Noticias para el fin de semana: Se aproxima nuevo Frente Frío; detienen a Inés Gómez Mont y aguinaldo IMSS

MÉXICO

→ Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Tormenta Negra, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el primer Frente Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

→ INE mantiene 18 investigaciones por presunta corrupción; 96% de sus contratos presenta riesgos : El OIC investiga posibles conflictos de interés, anomalías en contratos y uso indebido de recursos; 13 expedientes siguen abiertos.

→ Así luce la Catrina monumental de 33 metros en el Zócalo de CDMX que obtuvo el Récord Guinness : La escultura de cartonería superó la marca de Puerto Vallarta y forma parte de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos, abierta hasta el 2 de noviembre.

INTERNACIONAL

→ Indagan si gobierno de Milei operó la fuga de Flávio Bolsonaro a Miami : Por otro lado, congresistas demócratas pidieron al secretario Marco Rubio saber si EU colaboró en la huida del ex candidato brasileño.

→ El último choque de trenes en Toledo, que dejó 69 muertos, pone el error humano y fallas sistémicas bajo la lupa : Setenta familias han presentado denuncias por desaparición ante la policía por pasajeros cuyo paradero se desconoce.

→ Cuatro buques petroleros chocaron con minas en el estrecho de Ormuz : Por otra parte, Arabia Saudí indicó el viernes que interceptó y destruyó un dron lanzado por los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, cerca de La Meca, la ciudad más sagrada del islam.

COAHUILA

→ No permitirán curiosos ni gente que quiera ingresar a panteones de Monclova en Halloween : El administrador de los cementerios, Jesús Delgado, advirtió que no se permitirá el acceso a quienes busquen alterar el orden; a partir del 1 de noviembre extenderán el horario hasta las 19:00 horas.

→ Alcanza 95% de avance el Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón (video) : Las lluvias retrasaron la pavimentación, pero los carriles laterales ya operan; tras la apertura se realizarán aforos para ajustar los tiempos de los semáforos en Washington.

→ Captan a conductor que llevaba a un bebé sobre el techo de su auto, en Torreón (video) : La grabación difundida en redes muestra al automovilista circulando con el portabebé; algunos internautas ponen en duda la autenticidad del episodio.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Detienen a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en Florida, EU : Pese a que la Interpol retiró la ficha roja en su contra; se publicó una fotografía de Gómez Mont, mientras es escoltada por dos agentes.

→ Charles Leclerc domina las prácticas libres del GP de México 2026; Checo Pérez termina 18 en ambas sesiones : Ferrari impuso el ritmo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras el piloto mexicano de Cadillac mejoró su tiempo por vuelta, aunque sigue lejos de los primeros lugares rumbo a la clasificación.

→ Invitan a ver ‘Las brujas’, una obra de teatro inmersiva que llega desde Monterrey : “Las brujas” es un performance inmersivo que ha impactado a su público desde que nació en 2025.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Aguinaldo IMSS... ¿Qué pensionados recibirán tres depósitos? Fechas de pago y consejos de la Condusef para evitar fraudes este fin de año : Pensionados del IMSS podrían recibir tres depósitos en noviembre de 2026. Consulta fechas, requisitos, calendario de Bienestar y consejos contra fraudes.

→ El día que Jacobo Zabludovsky reveló por primera vez a todo México la cara de ’El Chapo’ Guzmán (Video) : En 1993, Jacobo Zabludovsky presentó el primer retrato hablado de ‘El Chapo’ Guzmán tras el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara.