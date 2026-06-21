Adelantan campaña en 27 entidades; detecta INE propaganda electoral

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Adelantan campaña en 27 entidades; detecta INE propaganda electoral
    Consejeros proponen intervenir ante el proselitismo que realizan casi todos los partidos para posicionar a sus aspirantes. INE

Se han presentado al menos 188 quejas o denuncias en 15 entidades federativas por actos anticipados de campaña

CDMX.- En las últimas semanas, el INE ha detectado en 27 estados propaganda de aspirantes a cargos de elección, principalmente en las 17 entidades que renovarán su Gubernatura.

Además se han presentado al menos 188 quejas o denuncias en 15 entidades federativas por actos anticipados de campaña.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/multan-con-7778-mdp-a-cuatro-empleados-de-segalmex-HC21548906

Así lo reveló el consejero Arturo Castillo, quien recriminó a sus colegas la parálisis del Instituto Nacional Electoral (INE) frente al activismo de los partidos, especialmente de la 4T.

CONSEJEROS PROPONEN INTERVENIR

El 27 de mayo, los consejeros pusieron sobre la mesa dos propuestas para intervenir en el proselitismo que realizan casi todos los partidos para posicionar a sus aspirantes a 17 gubernaturas.

Una fue rechazada, la del consejero Arturo Castillo, y otra, la de Jorge Montaño, la mayoría acordó “analizarla” y ponerla sobre la mesa lo antes posible.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hara-nuevo-leon-revisiones-fisicas-a-ganado-que-llegue-a-la-entidad-PC21548601

Castillo recordó que Montaño, del bloque de Guadalupe Taddei, ligado con Morena, pidió contar con “un espacio adicional de reflexión técnica y jurídica” para afinar su propuesta.

ARRANCARÁ REGISTRO DE ASPIRANTES

El lunes 22 de junio, Morena, PVEM y PT arrancarán el registro para quienes buscan candidaturas a las gubernaturas.

Con seis meses de anticipación, Morena, PVEM y PT elegirán a sus candidatos a los gubernaturas, bajo el nombre de “coordinadores de comités de la 4T”, para evadir la legislación electoral, pues la definición legal de abanderados inicia después de diciembre.

“Sigo creyendo que el Instituto Nacional Electoral está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo”, arremetió Castillo el viernes pasado en la sesión del Consejo General ante sus compañeros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/teme-amlo-que-hable-el-mayo-afirma-el-ex-embajador-de-eu-ken-salazar-OF21538457

El 3 de junio, evidenció, la Secretaría Ejecutiva les pidió a los 11 consejeros enviar sus observaciones para dichos lineamientos, y les fijaron como fecha límite el 11 de junio, pero hasta el momento no se les ha informado cuándo se discutirá en privado o en público.

“¿Por qué me parece importante insistir en la urgencia de ya someterlo a consideración de este Consejo General? Voy a mencionar algunas circunstancias. Uno, propaganda. Hemos detectado incidencias en 27 entidades federativas, particularmente propaganda impresa en 23 entidades federativas relacionada con algún tipo de proceso político encaminado a nombrar coordinadores, defensores y cualquier otra cantidad de nombres.

“También se han detectado entrevistas en medios de cobertura nacional de 8 personas que han incluso manifestado su interés en participar como candidatos o candidatas a cargos de elección popular”, exhibió.

DENUNCIAN INACCIÓN DEL INE

Hasta el momento, indicó, se han registrado 17 renuncias o solicitudes de licencias en 11 entidades federativas por parte de funcionarios públicos con la intención explícita de contender a gubernaturas, principalmente.

“Incluso, una vocalía ejecutiva (del INE) ya presentó una denuncia formal de hechos ante este Instituto Nacional Electoral, particularmente ante la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias y ante la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, denunciando hechos que podrían constituir actos anticipados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-mario-delgado-soborno-a-la-cnte-de-800-millones-por-levantar-huelga-y-planton-JF21534739

“También se nos ha dado cuenta, después de una reunión que tuvimos con 31 de las 32 vocalías ejecutivas, de cautelares dictadas o medidas encaminadas a parar este tipo de procedimientos en tres entidades federativas, cuatro medidas dictadas en tres entidades”, agregó.

Incluso, recordó, hay reclamos de actores políticos, medios de comunicaciones o representantes de la sociedad civil contra la inacción del INE.

“Es por todo esto, que no me parece poca cosa, que sí necesitamos ya emitir estos lineamientos. La normativa vigente no basta para atender estas circunstancias, en particular por dos cuestiones.

“Uno, porque no nos permite tener una fiscalización anticipada en tiempo para evitar cualquier posible afectación. Y dos, porque tampoco estamos haciendo un análisis sobre el impacto que hay en radio y televisión, que sí es de competencia de este Instituto Nacional Electoral”, agregó.

“Sigo creyendo que el Instituto Nacional Electoral está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Elecciones
Partidos políticos

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones


INE
Morena
Partido Del Trabajo

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
En México se mantienen licencias de paternidad por solo cinco días, muy lejos de lo que se tiene en otros países.

Se rezaga Coahuila en licencias de paternidad; plantean ampliación para reducir desigualdad
El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, detalla conversaciones sobre los temores de AMLO por la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Teme AMLO que hable ‘El Mayo’, afirma el ex embajador de EU, Ken Salazar
Las dirigencias del magisterio disidente concretaron el repliegue de los contingentes estatales tras suscribir minutas con las dependencias federales.

Anuncia CNTE retiro; amaga con volver a CDMX con más fuerza
A 25 años de que se celebró la primera Marcha de la Diversidad en Monterrey, este sábado se volvieron a llenar de colores las calles de la ciudad para recordar que la lucha por la igualdad de comunidad LGBTQI+.

Llenan de colores a Monterrey con la celebración de la 25 Marcha de la Diversidad
Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas altas. A su vez, se prevé que la onda tropical número 8 deje de afectar a México al final del día.

Dos ondas tropicales provocarán lluvias con descargas eléctricas y granizo; ola de calor continúa
Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito y la presión colectiva marcaron una noche histórica que reforzó sus aspiraciones en el Grupo F del Mundial 2026.

Japón convierte a Monterrey en territorio samurái en el histórico juego 1000 del Mundial
En distintos puntos de la ciudad se registraron encharcamientos y cierres preventivos de circulación debido a la intensidad de las precipitaciones.

Lluvias dejan saldo blanco en Saltillo; registran inundaciones, vehículos varados y afectaciones menores
Rumores. La posible reconciliación entre Taylor Swift y Blake Lively vuelve a colocarlas en el centro de la conversación mediática antes de la boda

¿La invitará a la boda? Especulan reconciliación entre Taylor Swift y Blake Lively