Polémica en el Senado por arranque de proceso electoral; denuncian laxitud del INE

CDMX.- En el arranque del proceso electoral de 2027 líderes de oposición en el Senado advirtieron laxitud en el actuar del Instituto Nacional Electoral (INE) ante actos anticipados de campaña, presiones del oficialismo y legalización del fraude. Por su parte, la coordinación morenista en la Cámara alta afirmó que el árbitro llega fortalecido a esta etapa, por lo que pidió otorgar un voto de confianza en las determinaciones que regirán la renovación de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

Ante la pregunta expresa en torno a una presunta cooptación de Morena en el INE, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, aseguró que el oficialismo mantiene presiones en el árbitro que ahora actúa más como un espectador. “Morena tiene una presión permanente sobre el INE, que tiene a muchas de las consejeras y consejeros prácticamente siguiéndole en términos políticos a Morena (...) Algunas, algunos de ellos son incondicionales, parecen más voceros de Morena que garantes de un proceso electoral”, advirtió. COLOCAN SENADORES AL INE EN ENTREDICHO Castañeda aseguró que las cercanías políticas entre el oficialismo y el Instituto ponen, desde ahora, en entredicho todo el trayecto rumbo hacia los comicios. Al respecto, su homólogo morenista, Ignacio Mier, negó que entre los integrantes del Consejo General haya cuotas políticas; afirmó que se trata de una colaboración institucional.

“Mantener una relación institucional de colaboración no significa presión, de ataque, de señalamiento, de descalificación. Eso sí es presión. O sea, no puede uno estar hablando de descalificaciones, aventando piedras al árbitro de manera anticipada”, declaró a la prensa. ¿Pero no presiona al árbitro, se le insistió. “Nunca. Ni en los momentos más difíciles”, afirmó. Castañeda urgió además que ante el destape adelantado de candidatos, nombramiento de coordinadores y campañas adelantadas el INE arbtire, no sólo observe. “Le hacemos enérgicamente un llamado al INE para que se convierta en el árbitro del proceso electoral y no normalice conductas que a todas luces son ilegales”, llamó. LA DEMOCRACIA NACIONAL VIVE UNA REGRESIÓN, ADVIERTE ANAYA Mier reconoció que los principales generadores de desconfianza son quienes incurren en actos anticipados de campaña. Por su parte, Ricardo Anaya, líder de los senadores panistas, alertó que la determinación de tomar preliminarmente como válidas las boletas sin doblez es una legalización anticipada del fraude electoral.

“Que la autoridad electoral diga que, aunque las boletas no estén dobladas, aunque no sean votos de ciudadanos, de todas maneras se van a contar, no es otra cosa más que legalizar el fraude electoral”, advirtió. Desde su perspectiva, la democracia nacional está viviendo una regresión de 70 años, donde un solo partido controla todos los Poderes de la Unión, al INE y todos los órganos. INSTAN AL INE A ASUMIR SU TAREA CON IMPARCIALIDAD Anaya llamó al árbitro a asumir su tarea con imparcialidad que deje de responder a los intereses de Morena y a dejar de lado la laxitud en la reglamentación de las campañas anticipadas. Al respecto, el líder morenista pidió otorgarle un voto de confianza al árbitro sobre esta decisión que tuteló la Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respaldada por un bloque de consejeros.

“Creo que debemos de dejar que el árbitro opere, darle un voto de confianza. Sí cuidando los principios que rigen la democracia, porque nos ha costado mucho”, llamó.