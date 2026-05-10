Noticias del fin de semana: ‘Se acabó la violencia contra las mujeres’; pronóstico de clima y nacen bisontes en Coahuila

MÉXICO

→ Se aproxima nuevo frente frío; pronostica lluvias muy fuertes y onda de calor en 24 estados de México : El SMN alertó por lluvias fuertes, tormentas y altas temperaturas en gran parte de México, además de posibles torbellinos en el norte.

→ ‘Se acabó la violencia contra las mujeres’, asegura Sheinbaum desde Sonora : Al asegurar que se acabó la violencia contra las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el clasismo, la discriminación y el machismo en este Día de las Madres.

→ Catean residencia del ‘Señor de los Buques’ en San Pedro, Nuevo León : Elementos de la Marina realizaron el operativo vinculado con una investigación relacionada con el contrabando de hidrocarburos.

INTERNACIONAL

→ Rusia acusa a Ucrania de violar tregua de tres días mediada por EU : Ambas partes afirmaron haber sufrido bajas por ataques con drones y artillería en las últimas horas.

→ ‘Esto no es otra Covid’: director de la OMS sobre brote de hantavirus : Ante la creciente notoriedad del caso de hantavirus, usuarios en redes sociales han debatido si ocurrirá otra pandemia, similar a la del 2020.

COAHUILA

→ INE recuerda prohibición de propaganda gubernamental durante campañas en Coahuila : Con motivo de las campañas rumbo a la renovación del Congreso local, el INE reiteró que queda prohibida la difusión de propaganda gubernamental en Coahuila, salvo en temas relacionados con salud, educación, protección civil e información electoral.

→ Nacen primeros bisontes en Cuatro Ciénegas tras regreso histórico de la especie : Las tres crías nacieron seis meses después de la reintroducción de la manada al desierto coahuilense como parte de un proyecto de restauración ecológica.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ BTS sorprende en Arena México; Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico : Integrantes de BTS fueron captados en la Arena México disfrutando de una función de lucha libre encabezada por Místico.

→ ¡Con el amor de papá! Felicita Chayanne a las mamás de México por el 10 de mayo : El intérprete de ‘Humanos a Marte’ se encuentra en la etapa final de la gira ‘Bailemos Otra Vez’, con la que se presentó en Saltillo hace unas semanas.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ ¿No te pagaron utilidades? Estos son los documentos que necesitas para reclamarlas en 2026 : El reparto de utilidades es un derecho laboral obligatorio en México, pero algunas empresas retrasan o niegan el pago.