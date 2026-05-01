Noticias para el fin de semana: Pronóstico del clima; ajustan pago de pensión y revelan que AMLO ordenó investigar a Rocha Moya

MÉXICO

→ Gran Masa de Aire Frío ingresa a México; Frente Frío 48 azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados : Un nuevo frente frío y su Gran Masa de Aire Frío, ingresaron al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

→ Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: ajustan fechas de pago por días inhábiles : El calendario de pagos de pensiones correspondiente a mayo de 2026 presenta ajustes para beneficiarios del IMSS y del ISSSTE, debido a la coincidencia del inicio del mes con días inhábiles en el sistema bancario.

→ ¿Subirá el recibo de luz?... CFE confirma fecha de inicio de la Tarifa de Verano 2026 : El subsidio eléctrico de verano beneficiará a millones de hogares en México y ampliará los rangos de consumo sin elevar costos durante los meses más calurosos.

→ Revelan que AMLO ordenó investigar a Rocha Moya por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’ : Luego de las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

INTERNACIONAL

→ Según una ONG; Israel es responsable de casi dos tercios de las muertes de periodistas en 2026 : Dieciséis de los 27 periodistas asesinados en todo el mundo en lo que va de año han sido víctimas de ataques israelíes, denunció la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC por sus siglas en inglés) en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este domingo 3 de mayo.

→ Acusaciones contra Rocha Moya ponen a Sheinbaum en ‘dilema político’ con Trump : La revelación de cargos por narcotráfico en Estados Unidos en contra del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum ante el dilema de cooperar o no en la lucha anticárteles de su homólogo Donald Trump, destacaron medios estadounidenses.

COAHUILA

→ Entrará en servicio el 6 de mayo nueva ruta RS-716 de oriente a poniente en Saltillo : Con el propósito de mejorar la conectividad, el Gobierno Municipal pondrá en operación a partir del próximo 6 de mayo la ruta alimentadora RS-716.

→ Coahuila: Confirman primer caso positivo de gusano barrenador en ganado : La dependencia informó que, durante este miércoles, se obtuvo un resultado positivo en el análisis de muestras tomadas a un bovino hembra de aproximadamente tres años de edad, ubicado en un predio del municipio de Castaños.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Javier Aguirre revela base de la Selección Mexicana para el Mundial 2026; lista final se publicará el 1 de junio : Con una lista preliminar integrada por jugadores de la Liga MX, Javier Aguirre arranca concentración el 6 de mayo y deja abierta la convocatoria final para el 1 de junio.

→ Cambian fecha de Alejandro Sanz en Saltillo: concierto será el 14 de octubre : Todo el romanticismo, legado musical y espectáculo de Alejandro Sanz llegará a Saltillo y, por ello, este lunes Apodaca Group, encargado de traer al español, ajustó la fecha del concierto, por lo que se realizará el próximo 14 de octubre, un día antes de lo anunciado.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Conoce los refrescos más dañinos para la salud que se venden en México, según Profeco : Un reciente análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que diversas bebidas comercializadas en el país presentan niveles elevados de azúcares, edulcorantes y sodio.