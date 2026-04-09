Las noticias más importantes del 9 de abril en México

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/ 9 abril 2026
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    Las noticias más importantes del 9 de abril en México, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío 44 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Plan B de Sheinbaum... ¿Qué es lo que quedó de la propuesta electoral original?: El Plan B de Sheinbaum avanza en el Congreso: contempla reducción de gastos, cambios en ayuntamientos y nuevas reglas electorales con aplicación nacional

Pemex confirma incendio en bodega de la refinería Dos Bocas; descarta heridos: En redes sociales, circulan videos de las altas columnas de fuego y humo negro dentro de las instalaciones

Manifestantes protestan en Sonora por el feminicidio de Leyla Monserrat: Exigen que presuntas responsables del caso de Leyla Monserrat sean juzgadas como adultas

Rechaza Sheinbaum que se le pidió reservar información sobre ayuda humanitaria enviada a Cuba: Aclaró que ningún gobierno extranjero tiene la facultad de pedirle a México que oculte información oficial

Asegura Sheinbaum que mexicanos en el exterior también podrán acceder al Sistema Universal de Salud: Subrayó que este acceso será posible incluso para quienes viven fuera de México, incluidos trabajadores migrantes, estudiantes y connacionales

MUNDO

Trump amenaza con una respuesta militar ‘más grande, mejor y más fuerte’ si Irán no cumple con el acuerdo: Trump confirmó que las fuerzas estadounidenses que envió a Oriente Medio permanecerán allí hasta que Teherán cumpla plenamente con el acuerdo

Demócratas fallan en impedir que Trump siga la guerra en Irán: El intento se produce en medio de la frágil tregua de dos semanas que mantienen Washington y Teherán

Melania Trump niega ser víctima y tener cualquier relación con Jeffrey Epstein: Dijo que los intercambios por email con Ghislaine Maxwell “no puede calificarse como nada más que correspondencia casual”

COAHUILA

Reclaman retraso en entrega de apoyos a huérfanos de feminicidio: Después de dos bimestres, no se ha hecho el pago del apoyo a las víctimas

Traileros sufren aparatoso choque frontal, en Arteaga: A uno de los tráiler se le desprendió la cabina tras el choque frontal en el kilómetro 220 a la altura del ejido Chapultepec

Refuerzan en Saltillo limpieza de espacios; atienden arroyo de Lomas Verdes: Brigadas municipales realizaron retiro de basura, pintura vial, limpieza de callejones y reforestación en distintos puntos de la ciudad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro, taller de Mario Bros, BTS en el cine, Coachella y el regreso de ‘Euphoria’ al streaming: El cierre de las vacaciones de Semana Santa trae opciones de entretenimiento para niños y adolescentes en casa y la ciudad

¡Orgullo de Coahuila! ‘El Desaire’ sigue sumando éxitos internacionales y gana Mejor Película en festival de India: La historia protagonizada por Vico Escorcia se coronó en la contienda, sumando un logro más al recorrido del filme saltillense

Sueño de MLB: Carlos Sandoval, joven infielder de Sultanes, firma con los Astros de Houston: El prospecto regio, de 17 años, comienza su camino en la organización texana, mientras el equipo sigue su pretemporada con paso firme

ESPECIAL

Firman convenio FONACOT–DIF: así puedes obtener financiamiento con descuento vía nómina: El acuerdo entre FONACOT y DIF Nacional permitirá que empleados del SNDIF accedan a financiamiento con tasas preferenciales y descuentos vía nómina

Declaración anual 2026: ¿Cómo saber en qué estatus está mi devolución del SAT?: Aquí te explicamos cómo hacerlo y cuánto tarda el depósito.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
La Mandataria adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

Sheinbaum admite alzas y promete ‘saltar’ intermediarios con el PACIC
Desde el Congreso Local, buscan garantizar que servicios estéticos cumplan con normas de seguridad e higiene.

Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila
La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”.

Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares.

Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia.

Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

Fecha límite para vincular celular a la CURP: ¿qué pasa si no lo hago y quiénes están exentos?
Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce &amp; Gabbana.

Stefano Gabbana dice adiós a Dolce & Gabbana: ¿la renuncia fue por problemas de dinero?