Las noticias más importantes del 3 de noviembre en México

CLIMA

➔ Frente frío número 12: Prepárese... lluvias, ambiente frío y evento de Norte, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Reforma aduanera dispara costos y retrasos: importaciones serán más lentas y caras: El Comce advirtió que las nuevas obligaciones para los agentes aduanales podrían afectar el precio final de los productos importados en México

➔ Gobierno federal ofrece apoyo tras explosión en tienda Waldo’s de Hermosillo; 23 personas fallecidas: Autoridades federales y estatales coordinan acciones tras la explosión en una tienda Waldo’s en Hermosillo, que dejó 23 víctimas mortales.

➔ Bloquean avenida Constitución por protesta contra aseguradoras, en Nuevo León: Ciudadanos protestan en Monterrey sobre la avenida Constitución con ataúdes y coronas florales, exigiendo a las aseguradoras el pago de pólizas tras accidentes viales.

➔ Ataque armado al Gabinete de Seguridad dejó 13 agresores abatidos en Sinaloa: Omar Harfuch: En un breve mensaje, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reveló el ataque que sufrieron elementos del Gabinete en el municipio de Guasave, Sinaloa

➔ Productores de maíz regresan a la CDMX para exigir precios justos y negociación digna: Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino demandan precios justos al grano, mientras se reportaron bloqueos en vías férreas y autopistas en Michoacán, Guanajuato y el Arco Norte

MUNDO

➔ Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez: El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, explicó que esta decisión se ha tomado “frente a acto inamistoso”

➔ Bate Trump récord histórico de detenciones de migrantes irregulares: La cifra podría duplicarse en los próximos meses, alerta en un análisis publicado la semana pasada, pues el presupuesto para la detención de inmigrantes aumentará en 45 mil millones de dólares los próximos tres años

➔ EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News: El nuevo despliegue incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, cuyo entrenamiento ya habría comenzado

COAHUILA

➔ Refuerza IMSS Coahuila vacunación gratuita contra la influenza para proteger a la población: La vacunación se realiza en unidades médicas y puntos estratégicos del estado

➔ ¿Saltillo tiene la gasolina más cara del país? Tras exhibida de Profeco, gasolineras se ajustan a $24 el litro: La señalada, así como todas las gasolineras de Saltillo, se ajustaron al pacto nacional en los precios de la gasolina regular

➔ Más de 44 mil personas visitaron los panteones de Saltillo durante el Día de Muertos: Los camposantos Santiago y San Esteban concentraron la mayor afluencia, con 15 mil y 12 mil 54 visitantes respectivamente

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Fechas y horarios confirmados para la Liguilla de la Liga MX Femenil 2025: Los cruces de Cuartos de Final ya están definidos, incluyendo la primera vez que Cruz Azul jugará como local en Ciudad Universitaria

➔ Es oficial: presenta Juan Osorio a Silvia Navarro como protagonista de ‘Amor en custodia’ de Televisa: El melodrama que se estrenará en 2026 será la tercera versión mexicana de la historia argentina; la última fue protagonizada en 2012 por Erika Buenfil, Eduardo Yáñez y Eiza González

➔ La Metropolitana de Saltillo presenta terrorífico espectáculo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler: La orquesta de cuerdas llevó a cabo el concierto ‘Clásicos de terror’, en el que interpretaron algunos de los temas de las películas más populares de este género

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

➔ ¿Quiénes son? Marcha Generación Z México: fecha y lugar de la movilización con banderas de ‘One Piece’: Tiene como objetivo manifestarse en contra de las acciones del Gobierno de México actual