Las noticias más importantes del 5 de marzo en México

CLIMA

➔ Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este jueves, una línea seca sobre el noreste del territor

MÉXICO

➔ Justifica Sheinbaum menos tiempo electoral en radio y TV: ‘Hay más impacto en redes’: La Presidenta aclaró que se mantienen sin modificación los tiempos para campañas de gobierno en salud u otros mensajes públicos

➔ Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos: En México, el matrimonio infantil se mantiene como una problemática social que afecta principalmente a niñas indígenas de 12 a 17 años, con mayor concentración de casos en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero

➔ Pedro Arce aclara que no hubo uso faccioso de Fiscalía de Nuevo León en caso Waldo Fernández: El exencargado del despacho de la Fiscalía descartó haber sido requerido en el caso, ahora que salió su nombre a relucir dentro del proceso que se lleva contra Karina “N”

➔ FGE Morelos confirma que cuerpo encontrado corresponde a Karol Toledo Gómez, estudiante de la UAEM: Se trata de la segunda estudiante de la UAEM reportada como desaparecida, tras el feminicidio de Kimberly Joselin

➔ Amenaza ‘El Z-42’ a guardia en cárcel de Virginia; lo trasladan a prisión federal en Pensilvania: Omar Treviño Morales amagó a custodio señalando que mantiene a más de 3 mil hombres a su servicio

MUNDO

➔ Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de la Seguridad Nacional por senador Mullin: Lo anterior sucede después de que los legisladores la interrogaran esta semana sobre una campaña publicitaria de 220 millones de dólares en la que la destacaba

➔ Venezuela y Estados restablecen relaciones diplomáticas, tras 5 años de conflicto político: El secretario de Interior, Doug Burgum, se reunió con la presidenta Delcy Rodríguez para establecer nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela

➔ Posiciona el Financial Times a Pedro Sánchez como la ‘némesis’ de Donald Trump en Europa: Al mismo tiempo, el presidente español se ha convertido en el chivo expiatorio del movimiento MAGA de su homólogo estadounidense

COAHUILA

➔ Coahuila: Propone Manolo Jiménez que Gobierno Federal intervenga para reactivar AHMSA... ‘incluso con esquema de paraestatal’: Impacto económico obliga a buscar soluciones extraordinarias, dice el Gobernador

➔ Con inversión social y programas comunitarios, impulsa Manolo Jiménez desarrollo en Frontera: Durante una gira de trabajo por la Región Centro de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez anunció e inició obras sociales por más de 50 millones de pesos en Frontera y Monclova

➔ Planeación urbana de Saltillo se enfocó en población de clase alta: expertos: Expusieron que cerca del 28 por ciento del territorio en Saltillo es ocioso, lo que puede ser utilizado como reservas territoriales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro: Este fin de semana hay grandes eventos imperdibles de música, teatro y hasta un show de ilusionismo

➔ Saraperos de Saltillo presenta a sus 55 invitados para el Spring Training 2026: El trabajo de pretemporada iniciará el 9 de marzo con lanzadores y receptores en el Estadio Francisco I. Madero, mientras que el resto del plantel se integrará el 16 de marzo

➔ ‘El Desaire’ suma reconocimientos: seleccionada en muestra feminista y festival internacional en Houston: La película dirigida por Gabriel Ramos y protagonizada por Vico Escorcia continúa su recorrido por festivales con selecciones en Guanajuato y Estados Unidos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

➔ 8M: por qué miles de mujeres no pueden salir a marchar el Día Internacional de la Mujer: Un reporte de Ola Violeta señala que desigualdad, pobreza de tiempo y violencia limitan que muchas mujeres participen en marchas del Día Internacional de la Mujer