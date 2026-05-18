Las noticias más importantes del 18 de mayo en México

CLIMA

➔ Temporada de huracanes 2026: Prepárese..El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico oficial para la Temporada de Ciclones Tropicales 2026, en la que se prevé la formación de entre 29 y 36 sistemas en los océanos Pacífico y Atlántico, incluidos huracanes de distintas categorías.

MÉXICO

➔ UIF confirma congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa señalados por EU: La UIF confirmó el bloqueo preventivo de cuentas de Rubén Rocha Moya y otros señalados por EU por presuntos nexos criminales

➔ Sheinbaum pide mover elección judicial al 2028; de lo contrario, tendría que ser en casillas distintas: Claudia Sheinbaum propone aplazar la elección judicial hasta 2028 para evitar complicaciones logísticas y casillas separadas durante los comicios de 2027

➔ Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas a Rocha Moya: Claudia Sheinbaum confirmó el congelamiento de cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya y afirmó que no existe riesgo para su gobierno tras casos de exfuncionarios de Sinaloa

➔ Asignan a Sarah Rebecca Krissoff como defensa de Gerardo Mérida Sánchez: El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Mérida Sánchez, fue acusado de recibir sobornos de hasta 100 mil dólares por Los Chapitos

➔ Interroga FGR a militares por operativo en Chihuahua: Buscan identificar a propietarios de inmueble en el que se encontró un centro de producción de drogas

MUNDO

➔ Deja al menos 5 muertos ataque contra mezquita en San Diego, California: El Centro Islámico de San Diego es la mezquita más grande del condado; entre muertos están dos atacantes y tres adultos

➔ Trump suspende un ataque planeado contra Irán a petición de sus aliados árabes: Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, se informó que el petróleo de Texas sube un 3%

➔ Enfrenta Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, acusación de lavado de dinero en EU: Tras su deportación a EU, se presentó a una corte federal en Miami, Florida, donde se le imputó nuevo cargo

COAHUILA

➔ Coahuila fortalece alianza con fuerzas armadas en relevo militar de la Región Norte: Autoridades civiles y castrenses refrendaron coordinación institucional para preservar estabilidad y tranquilidad social

➔ Flujo migratorio en albergues de Coahuila continúa con bajas cifras: En Torreón, 3 de cada 10 personas que recibe el centro son migrantes deportados

➔ IMSS Coahuila resalta labor humanista de personal médico en unidades familiares: Especialistas brindan seguimiento integral a pacientes mediante diagnóstico oportuno y acompañamiento continuo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Destituyen a Blajaith Aguilar tras denuncias de gimnastas mexicanas: La Federación Mexicana de Gimnasia la destituyó como entrenadora tras las denuncias presentadas por integrantes del equipo mayor por presunta violencia física y psicológica

➔ Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 Millas de Indianápolis: El mexicano Pato O’Ward se vio involucrado en un accidente múltiple durante una práctica de las 500 Millas de Indianápolis

➔ Kendall Jenner y Jacob Elordi avivan rumores de romance tras paseo con Kylie y Timothée Chalamet: Los famosos fueron vistos juntos en Hawaii después de asistir a una exclusiva fiesta, aumentando las especulaciones sobre su relación

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las vulkas de un pueblo que son atendidas por sordomudos. Una historia sobre ruedas.

➔ ‘Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí’... Sheinbaum tras acusaciones de Trump sobre narcogobierno en México: Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto narcogobierno en México y defendió la soberanía nacional.

➔ El rey Felipe VI de España vendrá a México para el Mundial; nunca se rompieron relaciones, aclara Sheinbaum: Felipe VI viajará a México para el Mundial 2026 y Claudia Sheinbaum afirma que las relaciones diplomáticas con España nunca se rompieron

➔ SEP confirma: cédula profesional ya no será válida para trámites: A partir de ahora, autoridades y dependencias podrán rechazarla en distintos trámites administrativos, mientras avanza la implementación de la CURP Biométrica.