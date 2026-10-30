Noticias para el fin de semana: Se aproxima nuevo Frente Frío; detienen a Inés Gómez Mont y aguinaldo IMSS

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Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Tormenta Negra, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el primer Frente Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

INE mantiene 18 investigaciones por presunta corrupción; 96% de sus contratos presenta riesgos: El OIC investiga posibles conflictos de interés, anomalías en contratos y uso indebido de recursos; 13 expedientes siguen abiertos.

Así luce la Catrina monumental de 33 metros en el Zócalo de CDMX que obtuvo el Récord Guinness: La escultura de cartonería superó la marca de Puerto Vallarta y forma parte de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos, abierta hasta el 2 de noviembre.

INTERNACIONAL

Indagan si gobierno de Milei operó la fuga de Flávio Bolsonaro a Miami: Por otro lado, congresistas demócratas pidieron al secretario Marco Rubio saber si EU colaboró en la huida del ex candidato brasileño.

El último choque de trenes en Toledo, que dejó 69 muertos, pone el error humano y fallas sistémicas bajo la lupa: Setenta familias han presentado denuncias por desaparición ante la policía por pasajeros cuyo paradero se desconoce.

Cuatro buques petroleros chocaron con minas en el estrecho de Ormuz: Por otra parte, Arabia Saudí indicó el viernes que interceptó y destruyó un dron lanzado por los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, cerca de La Meca, la ciudad más sagrada del islam.

COAHUILA

No permitirán curiosos ni gente que quiera ingresar a panteones de Monclova en Halloween: El administrador de los cementerios, Jesús Delgado, advirtió que no se permitirá el acceso a quienes busquen alterar el orden; a partir del 1 de noviembre extenderán el horario hasta las 19:00 horas.

Alcanza 95% de avance el Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón (video): Las lluvias retrasaron la pavimentación, pero los carriles laterales ya operan; tras la apertura se realizarán aforos para ajustar los tiempos de los semáforos en Washington.

Captan a conductor que llevaba a un bebé sobre el techo de su auto, en Torreón (video): La grabación difundida en redes muestra al automovilista circulando con el portabebé; algunos internautas ponen en duda la autenticidad del episodio.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Detienen a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en Florida, EU: Pese a que la Interpol retiró la ficha roja en su contra; se publicó una fotografía de Gómez Mont, mientras es escoltada por dos agentes.

Charles Leclerc domina las prácticas libres del GP de México 2026; Checo Pérez termina 18 en ambas sesiones: Ferrari impuso el ritmo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras el piloto mexicano de Cadillac mejoró su tiempo por vuelta, aunque sigue lejos de los primeros lugares rumbo a la clasificación.

Invitan a ver ‘Las brujas’, una obra de teatro inmersiva que llega desde Monterrey: “Las brujas” es un performance inmersivo que ha impactado a su público desde que nació en 2025.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Aguinaldo IMSS... ¿Qué pensionados recibirán tres depósitos? Fechas de pago y consejos de la Condusef para evitar fraudes este fin de año: Pensionados del IMSS podrían recibir tres depósitos en noviembre de 2026. Consulta fechas, requisitos, calendario de Bienestar y consejos contra fraudes.

El día que Jacobo Zabludovsky reveló por primera vez a todo México la cara de ’El Chapo’ Guzmán (Video): En 1993, Jacobo Zabludovsky presentó el primer retrato hablado de ‘El Chapo’ Guzmán tras el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara.

¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre: Las personas mayores de 60 años pueden solicitar la reposición de su credencial INAPAM por robo, extravío o deterioro.

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Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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La exconductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, esto viernes, luego de permanecer prófuga desde 2021.

Detienen a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en Florida, EU
Otra desaparecida

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El capitán francés: historias de terror y leyendas de Saltillo

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Genaro Fausto Lozano Valencia fue designado embajador de México en Italia por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 20 de agosto de 2025.

Polémica en Roma por presunta fiesta de Día de Muertos organizada por el embajador Genaro Lozano
Bloqueos en Matamoros, Tamaulipas, tras la detención de un líder del Cártel del Golfo.

EU emite alerta de seguridad en Matamoros, Tamaulipas; piden a ciudadanos resguardarse
El frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Tormenta Negra, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Algunos pensionados del IMSS podrán recibir hasta tres depósitos durante noviembre: su mensualidad, el aguinaldo y la Pensión del Bienestar.

Aguinaldo IMSS... ¿Qué pensionados recibirán tres depósitos? Fechas de pago y consejos de la Condusef para evitar fraudes este fin de año
Los integrantes de PJAMA recorrieron los paisajes de Xico, Veracruz, para dar vida a la narrativa visual y musical de la campaña.

PJAMA, banda de Saltillo, hace campaña con Converse para edición especial por Día de Muertos