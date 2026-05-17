Noticias del fin de semana en México: Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes, pronóstico del clima y detienen a propietario de Tamayo Capital

MÉXICO

→ Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP : Seis estados han realizado ajustes a sus calendarios escolares debido a las altas temperaturas y a la logística que implicará el Mundial 2026.

→ Del domingo al martes, SMN prevé incremento de lluvias en estas regiones; onda de calor sobre 24 estados de México : Lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca; fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Edomex, CDMX y Chiapas.

→ Detienen en Querétaro a propietario de Tamayo Capital por presunto fraude de 500 mdp en Nuevo León : El dueño de la desarrolladora inmobiliaria Tamayo Capital, fue detenido en Querétaro, como parte de una investigación por un presunto fraude de 500 millones de pesos en Nuevo León.

INTERNACIONAL

→ Cuatro muertos y decenas de heridas, en uno de los mayores ataques de drones ucranianos contra Rusia : Cuatro personas, incluidas tres cerca de Moscú, fallecieron y una docena más resultó herida, luego de que se registrara uno de los mayores ataques de drones contra Rusia.

→ Encuentran sin vida a ‘Timmy’ la ballena jorobada del mar Báltico : El 16 de mayo se reportó que la ballena jorobada apodada ‘Timmy’ fue encontrada sin vida en la costa danesa de Anholt. El cetáceo se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación internacionales, ya que previamente había quedado varada.

COAHUILA

→ Después de medio siglo, extranjero emprende emotiva búsqueda entre memorias de Saltillo : Antiguo estudiante regresa a sus raíces afectivas y pide apoyo ciudadano para reencontrar amistades de 1969

→ Coahuila: Localiza Pemex 17 tomas clandestinas en primer bimestre de 2026 : Petróleos Mexicanos dio a conocer que, durante los primeros meses de 2026, Coahuila no ha sido la excepción entre las entidades donde se han detectado tomas clandestinas para la extracción de hidrocarburos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco : Supuestamente, el cantante de ‘La Incondicional’ habría acudido a una revisión de rutina cuando le detectaron el problema.

→ ¡Rompen la maldición!: América Femenil vence a Rayadas y conquista su tercer título de Liga MX : Las Águilas remontaron la final del Clausura 2026 con una victoria de 3-0 sobre Rayadas de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ SAT puede embargar bienes y cuentas por no responder estas notificaciones : El SAT puede iniciar embargos contra contribuyentes que no respondan a un crédito fiscal dentro del plazo legal.