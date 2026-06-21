Noticias del fin de semana en México: Pronóstico del clima; solicita paneles solares de la CFE y arranca registro de Pensión Bienestar

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    Noticias del fin de semana en México: Pronóstico del clima; solicita paneles solares de la CFE y arranca registro de Pensión Bienestar

Lo más relevante del fin de semana, del 19 al 21 de junio, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Tormentas y calor extremo: SMN prevé lluvias intensas y temperaturas de 45 °C en estos estados de México: SMN prevé precipitaciones de hasta 150 milímetros y temperaturas de hasta 45 grados Celsius en el norte del país.

Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad?: Conoce cómo solicitar los paneles solares de la CFE, requisitos, zonas beneficiadas y alternativas de apoyo para reducir el pago de luz.

Mañana inicia registro de Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; lo que debes saber: ¿Eres mayor de 60 años o acabas de cumplirlos? La Secretaría del Bienestar abrirá un nuevo periodo de registro de la Pensión para personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

INTERNACIONAL

Ordena juez de España investigar por corrupción... ¡a esposa del presidente!: Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, es señalada por tráfico de influencias y corrupción; deberá entregar su pasaporte.

‘Si no lo hacen, volveremos a atacar’, advierte Trump e Irán suspende conversaciones durante negociaciones en Suiza: Las delegaciones de Estados Unidos e Irán, JD Vance y Mohamed Baqer Qalibaf, abordaron la aplicación de 14 puntos firmado el miércoles.

Marco Rubio aprobó en un memorándum la detención de un migrante que criticó a un aliado de Trump: Un activista conocido como Beto Coral, que es partidario de Gustavo Petro criticó públicamente a Abelardo de la Espriella, un candidato de derecha respaldado por Trump.

COAHUILA

Se rezaga Coahuila en licencias de paternidad; plantean ampliación para reducir desigualdad: En el Congreso local, propuesta se mantiene ‘congelada’, en la que se plantea ampliar de 5 días a 12 semanas.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, se mantiene entre los mandatarios mejores evaluados del País: Diversas encuestadoras nacionales coinciden en ubicar al mandatario coahuilense en los primeros lugares de evaluación.

Muere feminicida en penal de Saltillo: El recluso de 91 años murió al interior de la cárcel; purgaba una pena de 40 años.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

‘Toy Story 5’: Cinemex y Cinépolis lanzan palomeras coleccionables para el estreno en todo México: Nuestros juguetes favoritos están a punto de regresar a la pantalla grande en todo México, y eso significa que vienen nuevas palomeras coleccionables.

Cabo Verde agranda su cuento mundialista: empata 2-2 con Uruguay y vuelve a hacer historia: Los africanos volvieron a romper pronósticos en el Mundial 2026: igualaron ante la Garra Charrúa y podrían ser segundo lugar en la última jornada del Grupo H.

Centro Cultural Vito Alessio Robles abrirá un nuevo espacio para la literatura de Coahuila: ‘Trazos. Lectura de textos inéditos de escritores coahuilenses’ es un programa para la promoción del trabajo de autores y autoras de la entidad, que inicia el próximo 25 de junio.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Registro Pensión Bienestar: ¿Qué apellidos se inscriben del 22 al 27 de junio?: Conoce las fechas, el orden alfabético y las sedes habilitadas en las 24 ciudades del país para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud.

Así ha sido el camino hacia la erradicación y eliminación de las enfermedades más letales del planeta: El 8 de mayo de 1980, la OMS declaró erradicada la viruela en el planeta. Pese a que ninguna otra enfermedad humana ha conseguido emular este hito tras casi medio siglo, siete patologías han sido eliminadas en el último año.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
En México se mantienen licencias de paternidad por solo cinco días, muy lejos de lo que se tiene en otros países.

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El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, detalla conversaciones sobre los temores de AMLO por la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Teme AMLO que hable ‘El Mayo’, afirma el ex embajador de EU, Ken Salazar
Las dirigencias del magisterio disidente concretaron el repliegue de los contingentes estatales tras suscribir minutas con las dependencias federales.

Anuncia CNTE retiro; amaga con volver a CDMX con más fuerza
A 25 años de que se celebró la primera Marcha de la Diversidad en Monterrey, este sábado se volvieron a llenar de colores las calles de la ciudad para recordar que la lucha por la igualdad de comunidad LGBTQI+.

Llenan de colores a Monterrey con la celebración de la 25 Marcha de la Diversidad
Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas altas. A su vez, se prevé que la onda tropical número 8 deje de afectar a México al final del día.

Dos ondas tropicales provocarán lluvias con descargas eléctricas y granizo; ola de calor continúa
Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito y la presión colectiva marcaron una noche histórica que reforzó sus aspiraciones en el Grupo F del Mundial 2026.

Japón convierte a Monterrey en territorio samurái en el histórico juego 1000 del Mundial
En distintos puntos de la ciudad se registraron encharcamientos y cierres preventivos de circulación debido a la intensidad de las precipitaciones.

Lluvias dejan saldo blanco en Saltillo; registran inundaciones, vehículos varados y afectaciones menores
Rumores. La posible reconciliación entre Taylor Swift y Blake Lively vuelve a colocarlas en el centro de la conversación mediática antes de la boda

¿La invitará a la boda? Especulan reconciliación entre Taylor Swift y Blake Lively