Noticias para el fin de semana: Pronóstico de clima en México, caso de Edith Guadalupe que ha indignado al país y canasta básica por las nubes

MÉXICO

→ Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados : Un nuevo frente frío y su masa de aire frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

→ Hallan sin vida a Edith Guadalupe, joven desaparecida tras acudir a cita de trabajo en CDMX : Edith Guadalupe, de 21 años, desapareció tras acudir a entrevista de trabajo en CDMX y fue hallada sin vida en un edificio; investigan feminicidio. Autoridades son investigadas por falta de respuesta oportuna.

→ Canasta básica por las nubes... esto necesitas ganar solo para comer lo básico : En marzo de 2026, el costo de la canasta básica superó la inflación general, impulsado principalmente por el fuerte aumento en el precio del jitomate.

INTERNACIONAL

→ Cumple 69 años Fatou, es la gorila en cautiverio más longeva del mundo : Fatou, la gorila en cautiverio más longeva del mundo, celebró su cumpleaños 69 con un festín el lunes, masticando tomates cherry, remolachas, puerros y lechuga en el Zoológico de Berlín.

→ Irlanda: protestas por el alza de precios del combustible ponen al gobierno ante posible dimisión : El gobierno de Irlanda podría enfrentarse a una votación de censura el martes en el Parlamento por la manera en que ha gestionado una semana de protestas por el combustible que bloquearon el acceso a los suministros de petróleo y a un importante puerto, y provocaron enormes atascos de tráfico.

→ Trump espera llegar a un acuerdo con Irán ‘dentro de uno o dos días’ : El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera llegar a un acuerdo con Irán “dentro de uno o dos días” para poner fin a la guerra. Fue ayer que el mandatario aseguró que Irán había acordado entregar sus reservas de Uranio, mientras que hoy Irán anunció la reapertura total del estrecho de Ormuz.

COAHUILA

→ Arteaga refuerza acciones de salud con campaña de descacharrización y vacunación en Bella Unión : Estas acciones buscan reducir riesgos sanitarios, principalmente aquellos asociados a enfermedades transmitidas por mosquitos, así como prevenir la rabia mediante la inmunización de animales domésticos.

→ Ajustan funciones de inspectores de Plazas y Mercados de Torreón : El Jefe de Gabinete precisó que, tras un análisis operativo, se detectó que las labores de inspección no corresponden estrictamente a plazas sindicalizadas según los convenios vigentes, lo que ha derivado en una revisión profunda del esquema de trabajo actual.

→ Urge proyecto para traer agua de Río Pánuco a Saltillo, se requieren 30 mil mdp: Agsal : Ante el crecimiento demográfico y los retos climáticos que enfrenta el sureste de Coahuila, el gerente general de Aguas de Saltillo (Agsal), Iván José Vicente García, señaló que es necesario retomar grandes proyectos de infraestructura como el acueducto para traer agua desde el Río Pánuco.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿Por qué arrestaron a ‘Alfalfa’?... actor Brandon ‘Bug’ Hall de ‘Pequeños traviesos’ fue detenido en Ohio : El actor, ampliamente recordado por interpretar a Alfalfa en la película Pequeños Traviesos, llevaba varios años fuera del foco mediático.

→ Murió Alejandro Burillo Azcárraga: Quién era el impulsor de Javier Aguirre y pieza clave para el Mundial 2026 : Burillo Azcárraga fue pieza importante en la estructura de la Selección Mexicana, impulsó infraestructura que hoy sigue vigente y fue quien le dio al ‘Vasco’ su primera oportunidad al frente del Tri.

→ Ticketmaster y Live Nation bajo la lupa: por qué un jurado de EU los señaló como monopolio : El nombre de Live Nation Entertainment y su filial Ticketmaster volvió a acaparar titulares luego de que un jurado federal en Manhattan concluyera que ambas empresas mantienen un monopolio en el mercado del entretenimiento en vivo en Estados Unidos.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Calendario oficial de pagos doble a beneficiarios de la Beca Benito Juárez en abril de 2026 : De acuerdo con la Coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se contempla un esquema de dispersión organizada a través de un periodo de dos semanas a través de fechas asignadas por la letra inicial del primer apellido.

→ ¿Dónde sacar la CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los módulos en donde podrás hacer el trámite ; La Clave Única de Registro de Población Biométrica (CURP) es una evolución del documento tradicional que incorpora datos biométricos únicos de cada persona.