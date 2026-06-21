Adelantan campaña en 27 entidades; detecta INE propaganda electoral

CDMX.- En las últimas semanas, el INE ha detectado en 27 estados propaganda de aspirantes a cargos de elección, principalmente en las 17 entidades que renovarán su Gubernatura. Además se han presentado al menos 188 quejas o denuncias en 15 entidades federativas por actos anticipados de campaña.

Así lo reveló el consejero Arturo Castillo, quien recriminó a sus colegas la parálisis del Instituto Nacional Electoral (INE) frente al activismo de los partidos, especialmente de la 4T.

CONSEJEROS PROPONEN INTERVENIR El 27 de mayo, los consejeros pusieron sobre la mesa dos propuestas para intervenir en el proselitismo que realizan casi todos los partidos para posicionar a sus aspirantes a 17 gubernaturas. Una fue rechazada, la del consejero Arturo Castillo, y otra, la de Jorge Montaño, la mayoría acordó “analizarla” y ponerla sobre la mesa lo antes posible.

Castillo recordó que Montaño, del bloque de Guadalupe Taddei, ligado con Morena, pidió contar con “un espacio adicional de reflexión técnica y jurídica” para afinar su propuesta.

ARRANCARÁ REGISTRO DE ASPIRANTES El lunes 22 de junio, Morena, PVEM y PT arrancarán el registro para quienes buscan candidaturas a las gubernaturas. Con seis meses de anticipación, Morena, PVEM y PT elegirán a sus candidatos a los gubernaturas, bajo el nombre de “coordinadores de comités de la 4T”, para evadir la legislación electoral, pues la definición legal de abanderados inicia después de diciembre. “Sigo creyendo que el Instituto Nacional Electoral está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo”, arremetió Castillo el viernes pasado en la sesión del Consejo General ante sus compañeros.

El 3 de junio, evidenció, la Secretaría Ejecutiva les pidió a los 11 consejeros enviar sus observaciones para dichos lineamientos, y les fijaron como fecha límite el 11 de junio, pero hasta el momento no se les ha informado cuándo se discutirá en privado o en público. “¿Por qué me parece importante insistir en la urgencia de ya someterlo a consideración de este Consejo General? Voy a mencionar algunas circunstancias. Uno, propaganda. Hemos detectado incidencias en 27 entidades federativas, particularmente propaganda impresa en 23 entidades federativas relacionada con algún tipo de proceso político encaminado a nombrar coordinadores, defensores y cualquier otra cantidad de nombres. “También se han detectado entrevistas en medios de cobertura nacional de 8 personas que han incluso manifestado su interés en participar como candidatos o candidatas a cargos de elección popular”, exhibió. DENUNCIAN INACCIÓN DEL INE Hasta el momento, indicó, se han registrado 17 renuncias o solicitudes de licencias en 11 entidades federativas por parte de funcionarios públicos con la intención explícita de contender a gubernaturas, principalmente. “Incluso, una vocalía ejecutiva (del INE) ya presentó una denuncia formal de hechos ante este Instituto Nacional Electoral, particularmente ante la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias y ante la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, denunciando hechos que podrían constituir actos anticipados.

“También se nos ha dado cuenta, después de una reunión que tuvimos con 31 de las 32 vocalías ejecutivas, de cautelares dictadas o medidas encaminadas a parar este tipo de procedimientos en tres entidades federativas, cuatro medidas dictadas en tres entidades”, agregó. Incluso, recordó, hay reclamos de actores políticos, medios de comunicaciones o representantes de la sociedad civil contra la inacción del INE. “Es por todo esto, que no me parece poca cosa, que sí necesitamos ya emitir estos lineamientos. La normativa vigente no basta para atender estas circunstancias, en particular por dos cuestiones. “Uno, porque no nos permite tener una fiscalización anticipada en tiempo para evitar cualquier posible afectación. Y dos, porque tampoco estamos haciendo un análisis sobre el impacto que hay en radio y televisión, que sí es de competencia de este Instituto Nacional Electoral”, agregó. “Sigo creyendo que el Instituto Nacional Electoral está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo”.

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