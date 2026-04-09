Las noticias más importantes del 9 de abril en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío 44 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Plan B de Sheinbaum... ¿Qué es lo que quedó de la propuesta electoral original?: El Plan B de Sheinbaum avanza en el Congreso: contempla reducción de gastos, cambios en ayuntamientos y nuevas reglas electorales con aplicación nacional

➔ Pemex confirma incendio en bodega de la refinería Dos Bocas; descarta heridos: En redes sociales, circulan videos de las altas columnas de fuego y humo negro dentro de las instalaciones

➔ Manifestantes protestan en Sonora por el feminicidio de Leyla Monserrat: Exigen que presuntas responsables del caso de Leyla Monserrat sean juzgadas como adultas

➔ Rechaza Sheinbaum que se le pidió reservar información sobre ayuda humanitaria enviada a Cuba: Aclaró que ningún gobierno extranjero tiene la facultad de pedirle a México que oculte información oficial

➔ Asegura Sheinbaum que mexicanos en el exterior también podrán acceder al Sistema Universal de Salud: Subrayó que este acceso será posible incluso para quienes viven fuera de México, incluidos trabajadores migrantes, estudiantes y connacionales

MUNDO

➔ Trump amenaza con una respuesta militar ‘más grande, mejor y más fuerte’ si Irán no cumple con el acuerdo: Trump confirmó que las fuerzas estadounidenses que envió a Oriente Medio permanecerán allí hasta que Teherán cumpla plenamente con el acuerdo

➔ Demócratas fallan en impedir que Trump siga la guerra en Irán: El intento se produce en medio de la frágil tregua de dos semanas que mantienen Washington y Teherán

➔ Melania Trump niega ser víctima y tener cualquier relación con Jeffrey Epstein: Dijo que los intercambios por email con Ghislaine Maxwell “no puede calificarse como nada más que correspondencia casual”

COAHUILA

➔ Reclaman retraso en entrega de apoyos a huérfanos de feminicidio: Después de dos bimestres, no se ha hecho el pago del apoyo a las víctimas

➔ Traileros sufren aparatoso choque frontal, en Arteaga: A uno de los tráiler se le desprendió la cabina tras el choque frontal en el kilómetro 220 a la altura del ejido Chapultepec

➔ Refuerzan en Saltillo limpieza de espacios; atienden arroyo de Lomas Verdes: Brigadas municipales realizaron retiro de basura, pintura vial, limpieza de callejones y reforestación en distintos puntos de la ciudad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Teatro, taller de Mario Bros, BTS en el cine, Coachella y el regreso de ‘Euphoria’ al streaming: El cierre de las vacaciones de Semana Santa trae opciones de entretenimiento para niños y adolescentes en casa y la ciudad

➔ ¡Orgullo de Coahuila! ‘El Desaire’ sigue sumando éxitos internacionales y gana Mejor Película en festival de India: La historia protagonizada por Vico Escorcia se coronó en la contienda, sumando un logro más al recorrido del filme saltillense

➔ Sueño de MLB: Carlos Sandoval, joven infielder de Sultanes, firma con los Astros de Houston: El prospecto regio, de 17 años, comienza su camino en la organización texana, mientras el equipo sigue su pretemporada con paso firme

ESPECIAL

➔ Firman convenio FONACOT–DIF: así puedes obtener financiamiento con descuento vía nómina: El acuerdo entre FONACOT y DIF Nacional permitirá que empleados del SNDIF accedan a financiamiento con tasas preferenciales y descuentos vía nómina

➔ Declaración anual 2026: ¿Cómo saber en qué estatus está mi devolución del SAT?: Aquí te explicamos cómo hacerlo y cuánto tarda el depósito.