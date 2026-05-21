Cuestiona PAN eficacia de Comisión contra narcocandidatos anunciada por Sheinbaum

CDMX.- Diputados del PAN cuestionaron la eficacia que tendría la Comisión anunciada esta mañana por la Presidenta Claudia Sheinbaum para evitar en próximas elecciones la participación de narcocandidatos. El vocero de la bancada, Federico Döring, dijo que con una mayoría, Morena y sus aliados impusieron a gran parte de los consejeros del INE.

Döring ironizó que serían ellos los que deberán preguntar a las Fiscalías y a las policías, algunas de las cuales han aparecido en las nóminas de “El Mencho”, quién puede y quién no puede ser candidato. El panista expresó que esto es como “poner la Iglesia en manos de Lutero”. “Ahora resulta que los narcos del bienestar dicen que poniendo la Iglesia en manos de Lutero van a acabar con la narcopolítica, que todos los consejeros del INE son los que le van a preguntar a sus policías en las narconóminas de ‘El Mencho’ y a sus Fiscalías que trabajan para los narcos en México, por qué les aceptan el dinero a cambio de ganar elecciones, quien puede y quien no puede ser candidato”, indicó. INSULTO A LA INTELIGENCIA DE LOS MEXICANOS El legislador dijo que la propuesta es un insulto a la inteligencia de los mexicanos y una cortina de humo para distraer la atención de la tragedia en Sinaloa. “Insulta a la inteligencia de los mexicanos suponer que las Fiscalías y policías de Morena que protegen a los narcos van a evidenciar a los candidatos a Gobernadores, diputados y Alcaldes de Morena con los que tiene acuerdos y entendimientos criminales y electorales. Eso no es más que una patraña y una cortina de humo distractora de la tragedia de los narcos del bienestar en Sinaloa y en muchos otros estados de México”, afirmó.

El diputado Ernesto Sánchez coincidió en que una Comisión como la anunciada por la Presidenta no va a impedir que haya narcopolíticos ocupando cargos de relevancia ni candidatos vinculados al crimen organizado, como ya ha ocurrido. PROPUESTA PANISTA Sánchez dijo que lo que se necesita es aprobar la iniciativa propuesta por su partido, que plantea que cualquier partido que postule a un candidato con vínculos probados con el crimen organizado o el narcotráfico, pierda de inmediato su registro. El vocero del CEN del PAN, Jorge Triana, subrayó que con su propuesta, la Presidenta reconoce tácitamente que existe un problema de penetración del crimen organizado en su partido; no obstante, calificó el anuncio como una medida desesperada que nada resolverá.

El vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, sostuvo que la Comisión será un ejercicio de transparencia muy importante de todos los partidos políticos para que sus candidatas y sus candidatos no tengan riesgos razonables en términos de vínculos con el crimen organizado. FILTRO A CANDIDATOS VINCULADOS CON EL CRIMEN Ávila afirmó que la medida evitará casos como los del Alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, detenido por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y los de los Alcaldes panistas de Morena que formaban parte de una presunta red de extorsión. “Efectivamente, lo que está buscando es que no corramos el riesgo de tener candidatos que están vinculados al crimen organizado”, señaló.

El Gobierno federal informó esta mañana que se pretende que dicha comisión esté dentro del INE, integrada por cinco consejeros electorales y vinculada con autoridades como la FGR, UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A su vez, se informaría a los partidos políticos si existe riesgo razonable de algún candidato, y ya éstos decidirían si de todos modos quieren postularlo o no.

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