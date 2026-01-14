Las noticias más importantes del 14 de enero en México

CLIMA

➔ Ingresa nuevo Frente Frío a México: Prepárese... temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, nevadas, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum alista contacto con Trump en medio de tensiones por el T-MEC: La presidenta de México anunció que, una vez pasada una fecha clave en el calendario político estadounidense, intentará retomar el contacto directo con la Casa Blanca

➔ Gobierno de Sheinbuam proyecta construir 400 mil Viviendas para el Bienestar en 2026: El Gobierno de México planea construir 400 mil Viviendas para el Bienestar en 2026 y entregar 200 mil escrituras para fortalecer el acceso a vivienda digna

➔ Indaga Anticorrupción posibles omisiones en tragedia del Tren Interoceánico: La dependencia federal investiga si hubo omisiones en la labor de funcionarios, empresas o proveedores

➔ Petróleo a Cuba no es pleito con EU, afirma Sheinbaum: La presidenta sostuvo que el apoyo energético a la isla se apega a principios constitucionales y anunció que su gobierno transparentará los volúmenes enviados

➔ Grecia Quiroz condena a exfuncionario de Gobierno por implicación en el homicidio de Carlos Manzo: Según las declaraciones de Samuel García Rivero, su participación en el homicidio fue por droga y porque Manzo lo ‘tenía hasta la madre’

MUNDO

➔ Congresistas demócratas proponen ley para ilegalizar ataques a México: La propuesta de Ley tiene como objetivo prevenir que se accionen ataques, sin autorizar, a México

➔ Trump mantuvo llamada con Delcy Rodríguez, la definió como una ‘persona fantástica’: El presidente, en su cuenta de Truth Social, confirmó que abordaron temas como “el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional”

➔ Advierte Emmnanuel Macron a EU de ‘consecuencias en cadena’ si viola la soberanía de Groenlandia: El presidente francés rechazó recientemente “el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo” de Estados Unidos

COAHUILA

➔ ‘¿Y la presunción de inocencia?, la ley no debe ser instrumento de presión’: defensores de derechos humanos sobre caso fabricado contra director de VANGUARDIA: Defensores de derechos humanos advirtieron que en México persisten prácticas que vulneran la presunción de inocencia y facilitan la fabricación de delitos sin consecuencias para los responsables

➔Fiscalía de Nuevo León: podría haber sanciones contra quienes acusaron falsamente al director de VANGUARDIA: El fiscal Javier Flores Saldívar dijo que su dependencia posiblemente esté conforme con la definición del juez del pasado sábado

➔ ‘Estamos obligados a condenar el uso faccioso del poder’, urbanista Héctor Laredo, sobre caso Armando Castilla, director de VANGUARDIA: Apuntó que el autoritarismo es alarmante al tratarse de un uso criminal de las instituciones

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Va en serio! Ya denunciaron dos mujeres a Julio Iglesias ante la fiscalía de España por abuso: Según una investigación de elDiario.es, dos mujeres que trabajaron para el cantante en sus residencias del Caribe denunciaron presuntas agresiones sexuales, acoso y abuso de poder ocurridos en 2021

➔ Sky Sports dejará de operar en México tras recortes de personal y fusión con Izzi: La señal deportiva inicia un proceso de recorte de personal y dejará de operar como marca independiente en el país, mientras Izzi concentrará la transmisión de sus contenidos

➔ ¡Potencia mundial! México se corona campeón del NFL Flag Football Championships Americas 2026 en Monterrey: La selección mexicana femenil Sub-15 venció 19-18 a Panamá en la final del NFL Flag Football Championships Americas 2026, y confirmó su dominio continental en este deporte

ESPECIAL

➔ Apps de préstamos en México: Cómo evitar caer en fraudes: Hoy en día, pedir prestado a través de una app parece tan fácil como usar el GPS para encontrar la ruta más corta, pero esa rapidez trae consigo nuevos peligros reales

➔ Bienestar ofrece apoyo de 9 mil 582 pesos al mes, si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos: Este programa social del Gobierno de México te ofrece la oportunidad de mejorar tu calidad de vida