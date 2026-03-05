Las noticias más importantes del 5 de marzo en México

/ 5 marzo 2026
    Las noticias más importantes del 5 de marzo en México
    Las noticias más importantes del 5 de marzo en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este jueves, una línea seca sobre el noreste del territor

MÉXICO

Justifica Sheinbaum menos tiempo electoral en radio y TV: ‘Hay más impacto en redes’: La Presidenta aclaró que se mantienen sin modificación los tiempos para campañas de gobierno en salud u otros mensajes públicos

Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos: En México, el matrimonio infantil se mantiene como una problemática social que afecta principalmente a niñas indígenas de 12 a 17 años, con mayor concentración de casos en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero

Pedro Arce aclara que no hubo uso faccioso de Fiscalía de Nuevo León en caso Waldo Fernández: El exencargado del despacho de la Fiscalía descartó haber sido requerido en el caso, ahora que salió su nombre a relucir dentro del proceso que se lleva contra Karina “N”

FGE Morelos confirma que cuerpo encontrado corresponde a Karol Toledo Gómez, estudiante de la UAEM: Se trata de la segunda estudiante de la UAEM reportada como desaparecida, tras el feminicidio de Kimberly Joselin

Amenaza ‘El Z-42’ a guardia en cárcel de Virginia; lo trasladan a prisión federal en Pensilvania: Omar Treviño Morales amagó a custodio señalando que mantiene a más de 3 mil hombres a su servicio

MUNDO

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de la Seguridad Nacional por senador Mullin: Lo anterior sucede después de que los legisladores la interrogaran esta semana sobre una campaña publicitaria de 220 millones de dólares en la que la destacaba

Venezuela y Estados restablecen relaciones diplomáticas, tras 5 años de conflicto político: El secretario de Interior, Doug Burgum, se reunió con la presidenta Delcy Rodríguez para establecer nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela

Posiciona el Financial Times a Pedro Sánchez como la ‘némesis’ de Donald Trump en Europa: Al mismo tiempo, el presidente español se ha convertido en el chivo expiatorio del movimiento MAGA de su homólogo estadounidense

COAHUILA

Coahuila: Propone Manolo Jiménez que Gobierno Federal intervenga para reactivar AHMSA... ‘incluso con esquema de paraestatal’: Impacto económico obliga a buscar soluciones extraordinarias, dice el Gobernador

Con inversión social y programas comunitarios, impulsa Manolo Jiménez desarrollo en Frontera: Durante una gira de trabajo por la Región Centro de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez anunció e inició obras sociales por más de 50 millones de pesos en Frontera y Monclova

Planeación urbana de Saltillo se enfocó en población de clase alta: expertos: Expusieron que cerca del 28 por ciento del territorio en Saltillo es ocioso, lo que puede ser utilizado como reservas territoriales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro: Este fin de semana hay grandes eventos imperdibles de música, teatro y hasta un show de ilusionismo

Saraperos de Saltillo presenta a sus 55 invitados para el Spring Training 2026: El trabajo de pretemporada iniciará el 9 de marzo con lanzadores y receptores en el Estadio Francisco I. Madero, mientras que el resto del plantel se integrará el 16 de marzo

‘El Desaire’ suma reconocimientos: seleccionada en muestra feminista y festival internacional en Houston: La película dirigida por Gabriel Ramos y protagonizada por Vico Escorcia continúa su recorrido por festivales con selecciones en Guanajuato y Estados Unidos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

8M: por qué miles de mujeres no pueden salir a marchar el Día Internacional de la Mujer: Un reporte de Ola Violeta señala que desigualdad, pobreza de tiempo y violencia limitan que muchas mujeres participen en marchas del Día Internacional de la Mujer

