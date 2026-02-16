Las noticias más importantes del 16 de febrero en México

16 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 16 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 16 de febrero en México VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Nuevo Frente Frío a México: Prepárese....azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

México, el país con menor desempleo entre miembros de la OCDE: presume Sheinbaum: México registra la menor tasa de desempleo entre países de la OCDE, informó Claudia Sheinbaum. Conoce cifras y comparaciones internacionales

Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México: Autoridad analiza alegatos de la empresa y alista nuevos lineamientos para regular conciertos, venta de boletos y plataformas de reventa en México

En diciembre de 2025, disminuyó 6.6% personal ocupado fabricante de equipo de transporte en México: Sin embargo, producción creció 4.3% en el periodo mencionado en términos anuales, reportó la EMIM de Inegi

Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP: Tras la salida de Marx Arriaga, quien se atrincheró en las instalaciones, Mario Delgado informó el nombramiento

¡Uff, qué calor! Pronostican temperaturas de hasta 38 grados en Nuevo León para esta semana: Protección Civil de Nuevo León exhortó a la población a extremar precauciones como mantenerse hidratados

MUNDO

Volcán Kilauea tuvo actividad en Hawái: USGS registró impactante erupción (video): El Kilauea es uno de los volcanes más activos del planeta y un referente mundial para el estudio del vulcanismo basáltico

Tiroteo en pleno juego de hockey en Rhode Island deja dos muertos: una menor y al presunto agresor: De acuerdo con fuentes policiales, el ataque se habría originado en una disputa doméstica, ya que, presuntamente, el agresor abrió fuego contra sus familiares

Sospechoso de tiroteo masivo en festival judío en Sydney comparece ante corte: Se trata del peor presunto ataque terrorista de Australia y el peor tiroteo masivo del país en 29 años

COAHUILA

Reconoce ONU a Coahuila por su programa en materia de desaparición de personas: El organismo destaca que la entidad puso a las familias de las víctimas como protagonistas del proceso, señalando que este programa es único en el país

FIFA nos dejó sin ‘Mundial’; preocupa a prestadores de servicios de Coahuila uso de marcas registradas: Empresarios instaron a otros a cuidar su publicidad para evitar posibles sanciones de propiedad intelectual

Saltillo: Brigadas municipales limpian tramo del arroyo La Encantada: Los trabajos forman parte de una estrategia permanente de prevención en cauces naturales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Coahuila gana cuatro medallas en el Indoor World Series Mérida 2026 de tiro con arco: La delegación obtuvo cuatro medallas, con oros para Ángela Ruiz Rosales y Matías Grande Kalionchiz, además de bronces de Juan Pablo Téllez y Susana García Flores en sus respectivas categorías

A sus 107 años, fallece Dolores Muñoz Ledo, actriz de doblaje de ‘He-Man’ y ‘Chip y Dale al rescate’: Murió Dolores Muñoz Ledo, icónica actriz de doblaje de Chip y Dale y He-Man. Tenía 107 años y una trayectoria de más de un siglo en la radio y televisión

Adiós a una leyenda: fallece Robert Duvall, ícono del cine estadounidense: El actor, ganador del Óscar y figura clave de clásicos como ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’, murió a los 95 años, según confirmó su esposa

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas: Recomendaciones de Policía Cibernética y Meta buscan prevenir accesos no autorizados y proteger información personal

Andrés "Iscariote" Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.