la SCJN: Esta carta se dio luego que la presidenta expusiera la intención de los ministros de renunciar a su cargo para poder llevarse prestaciones.

➔ Jalisco: Imputan delitos a sujeto responsable de atropello masivo en la Catedral de Guadalajara: Identificado como Sergio Arturo “N” enfrenta los delitos de robo calificado de un vehículo, causar daños y atropellamiento de 16 personas.

➔ Acuerda Corte debatir el 5 de noviembre proyecto de ministro Carrancá sobre reforma judicial: El proyecto del ministro propone avalar elección popular de ministros, no así de jueces y magistrados.

➔ Seis consejeros del INE proponen controversia contra Reforma Judicial; cuestionan facultades de Taddei: ¿División en el INE? El proyecto propone impugnar las facultades que tiene la presidenta del INE, otorgada por la Reforma Judicial.

➔ Amaga Noroña con no aceptar renuncias de ministros de la Corte: ‘No estoy diciendo que no se las vayamos a reconocer, estoy diciendo que podemos no aceptárselas’.

➔ Cynthia López Castro, senadora del PRI, anuncia su renuncia al partido tras 21 años de militancia por ‘diferencias’ con Alito Moreno: A lo largo de su carrera, que comenzó a los 16 años, López Castro destacó la falta de coincidencias y diálogo dentro del PRI, afirmando que ya no se siente identificada.

➔ Gertz Manero reaparece, asegura que secuestraron a ‘El Mayo’ Zambada: “Esa persona fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos, la entrada de cualquier avión y cualquier persona están reglamentadas con la Ley Norteamericana y se tiene que identificar”, aseveró.

MUNDO

➔ Cuatro años después persisten las amenazas de que extremistas asaltarán el Capitolio de Estados Unidos: La violencia política sigue siendo una amenaza persistente de cara a las elecciones del 5 de noviembre, advierten los expertos.

➔ Cientos de muertos, tras bombardeo israelí en la Franja de Gaza; la mayoría eran mujeres y niños: Israel enfrenta una ola de rechazo internacional por su decisión de prohibir las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

➔ Estos son los puntos clave del primer informe del Vaticano contra los abusos a menores dado a conocer hoy: Hoy se presentó el primer Informe Anual “sobre las políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia” realizado por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores. El Vaticano exhorta a tener una comunicación “activa” con las víctimas para avanzar contra abusos en México.

COAHUILA

➔ Saltillo: privilegian autoridades justicia por acuerdo en casos de atropellamientos: Casi 60 por ciento de los casos se concluyen por un convenio entre víctimas y responsables: FGE.