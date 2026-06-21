Noticias del fin de semana en México: Pronóstico del clima; solicita paneles solares de la CFE y arranca registro de Pensión Bienestar
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Lo más relevante del fin de semana, del 19 al 21 de junio, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ Tormentas y calor extremo: SMN prevé lluvias intensas y temperaturas de 45 °C en estos estados de México: SMN prevé precipitaciones de hasta 150 milímetros y temperaturas de hasta 45 grados Celsius en el norte del país.
→ Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad?: Conoce cómo solicitar los paneles solares de la CFE, requisitos, zonas beneficiadas y alternativas de apoyo para reducir el pago de luz.
→ Mañana inicia registro de Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; lo que debes saber: ¿Eres mayor de 60 años o acabas de cumplirlos? La Secretaría del Bienestar abrirá un nuevo periodo de registro de la Pensión para personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.
INTERNACIONAL
→ Ordena juez de España investigar por corrupción... ¡a esposa del presidente!: Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, es señalada por tráfico de influencias y corrupción; deberá entregar su pasaporte.
→ ‘Si no lo hacen, volveremos a atacar’, advierte Trump e Irán suspende conversaciones durante negociaciones en Suiza: Las delegaciones de Estados Unidos e Irán, JD Vance y Mohamed Baqer Qalibaf, abordaron la aplicación de 14 puntos firmado el miércoles.
→ Marco Rubio aprobó en un memorándum la detención de un migrante que criticó a un aliado de Trump: Un activista conocido como Beto Coral, que es partidario de Gustavo Petro criticó públicamente a Abelardo de la Espriella, un candidato de derecha respaldado por Trump.
COAHUILA
→ Se rezaga Coahuila en licencias de paternidad; plantean ampliación para reducir desigualdad: En el Congreso local, propuesta se mantiene ‘congelada’, en la que se plantea ampliar de 5 días a 12 semanas.
→ Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, se mantiene entre los mandatarios mejores evaluados del País: Diversas encuestadoras nacionales coinciden en ubicar al mandatario coahuilense en los primeros lugares de evaluación.
→ Muere feminicida en penal de Saltillo: El recluso de 91 años murió al interior de la cárcel; purgaba una pena de 40 años.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ ‘Toy Story 5’: Cinemex y Cinépolis lanzan palomeras coleccionables para el estreno en todo México: Nuestros juguetes favoritos están a punto de regresar a la pantalla grande en todo México, y eso significa que vienen nuevas palomeras coleccionables.
→ Cabo Verde agranda su cuento mundialista: empata 2-2 con Uruguay y vuelve a hacer historia: Los africanos volvieron a romper pronósticos en el Mundial 2026: igualaron ante la Garra Charrúa y podrían ser segundo lugar en la última jornada del Grupo H.
→ Centro Cultural Vito Alessio Robles abrirá un nuevo espacio para la literatura de Coahuila: ‘Trazos. Lectura de textos inéditos de escritores coahuilenses’ es un programa para la promoción del trabajo de autores y autoras de la entidad, que inicia el próximo 25 de junio.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ Registro Pensión Bienestar: ¿Qué apellidos se inscriben del 22 al 27 de junio?: Conoce las fechas, el orden alfabético y las sedes habilitadas en las 24 ciudades del país para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud.
→ Así ha sido el camino hacia la erradicación y eliminación de las enfermedades más letales del planeta: El 8 de mayo de 1980, la OMS declaró erradicada la viruela en el planeta. Pese a que ninguna otra enfermedad humana ha conseguido emular este hito tras casi medio siglo, siete patologías han sido eliminadas en el último año.