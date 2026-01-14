Las noticias más importantes del 14 de enero en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Ingresa nuevo Frente Frío a México: Prepárese... temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, nevadas, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum alista contacto con Trump en medio de tensiones por el T-MEC: La presidenta de México anunció que, una vez pasada una fecha clave en el calendario político estadounidense, intentará retomar el contacto directo con la Casa Blanca

Gobierno de Sheinbuam proyecta construir 400 mil Viviendas para el Bienestar en 2026: El Gobierno de México planea construir 400 mil Viviendas para el Bienestar en 2026 y entregar 200 mil escrituras para fortalecer el acceso a vivienda digna

Indaga Anticorrupción posibles omisiones en tragedia del Tren Interoceánico: La dependencia federal investiga si hubo omisiones en la labor de funcionarios, empresas o proveedores

Petróleo a Cuba no es pleito con EU, afirma Sheinbaum: La presidenta sostuvo que el apoyo energético a la isla se apega a principios constitucionales y anunció que su gobierno transparentará los volúmenes enviados

Grecia Quiroz condena a exfuncionario de Gobierno por implicación en el homicidio de Carlos Manzo: Según las declaraciones de Samuel García Rivero, su participación en el homicidio fue por droga y porque Manzo lo ‘tenía hasta la madre’

MUNDO

Congresistas demócratas proponen ley para ilegalizar ataques a México: La propuesta de Ley tiene como objetivo prevenir que se accionen ataques, sin autorizar, a México

Trump mantuvo llamada con Delcy Rodríguez, la definió como una ‘persona fantástica’: El presidente, en su cuenta de Truth Social, confirmó que abordaron temas como “el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional”

Advierte Emmnanuel Macron a EU de ‘consecuencias en cadena’ si viola la soberanía de Groenlandia: El presidente francés rechazó recientemente “el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo” de Estados Unidos

COAHUILA

‘¿Y la presunción de inocencia?, la ley no debe ser instrumento de presión’: defensores de derechos humanos sobre caso fabricado contra director de VANGUARDIA: Defensores de derechos humanos advirtieron que en México persisten prácticas que vulneran la presunción de inocencia y facilitan la fabricación de delitos sin consecuencias para los responsables

Fiscalía de Nuevo León: podría haber sanciones contra quienes acusaron falsamente al director de VANGUARDIA: El fiscal Javier Flores Saldívar dijo que su dependencia posiblemente esté conforme con la definición del juez del pasado sábado

‘Estamos obligados a condenar el uso faccioso del poder’, urbanista Héctor Laredo, sobre caso Armando Castilla, director de VANGUARDIA: Apuntó que el autoritarismo es alarmante al tratarse de un uso criminal de las instituciones

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Va en serio! Ya denunciaron dos mujeres a Julio Iglesias ante la fiscalía de España por abuso: Según una investigación de elDiario.es, dos mujeres que trabajaron para el cantante en sus residencias del Caribe denunciaron presuntas agresiones sexuales, acoso y abuso de poder ocurridos en 2021

Sky Sports dejará de operar en México tras recortes de personal y fusión con Izzi: La señal deportiva inicia un proceso de recorte de personal y dejará de operar como marca independiente en el país, mientras Izzi concentrará la transmisión de sus contenidos

¡Potencia mundial! México se corona campeón del NFL Flag Football Championships Americas 2026 en Monterrey: La selección mexicana femenil Sub-15 venció 19-18 a Panamá en la final del NFL Flag Football Championships Americas 2026, y confirmó su dominio continental en este deporte

ESPECIAL

Apps de préstamos en México: Cómo evitar caer en fraudes: Hoy en día, pedir prestado a través de una app parece tan fácil como usar el GPS para encontrar la ruta más corta, pero esa rapidez trae consigo nuevos peligros reales

Bienestar ofrece apoyo de 9 mil 582 pesos al mes, si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos: Este programa social del Gobierno de México te ofrece la oportunidad de mejorar tu calidad de vida

