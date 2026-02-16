Las noticias más importantes del 16 de febrero en México

➔ Nuevo Frente Frío a México: Prepárese....azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ México, el país con menor desempleo entre miembros de la OCDE: presume Sheinbaum: México registra la menor tasa de desempleo entre países de la OCDE, informó Claudia Sheinbaum. Conoce cifras y comparaciones internacionales

➔ Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México: Autoridad analiza alegatos de la empresa y alista nuevos lineamientos para regular conciertos, venta de boletos y plataformas de reventa en México

➔ En diciembre de 2025, disminuyó 6.6% personal ocupado fabricante de equipo de transporte en México: Sin embargo, producción creció 4.3% en el periodo mencionado en términos anuales, reportó la EMIM de Inegi

➔ Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP: Tras la salida de Marx Arriaga, quien se atrincheró en las instalaciones, Mario Delgado informó el nombramiento

➔ ¡Uff, qué calor! Pronostican temperaturas de hasta 38 grados en Nuevo León para esta semana: Protección Civil de Nuevo León exhortó a la población a extremar precauciones como mantenerse hidratados

MUNDO

➔ Volcán Kilauea tuvo actividad en Hawái: USGS registró impactante erupción (video): El Kilauea es uno de los volcanes más activos del planeta y un referente mundial para el estudio del vulcanismo basáltico

➔ Tiroteo en pleno juego de hockey en Rhode Island deja dos muertos: una menor y al presunto agresor: De acuerdo con fuentes policiales, el ataque se habría originado en una disputa doméstica, ya que, presuntamente, el agresor abrió fuego contra sus familiares

➔ Sospechoso de tiroteo masivo en festival judío en Sydney comparece ante corte: Se trata del peor presunto ataque terrorista de Australia y el peor tiroteo masivo del país en 29 años

COAHUILA

➔ Reconoce ONU a Coahuila por su programa en materia de desaparición de personas: El organismo destaca que la entidad puso a las familias de las víctimas como protagonistas del proceso, señalando que este programa es único en el país

➔ FIFA nos dejó sin ‘Mundial’; preocupa a prestadores de servicios de Coahuila uso de marcas registradas: Empresarios instaron a otros a cuidar su publicidad para evitar posibles sanciones de propiedad intelectual

➔ Saltillo: Brigadas municipales limpian tramo del arroyo La Encantada: Los trabajos forman parte de una estrategia permanente de prevención en cauces naturales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Coahuila gana cuatro medallas en el Indoor World Series Mérida 2026 de tiro con arco: La delegación obtuvo cuatro medallas, con oros para Ángela Ruiz Rosales y Matías Grande Kalionchiz, además de bronces de Juan Pablo Téllez y Susana García Flores en sus respectivas categorías

➔ A sus 107 años, fallece Dolores Muñoz Ledo, actriz de doblaje de ‘He-Man’ y ‘Chip y Dale al rescate’: Murió Dolores Muñoz Ledo, icónica actriz de doblaje de Chip y Dale y He-Man. Tenía 107 años y una trayectoria de más de un siglo en la radio y televisión

➔ Adiós a una leyenda: fallece Robert Duvall, ícono del cine estadounidense: El actor, ganador del Óscar y figura clave de clásicos como ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’, murió a los 95 años, según confirmó su esposa

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

➔ Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas: Recomendaciones de Policía Cibernética y Meta buscan prevenir accesos no autorizados y proteger información personal