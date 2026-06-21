Noticias del fin de semana en México: Pronóstico del clima; solicita paneles solares de la CFE y arranca registro de Pensión Bienestar

MÉXICO

→ Tormentas y calor extremo: SMN prevé lluvias intensas y temperaturas de 45 °C en estos estados de México : SMN prevé precipitaciones de hasta 150 milímetros y temperaturas de hasta 45 grados Celsius en el norte del país.

→ Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad? : Conoce cómo solicitar los paneles solares de la CFE, requisitos, zonas beneficiadas y alternativas de apoyo para reducir el pago de luz.

→ Mañana inicia registro de Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; lo que debes saber : ¿Eres mayor de 60 años o acabas de cumplirlos? La Secretaría del Bienestar abrirá un nuevo periodo de registro de la Pensión para personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

INTERNACIONAL

→ Ordena juez de España investigar por corrupción... ¡a esposa del presidente! : Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, es señalada por tráfico de influencias y corrupción; deberá entregar su pasaporte.

→ ‘Si no lo hacen, volveremos a atacar’, advierte Trump e Irán suspende conversaciones durante negociaciones en Suiza : Las delegaciones de Estados Unidos e Irán, JD Vance y Mohamed Baqer Qalibaf, abordaron la aplicación de 14 puntos firmado el miércoles.

→ Marco Rubio aprobó en un memorándum la detención de un migrante que criticó a un aliado de Trump : Un activista conocido como Beto Coral, que es partidario de Gustavo Petro criticó públicamente a Abelardo de la Espriella, un candidato de derecha respaldado por Trump.

COAHUILA

→ Se rezaga Coahuila en licencias de paternidad; plantean ampliación para reducir desigualdad : En el Congreso local, propuesta se mantiene ‘congelada’, en la que se plantea ampliar de 5 días a 12 semanas.

→ Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, se mantiene entre los mandatarios mejores evaluados del País : Diversas encuestadoras nacionales coinciden en ubicar al mandatario coahuilense en los primeros lugares de evaluación.

→ Muere feminicida en penal de Saltillo : El recluso de 91 años murió al interior de la cárcel; purgaba una pena de 40 años.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ‘Toy Story 5’: Cinemex y Cinépolis lanzan palomeras coleccionables para el estreno en todo México : Nuestros juguetes favoritos están a punto de regresar a la pantalla grande en todo México, y eso significa que vienen nuevas palomeras coleccionables.

→ Cabo Verde agranda su cuento mundialista: empata 2-2 con Uruguay y vuelve a hacer historia : Los africanos volvieron a romper pronósticos en el Mundial 2026: igualaron ante la Garra Charrúa y podrían ser segundo lugar en la última jornada del Grupo H.

→ Centro Cultural Vito Alessio Robles abrirá un nuevo espacio para la literatura de Coahuila : ‘Trazos. Lectura de textos inéditos de escritores coahuilenses’ es un programa para la promoción del trabajo de autores y autoras de la entidad, que inicia el próximo 25 de junio.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Registro Pensión Bienestar: ¿Qué apellidos se inscriben del 22 al 27 de junio? : Conoce las fechas, el orden alfabético y las sedes habilitadas en las 24 ciudades del país para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud.