Pide CETEG que FGR cancele carpetas de investigación

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    Pide CETEG que FGR cancele carpetas de investigación
    Veleces advirtió que existe el riesgo de que la FGR siga con el procedimiento judicial y sean detenidos tras la orden de un juez de control. Cuartoscuro

La dirigente de la Coordinadora, Elvira Veleces Morales, pidió a la Segob que cancele la carpeta contra ella y otros 15 maestros

CHILPANCINGO, GRO.- Elvira Veleces Morales, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) informó que se pidió a la Secretaría de Gobernación la cancelación de las carpetas de investigación que integró la Fiscalía General de la República (FGR) contra ella y otros 15 maestros.

En entrevista, Veleces relató que en la mesa de negociaciones que tuvieron el pasado 17 de junio con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, le plantearon ese asunto y la funcionaria les dijo que el Gobierno federal no criminaliza ni persigue a nadie.

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Sin embargo, advirtió Veleces, existe el riesgo de que la FGR siga con el procedimiento judicial y sean detenidos tras la orden de un juez de control.

CARPETAS FUERON INTEGRADAS EN 2025

Las carpetas de investigación, algunas de ellas por ataques a las vías de comunicación, las integró la FGR desde noviembre de 2025 tras la denuncia que interpuso Caminos y Puentes Federales (Capufe) por la toma de casetas de la Autopista del Sol en el marco de las protestas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE.

A la dirigente de la Ceteg le llegó una notificación de la FGR para que su declaración la hiciera por escrito.

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“Yo envié mi declaración (a la FGR) por escrito en donde escribí que yo no podía decir los nombres de los compañeros que han participado en la lucha porque esto es un movimiento social de los trabajadores”, afirmó.

Según la dirigente, en la notificación que le envió la Fiscalía le pedía los nombres de los maestros que con ella han participado en las movilizaciones.

RINDE DECLARACIÓN ANTE EL MP

El profesor Alfonso Vargas Muñoz, quien forma parte de la Comisión Política de la Ceteg, tiene una carpeta de investigación y tuvo que rendir su declaración ante el Ministerio Público federal.

“Seguramente esas carpetas de investigación que nos integró la FGR fueron incluidas por el intento de la toma del Zócalo de la Ciudad de México el pasado 1 de junio, donde los granaderos hirieron a los compañeros Octavio Jerónimo Romero y Proceso Columbo González quien perdió un ojo por el impacto de una bala de goma”, expuso Veleces.

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El pasado 17 de junio, durante otra protesta en la Ciudad de México, varios granaderos interceptaron a profesores, incluida Veleces Morales, a quien golpearon y le destruyeron su teléfono celular cuando grababa la acción.

INSISTIRÁN ANTE LA SEGOB

Ese mismo día, tras la agresión policiaca, se instaló una mesa de trabajo con la secretaria de Rodríguez, a quien se le dio a conocer estos hechos y las carpetas de investigación que existen contra 16 profesores de la Ceteg.

“Me dijeron en esa reunión con Gobernación que me iban a pagar los daños materiales siempre y cuando les diera los videos cuando fuimos agredidos pero donde voy a darles los videos si los policías destruyeron mi celular”, mencionó.

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Veleces dijo que van a insistir ante Gobernación que cumpla su promesa de que la FGR cancelaría las carpetas de investigación.

“En caso de que la Fiscalía no las detenga (las carpetas de investigación) tendremos que acudir ante un juez federal para solicitar un amparo y no nos detengan”, añadió.

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