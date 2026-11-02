Las noticias más importantes del 2 de noviembre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 4, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : Una gran masa de aire frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

→ FGR explica esquema de desvío de recursos de cárceles de Inés Gómez Mont : Actualmente la Fiscalía espera la deportación de la exconductora, a quien le determinaron tres órdenes de aprehensión vigentes.

→ Explosión de pirotecnia en panteón de Xilitla, SLP, deja 5 heridos (VIDEO) : Una explosión de pirotecnia dejó cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, durante la tarde de este lunes 2 de noviembre.

→ Se desploma avioneta en Pachuca, Hidalgo: reportan dos personas muertas : Una avioneta se desplomó en la colonia Venta Prieta, en Pachuca, Hidalgo. Reportan dos personas muertas y una posible tercera víctima lesionada.

→ IECM solicita más de 2 mil 707 millones de pesos para la elección de 2027 : El Consejo General del Instituto aprobó su proyecto de presupuesto anual, en el que solicitan más de 620 millones para las elecciones.

→ Mientras México dice ‘no’ al celular en las escuelas; padres se oponen en las zonas más violentas del país : Según la coalición de la sociedad civil Red por los Derechos de la Infancia en México, en el primer semestre de este año uno de cada diez mexicanos de 0 a 17 años fue víctima de delitos en los que estaba involucrada la delincuencia organizada.

INTERNACIONAL

→ Prevén más presión de Trump hacia México si pierde el Congreso en las elecciones : El combate al narcotráfico podría adquirir mayor protagonismo y traducirse en nuevas exigencias de cooperación hacia México.

→ Decenas de líderes de la Commonwealth se reúnen en Antigua en plena turbulencia política global : La Mancomunidad está integrada por 56 naciones repartidas entre África, Asia, las Américas, Europa y el Pacífico, la mayoría de las cuales formaron en algún momento parte del Imperio británico.

→ La copiloto del Learjet involucrada en el fatal accidente de Florida es identificada como Nathalia Gadelha, de 20 años : La madre de Gadelha, Camila, y su padrastro confirmaron que ella era la copiloto de un Learjet 60 que volaba desde Austin, Texas, a las Bahamas cuando el avión entró en picada.

COAHUILA

→ A partir de mañana martes, prohibidos los celulares en primarias y secundarias de Coahuila : La disposición federal entra en vigor este 3 de noviembre; habrá excepciones para estudiantes que requieran dispositivos por alguna condición particular.

→ Coahuila llena de altares, leyendas y color sus celebraciones por el Día de Muertos : Altares monumentales, festivales, exposiciones y leyendas llenan de actividades las distintas regiones de Coahuila durante el Día de Muertos.

→ Una familia convirtió su historia en museo: cumplen 16 años las Momias de San Antonio de las Alazanas : Cinco integrantes de la familia Nuncio dieron origen al museo, que abrió en 2010 y celebró su aniversario con música y tradiciones del Día de Muertos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ América, Chivas y Cruz Azul aseguran su lugar en la Liguilla del Apertura 2026 : América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato de la clasificación con 29 puntos después de 15 jornadas y, con solamente dos fechas por disputarse, ya tienen asegurada su participación en la Liguilla.

→ Ernesto Chavana, Wendy Guevara y Oscar Burgos boxearán en la segunda edición de Ring Royale 2027 : El evento de boxeo amateur organizado por Poncho de Nigris contará con la participación de reconocidas figuras del espectáculo mexicano, creadores de contenido y personalidades que buscarán llevar sus rivalidades al cuadrilátero.

→ La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el octavo eliminado de la competencia? : Durante la transmisión dominical, la producción anunció de manera progresiva a los participantes que continuarían en el reality.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Violencia escolar, un fenómeno en aumento : Las secretarías de Educación estatales reportan más de 31 mil actos de violencia en la última década: desde peleas, riñas, agresiones, bullying o ciberacoso.