Las noticias más importantes del 3 de noviembre en México

Información
/ 3 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 3 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 3 de noviembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante del día de hoy, bajo la cobertura de Vanguardia

CLIMA

Frente frío número 12: Prepárese... lluvias, ambiente frío y evento de Norte, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Reforma aduanera dispara costos y retrasos: importaciones serán más lentas y caras: El Comce advirtió que las nuevas obligaciones para los agentes aduanales podrían afectar el precio final de los productos importados en México

Gobierno federal ofrece apoyo tras explosión en tienda Waldo’s de Hermosillo; 23 personas fallecidas: Autoridades federales y estatales coordinan acciones tras la explosión en una tienda Waldo’s en Hermosillo, que dejó 23 víctimas mortales.

Bloquean avenida Constitución por protesta contra aseguradoras, en Nuevo León: Ciudadanos protestan en Monterrey sobre la avenida Constitución con ataúdes y coronas florales, exigiendo a las aseguradoras el pago de pólizas tras accidentes viales.

Ataque armado al Gabinete de Seguridad dejó 13 agresores abatidos en Sinaloa: Omar Harfuch: En un breve mensaje, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reveló el ataque que sufrieron elementos del Gabinete en el municipio de Guasave, Sinaloa

Productores de maíz regresan a la CDMX para exigir precios justos y negociación digna: Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino demandan precios justos al grano, mientras se reportaron bloqueos en vías férreas y autopistas en Michoacán, Guanajuato y el Arco Norte

MUNDO

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez: El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, explicó que esta decisión se ha tomado “frente a acto inamistoso”

Bate Trump récord histórico de detenciones de migrantes irregulares: La cifra podría duplicarse en los próximos meses, alerta en un análisis publicado la semana pasada, pues el presupuesto para la detención de inmigrantes aumentará en 45 mil millones de dólares los próximos tres años

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News: El nuevo despliegue incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, cuyo entrenamiento ya habría comenzado

COAHUILA

Refuerza IMSS Coahuila vacunación gratuita contra la influenza para proteger a la población: La vacunación se realiza en unidades médicas y puntos estratégicos del estado

¿Saltillo tiene la gasolina más cara del país? Tras exhibida de Profeco, gasolineras se ajustan a $24 el litro: La señalada, así como todas las gasolineras de Saltillo, se ajustaron al pacto nacional en los precios de la gasolina regular

Más de 44 mil personas visitaron los panteones de Saltillo durante el Día de Muertos: Los camposantos Santiago y San Esteban concentraron la mayor afluencia, con 15 mil y 12 mil 54 visitantes respectivamente

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Fechas y horarios confirmados para la Liguilla de la Liga MX Femenil 2025: Los cruces de Cuartos de Final ya están definidos, incluyendo la primera vez que Cruz Azul jugará como local en Ciudad Universitaria

Es oficial: presenta Juan Osorio a Silvia Navarro como protagonista de ‘Amor en custodia’ de Televisa: El melodrama que se estrenará en 2026 será la tercera versión mexicana de la historia argentina; la última fue protagonizada en 2012 por Erika Buenfil, Eduardo Yáñez y Eiza González

La Metropolitana de Saltillo presenta terrorífico espectáculo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler: La orquesta de cuerdas llevó a cabo el concierto ‘Clásicos de terror’, en el que interpretaron algunos de los temas de las películas más populares de este género

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

¿Quiénes son? Marcha Generación Z México: fecha y lugar de la movilización con banderas de ‘One Piece’: Tiene como objetivo manifestarse en contra de las acciones del Gobierno de México actual

Temas


Crimen Organizado
Deportaciones
política

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
Perú

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció la falta de ética del periódico Reforma por publicar imágenes del momento en que fue víctima de acoso.

Sheinbaum acusa revictimización por parte de Reforma al publicar fotos sobre acoso que sufrió
Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico

Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

Claudia Sheinbaum confirmó que Grecia Quiróz, viuda de Carlos Manzo, será la próxima alcaldesa de Uruapan.

Viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, será la próxima alcaldesa de Uruapan, confirma Sheinbaum
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago

Pensión del Bienestar... calendario del 5 al 27 de noviembre para recibir el pago de 6 mil 200 pesos
Ernesto Chavana, conductor de Multimedios, fue hospitalizado por una inflamación severa en la cadera.

Ernesto Chavana, conductor de Multimedios, fue hospitalizado por una inflamación severa en la cadera.