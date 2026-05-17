Noticias del fin de semana en México: Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes, pronóstico del clima y detienen a propietario de Tamayo Capital

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    Noticias del fin de semana en México: Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes, pronóstico del clima y detienen a propietario de Tamayo Capital

Lo más relevante del fin de semana, del 15 al 17 de mayo, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP: Seis estados han realizado ajustes a sus calendarios escolares debido a las altas temperaturas y a la logística que implicará el Mundial 2026.

Del domingo al martes, SMN prevé incremento de lluvias en estas regiones; onda de calor sobre 24 estados de México: Lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca; fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Edomex, CDMX y Chiapas.

Detienen en Querétaro a propietario de Tamayo Capital por presunto fraude de 500 mdp en Nuevo León: El dueño de la desarrolladora inmobiliaria Tamayo Capital, fue detenido en Querétaro, como parte de una investigación por un presunto fraude de 500 millones de pesos en Nuevo León.

INTERNACIONAL

Cuatro muertos y decenas de heridas, en uno de los mayores ataques de drones ucranianos contra Rusia: Cuatro personas, incluidas tres cerca de Moscú, fallecieron y una docena más resultó herida, luego de que se registrara uno de los mayores ataques de drones contra Rusia.

Encuentran sin vida a ‘Timmy’ la ballena jorobada del mar Báltico: El 16 de mayo se reportó que la ballena jorobada apodada ‘Timmy’ fue encontrada sin vida en la costa danesa de Anholt. El cetáceo se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación internacionales, ya que previamente había quedado varada.

COAHUILA

Después de medio siglo, extranjero emprende emotiva búsqueda entre memorias de Saltillo: Antiguo estudiante regresa a sus raíces afectivas y pide apoyo ciudadano para reencontrar amistades de 1969

Coahuila: Localiza Pemex 17 tomas clandestinas en primer bimestre de 2026: Petróleos Mexicanos dio a conocer que, durante los primeros meses de 2026, Coahuila no ha sido la excepción entre las entidades donde se han detectado tomas clandestinas para la extracción de hidrocarburos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco: Supuestamente, el cantante de ‘La Incondicional’ habría acudido a una revisión de rutina cuando le detectaron el problema.

¡Rompen la maldición!: América Femenil vence a Rayadas y conquista su tercer título de Liga MX: Las Águilas remontaron la final del Clausura 2026 con una victoria de 3-0 sobre Rayadas de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

SAT puede embargar bienes y cuentas por no responder estas notificaciones: El SAT puede iniciar embargos contra contribuyentes que no respondan a un crédito fiscal dentro del plazo legal.

INAPAM 2026: así puedes aplicar al sueldo de hasta 9,500 pesos para adultos mayores: El programa Vinculación Productiva del INAPAM continúa abriendo oportunidades laborales para adultos mayores en México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Cosplayers locales destacaron por el nivel de detalle de sus caracterizaciones, elaboradas durante semanas o incluso meses.

El refugio geek de Saltillo: un día en el Otaku Fest 2026

El Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 llevará actividades culturales y artísticas a plazas, teatros, museos, parques y ejidos de distintos sectores del municipio.

Saltillo alista más de 400 actividades culturales y recreativas durante el FINA 2026 y el FutFest
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Sheinbaum enfatiza postura de soberanía nacional durante inauguración de hospital en Mérida
La decisión supone un revés para Trump, que considera el Salón de Baile uno de sus proyectos estrella y parte de su legado presidencial.

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Dinos de Saltillo perdió 25-14 ante Caudillos de Chihuahua en un duelo marcado por castigos y cambios de posesión.

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La polémica se hizo presente en el tiempo agregado con una mano reclamada por los jugadores rojiblancos.

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