Las noticias más importantes del 2 de noviembre de 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 2 de noviembre de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 4, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: Una gran masa de aire frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

FGR explica esquema de desvío de recursos de cárceles de Inés Gómez Mont: Actualmente la Fiscalía espera la deportación de la exconductora, a quien le determinaron tres órdenes de aprehensión vigentes.

Explosión de pirotecnia en panteón de Xilitla, SLP, deja 5 heridos (VIDEO): Una explosión de pirotecnia dejó cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, durante la tarde de este lunes 2 de noviembre.

Se desploma avioneta en Pachuca, Hidalgo: reportan dos personas muertas: Una avioneta se desplomó en la colonia Venta Prieta, en Pachuca, Hidalgo. Reportan dos personas muertas y una posible tercera víctima lesionada.

IECM solicita más de 2 mil 707 millones de pesos para la elección de 2027: El Consejo General del Instituto aprobó su proyecto de presupuesto anual, en el que solicitan más de 620 millones para las elecciones.

Mientras México dice ‘no’ al celular en las escuelas; padres se oponen en las zonas más violentas del país: Según la coalición de la sociedad civil Red por los Derechos de la Infancia en México, en el primer semestre de este año uno de cada diez mexicanos de 0 a 17 años fue víctima de delitos en los que estaba involucrada la delincuencia organizada.

INTERNACIONAL

Prevén más presión de Trump hacia México si pierde el Congreso en las elecciones: El combate al narcotráfico podría adquirir mayor protagonismo y traducirse en nuevas exigencias de cooperación hacia México.

Decenas de líderes de la Commonwealth se reúnen en Antigua en plena turbulencia política global: La Mancomunidad está integrada por 56 naciones repartidas entre África, Asia, las Américas, Europa y el Pacífico, la mayoría de las cuales formaron en algún momento parte del Imperio británico.

La copiloto del Learjet involucrada en el fatal accidente de Florida es identificada como Nathalia Gadelha, de 20 años: La madre de Gadelha, Camila, y su padrastro confirmaron que ella era la copiloto de un Learjet 60 que volaba desde Austin, Texas, a las Bahamas cuando el avión entró en picada.

COAHUILA

A partir de mañana martes, prohibidos los celulares en primarias y secundarias de Coahuila: La disposición federal entra en vigor este 3 de noviembre; habrá excepciones para estudiantes que requieran dispositivos por alguna condición particular.

Coahuila llena de altares, leyendas y color sus celebraciones por el Día de Muertos: Altares monumentales, festivales, exposiciones y leyendas llenan de actividades las distintas regiones de Coahuila durante el Día de Muertos.

Una familia convirtió su historia en museo: cumplen 16 años las Momias de San Antonio de las Alazanas: Cinco integrantes de la familia Nuncio dieron origen al museo, que abrió en 2010 y celebró su aniversario con música y tradiciones del Día de Muertos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

América, Chivas y Cruz Azul aseguran su lugar en la Liguilla del Apertura 2026: América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato de la clasificación con 29 puntos después de 15 jornadas y, con solamente dos fechas por disputarse, ya tienen asegurada su participación en la Liguilla.

Ernesto Chavana, Wendy Guevara y Oscar Burgos boxearán en la segunda edición de Ring Royale 2027: El evento de boxeo amateur organizado por Poncho de Nigris contará con la participación de reconocidas figuras del espectáculo mexicano, creadores de contenido y personalidades que buscarán llevar sus rivalidades al cuadrilátero.

La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el octavo eliminado de la competencia?: Durante la transmisión dominical, la producción anunció de manera progresiva a los participantes que continuarían en el reality.

ESPECIALES

SEMANARIO | Violencia escolar, un fenómeno en aumento: Las secretarías de Educación estatales reportan más de 31 mil actos de violencia en la última década: desde peleas, riñas, agresiones, bullying o ciberacoso.

¿Hay pago extra por trabajar el 2 de noviembre, Día de Muertos? Esto dice la LFT: Pese a que Día de Muertos es una fecha muy relevante en la cultura de México, no es extraño confundir con un feriado.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Las Catrinas de hoy

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Violencia escolar, un fenómeno en aumento

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Una aeronave cayó sobre calles de la colonia Venta Prieta durante la mañana de este lunes 2 de noviembre.

Se desploma avioneta en Pachuca, Hidalgo: reportan dos personas muertas
César Jáuregui permanece en el Altiplano mientras enfrenta un proceso por el delito de traición a la patria.

Caso César Jáuregui: defensa rechaza acusación de traición a la patria y señala omisiones
Las comunidades indígenas de México conservan rituales, alimentos y ofrendas propias para recordar y recibir a sus difuntos.

Día de Muertos en México: así se preparan las ofrendas en 11 comunidades

La masa de aire frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 4, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Con esta decisión, el rumbo de la próxima semana podría cambiar, especialmente para los integrantes de los grupos que se han formado dentro de la competencia.

La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el octavo eliminado de la competencia?
Policías de la SSC coordinaron su atención médica y traslado a un hospital especializado.

Del rugido de los motores a una emergencia: mujer entra en labor de parto en el GP de México