Noticias para el fin de semana: Pronóstico del clima; ajustan pago de pensión y revelan que AMLO ordenó investigar a Rocha Moya

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    Noticias para el fin de semana: Pronóstico del clima; ajustan pago de pensión y revelan que AMLO ordenó investigar a Rocha Moya

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Gran Masa de Aire Frío ingresa a México; Frente Frío 48 azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados: Un nuevo frente frío y su Gran Masa de Aire Frío, ingresaron al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: ajustan fechas de pago por días inhábiles: El calendario de pagos de pensiones correspondiente a mayo de 2026 presenta ajustes para beneficiarios del IMSS y del ISSSTE, debido a la coincidencia del inicio del mes con días inhábiles en el sistema bancario.

¿Subirá el recibo de luz?... CFE confirma fecha de inicio de la Tarifa de Verano 2026: El subsidio eléctrico de verano beneficiará a millones de hogares en México y ampliará los rangos de consumo sin elevar costos durante los meses más calurosos.

Revelan que AMLO ordenó investigar a Rocha Moya por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’: Luego de las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

INTERNACIONAL

Según una ONG; Israel es responsable de casi dos tercios de las muertes de periodistas en 2026: Dieciséis de los 27 periodistas asesinados en todo el mundo en lo que va de año han sido víctimas de ataques israelíes, denunció la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC por sus siglas en inglés) en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este domingo 3 de mayo.

Acusaciones contra Rocha Moya ponen a Sheinbaum en ‘dilema político’ con Trump: La revelación de cargos por narcotráfico en Estados Unidos en contra del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum ante el dilema de cooperar o no en la lucha anticárteles de su homólogo Donald Trump, destacaron medios estadounidenses.

COAHUILA

Entrará en servicio el 6 de mayo nueva ruta RS-716 de oriente a poniente en Saltillo: Con el propósito de mejorar la conectividad, el Gobierno Municipal pondrá en operación a partir del próximo 6 de mayo la ruta alimentadora RS-716.

Coahuila: Confirman primer caso positivo de gusano barrenador en ganado: La dependencia informó que, durante este miércoles, se obtuvo un resultado positivo en el análisis de muestras tomadas a un bovino hembra de aproximadamente tres años de edad, ubicado en un predio del municipio de Castaños.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Javier Aguirre revela base de la Selección Mexicana para el Mundial 2026; lista final se publicará el 1 de junio: Con una lista preliminar integrada por jugadores de la Liga MX, Javier Aguirre arranca concentración el 6 de mayo y deja abierta la convocatoria final para el 1 de junio.

Cambian fecha de Alejandro Sanz en Saltillo: concierto será el 14 de octubre: Todo el romanticismo, legado musical y espectáculo de Alejandro Sanz llegará a Saltillo y, por ello, este lunes Apodaca Group, encargado de traer al español, ajustó la fecha del concierto, por lo que se realizará el próximo 14 de octubre, un día antes de lo anunciado.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Conoce los refrescos más dañinos para la salud que se venden en México, según Profeco: Un reciente análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que diversas bebidas comercializadas en el país presentan niveles elevados de azúcares, edulcorantes y sodio.

Pensión del Bienestar... Aquí puedes ubicar tu Banco del Bienestar por estado para cobrar los 6 mil 400 pesos en mayo de 2026: Miles de beneficiarios recibirán la Pensión del Bienestar en mayo de 2026. Conoce cómo ubicar tu sucursal más cercana y las opciones disponibles para disponer de tu dinero.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Evidencia contra Rocha

Evidencia contra Rocha
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Rocha Moya: ¿Por cuánto tiempo lograrán sostenerlo?
Alejandro “Alito” Moreno solicitó formalmente que Morena pierda su registro como partido político, tras revelarse una acusación en Estados Unidos que vincula a funcionarios del partido con el crimen organizado en Sinaloa.

‘El narco está de su lado’... ‘Alito’ Moreno exige cancelar registro de Morena tras acusación a Rocha Moya
En una carta difundida en agosto de 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García revelo que el día que fue secuestrado iba a reunirse con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

¿Por qué relacionan a Rocha Moya con la captura de ‘El Mayo’ y la muerte Héctor Melesio Cuén?
El aumento en el uso de energía eléctrica durante temporadas de calor puede llevar a los hogares a la tarifa de alto consumo de la CFE.

¿Tu recibo de luz subió? Así puedes evitar la tarifa DAC de la CFE
Inconsistencias en las respuestas, puede ser la diferencia entre que aprueben o rechacen la expedición del documento en minutos.

Manual de supervivencia para la Visa Americana: ¿Qué responder (y qué callar) en la entrevista consular?
Guillermo Ochoa perfila su despedida de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026, torneo en el que buscaría disputar su sexta Copa del Mundo con el Tri.

El adiós de un histórico: Guillermo Ochoa se retira tras jugar su sexto Mundial en 2026
Las altas temperaturas registradas en México elevan el riesgo de golpes de calor en perros y gatos, una emergencia veterinaria que puede poner en peligro su vida en cuestión de minutos.

¡Cuidado! Aprende a detectar un golpe de calor para cuidar de tus animales de compañía