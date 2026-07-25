Admite Sheinbaum crisis en Cuautla y anuncia refuerzo de seguridad

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    Admite Sheinbaum crisis en Cuautla y anuncia refuerzo de seguridad
    La mandataria se refirió a la captura del Alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, vinculado a proceso por delincuencia organizada y extorsión. Presidencia

La presidenta reconoció que aún falta avanzar para recuperar la seguridad y anunció el reforzamiento de la Guardia Nacional

CDMX.- En un municipio cuyo alcalde fue detenido por presuntos nexos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que aún falta avanzar para recuperar la seguridad y anunció el reforzamiento de la Guardia Nacional, una intervención social y la construcción de al menos diez preparatorias públicas.

Durante un acto del Programa de Vivienda para el Bienestar, la mandataria se apartó del tema habitacional para referirse a la captura del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, vinculado a proceso por delincuencia organizada y extorsión.

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“No podría estar en Cuautla y no mencionarlo. Recientemente se detuvo al presidente municipal de aquí de Cuautla, porque la Fiscalía General encontró nexos del presidente municipal con grupos delictivos”, expresó.

VIOLENCIA NO CEDE EN MORELOS

La mención se registra en medio de un escenario de violencia en Morelos, marcado por el asesinato del Alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, dentro de sus propias oficinas, y el hallazgo de tres cabezas humanas y otros restos en Temixco.

Corona Damián fue detenido el pasado 30 de mayo en Acapulco, Guerrero, después de permanecer prófugo durante diez días. La Fiscalía General de la República lo acusa de formar parte de una red de funcionarios y empresarios dedicada a la extorsión y al lavado de dinero en la región oriente de Morelos.

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Las investigaciones federales lo relacionan con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas” o “El Apá”, identificado como operador del Cártel de Sinaloa en la entidad.

ORDENA CSP DESPLIEGUE DE EQUIPO FEDERAL

El 6 de junio, un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y extorsión y ordenó que permaneciera en prisión preventiva en un penal federal de Sonora.

Sheinbaum indicó que, tras la captura, ordenó el despliegue de un equipo federal para coordinarse con el gobierno de Margarita González Saravia y atender la situación de Cuautla.

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“Di la instrucción desde que pasó ello, después de que la Fiscalía hizo esta detención, que viniera un equipo grande del Gobierno de México a coordinarse con el Gobierno del Estado para atender a los habitantes de Cuautla, para garantizar la paz y la seguridad”, afirmó.

“TODAVÍA NOS FALTA”

La Presidenta señaló que el viernes encabezó en Morelos una reunión del Gabinete de Seguridad, en la que instruyó fortalecer la presencia federal en Cuautla.

Anunció que la Guardia Nacional incrementará sus patrullajes y que autoridades federales y estatales buscarán directamente a comerciantes para conocer las condiciones de inseguridad y extorsión que enfrentan.

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“La otra, la parte de seguridad: también instrucciones a la Guardia Nacional para que tenga mayor presencia aquí en el municipio de Cuautla”, dijo.

“Vamos a hablar con los comerciantes, ya uno por uno, para poder conocer qué es lo que está pasando, cómo está pasando”.

SE REFORZARÁN PROGRAMAS SOCIALES

Sheinbaum prometió regresar al municipio dentro de tres meses para evaluar los resultados de la estrategia. “Voy a regresar a Cuautla en tres meses para ver cómo vamos”, ofreció ante los asistentes.

La intervención federal se apoyará también en programas sociales dirigidos a jóvenes, a quienes la presidenta consideró vulnerables al reclutamiento de organizaciones criminales.

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Dijo que en Cuautla existen sólo cinco preparatorias públicas frente a más de 50 planteles privados, por lo que ordenó al Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, construir al menos diez escuelas de nivel medio superior.

“Los jóvenes tienen que ir a la escuela. ¿Dónde tienen que estar los jóvenes, en la calle o en la escuela? Pues en la escuela”, sostuvo.

“Instrucciones al Secretario de Educación, a Mario Delgado, porque tenemos que construir al menos diez preparatorias aquí en Cuautla”.

También anunció brigadas casa por casa para localizar a jóvenes que abandonaron sus estudios e incorporarlos a planteles públicos, así como una ampliación de Jóvenes Construyendo el Futuro para vincularlos con comercios y centros laborales de la región.

“No puede andar por ahí delinquiendo”, expresó al referirse a quienes se encuentran fuera de las aulas.

EL CRIMEN PERMEA GOBIERNOS MUNICIPALES

La promesa de recuperar la seguridad en Cuautla ocurre después de una cadena de hechos que exhibió la penetración criminal en los gobiernos municipales de Morelos.

El miércoles 22 de julio, el Alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue asesinado a balazos en el interior del Ayuntamiento por agresores que huyeron en una motocicleta.

Lavín había sobrevivido en enero a un primer atentado y era investigado por sus presuntas relaciones con células delictivas de la región.

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En Temixco, tres cabezas humanas y restos embolsados fueron encontrados cerca de la planta de tratamiento de Aguas Blancas, en otro episodio de exhibición de violencia atribuido a grupos criminales.

La gobernadora González Saravia reconoció que la seguridad fue el primer tema revisado durante la gira presidencial por Morelos y señaló que los operativos se concentrarán principalmente en la zona oriente.

“Vamos a continuar trabajando en materia de seguridad en todo el Estado y principalmente en la zona oriente del Estado, todos los días hasta lograr la paz de nuestro Estado”, afirmó.

Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal mantendrá la coordinación con la administración estatal, la Guardia Nacional y las autoridades de seguridad para intentar recuperar el control en Cuautla. “Juntas y juntos vamos a construir la paz y la justicia en este maravilloso municipio”, prometió.

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