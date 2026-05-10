Noticias del fin de semana: ‘Se acabó la violencia contra las mujeres’; pronóstico de clima y nacen bisontes en Coahuila
Lo más relevante del fin de semana, del 8 al 10 de mayo, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ Se aproxima nuevo frente frío; pronostica lluvias muy fuertes y onda de calor en 24 estados de México: El SMN alertó por lluvias fuertes, tormentas y altas temperaturas en gran parte de México, además de posibles torbellinos en el norte.
→ ‘Se acabó la violencia contra las mujeres’, asegura Sheinbaum desde Sonora: Al asegurar que se acabó la violencia contra las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el clasismo, la discriminación y el machismo en este Día de las Madres.
→ Catean residencia del ‘Señor de los Buques’ en San Pedro, Nuevo León: Elementos de la Marina realizaron el operativo vinculado con una investigación relacionada con el contrabando de hidrocarburos.
INTERNACIONAL
→ Rusia acusa a Ucrania de violar tregua de tres días mediada por EU: Ambas partes afirmaron haber sufrido bajas por ataques con drones y artillería en las últimas horas.
→ ‘Esto no es otra Covid’: director de la OMS sobre brote de hantavirus: Ante la creciente notoriedad del caso de hantavirus, usuarios en redes sociales han debatido si ocurrirá otra pandemia, similar a la del 2020.
COAHUILA
→ INE recuerda prohibición de propaganda gubernamental durante campañas en Coahuila: Con motivo de las campañas rumbo a la renovación del Congreso local, el INE reiteró que queda prohibida la difusión de propaganda gubernamental en Coahuila, salvo en temas relacionados con salud, educación, protección civil e información electoral.
→ Nacen primeros bisontes en Cuatro Ciénegas tras regreso histórico de la especie: Las tres crías nacieron seis meses después de la reintroducción de la manada al desierto coahuilense como parte de un proyecto de restauración ecológica.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ BTS sorprende en Arena México; Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico: Integrantes de BTS fueron captados en la Arena México disfrutando de una función de lucha libre encabezada por Místico.
→ ¡Con el amor de papá! Felicita Chayanne a las mamás de México por el 10 de mayo: El intérprete de ‘Humanos a Marte’ se encuentra en la etapa final de la gira ‘Bailemos Otra Vez’, con la que se presentó en Saltillo hace unas semanas.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ ¿No te pagaron utilidades? Estos son los documentos que necesitas para reclamarlas en 2026: El reparto de utilidades es un derecho laboral obligatorio en México, pero algunas empresas retrasan o niegan el pago.
→ SEP: Estos son los días que quedan de clases según el Calendario Escolar original y modificado: La SEP propuso adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio, pero Claudia Sheinbaum afirmó que aún no existe un calendario definitivo.