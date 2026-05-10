Noticias del fin de semana: ‘Se acabó la violencia contra las mujeres’; pronóstico de clima y nacen bisontes en Coahuila

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    Noticias del fin de semana: ‘Se acabó la violencia contra las mujeres’; pronóstico de clima y nacen bisontes en Coahuila

Lo más relevante del fin de semana, del 8 al 10 de mayo, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Se aproxima nuevo frente frío; pronostica lluvias muy fuertes y onda de calor en 24 estados de México: El SMN alertó por lluvias fuertes, tormentas y altas temperaturas en gran parte de México, además de posibles torbellinos en el norte.

‘Se acabó la violencia contra las mujeres’, asegura Sheinbaum desde Sonora: Al asegurar que se acabó la violencia contra las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el clasismo, la discriminación y el machismo en este Día de las Madres.

Catean residencia del ‘Señor de los Buques’ en San Pedro, Nuevo León: Elementos de la Marina realizaron el operativo vinculado con una investigación relacionada con el contrabando de hidrocarburos.

INTERNACIONAL

Rusia acusa a Ucrania de violar tregua de tres días mediada por EU: Ambas partes afirmaron haber sufrido bajas por ataques con drones y artillería en las últimas horas.

‘Esto no es otra Covid’: director de la OMS sobre brote de hantavirus: Ante la creciente notoriedad del caso de hantavirus, usuarios en redes sociales han debatido si ocurrirá otra pandemia, similar a la del 2020.

COAHUILA

INE recuerda prohibición de propaganda gubernamental durante campañas en Coahuila: Con motivo de las campañas rumbo a la renovación del Congreso local, el INE reiteró que queda prohibida la difusión de propaganda gubernamental en Coahuila, salvo en temas relacionados con salud, educación, protección civil e información electoral.

Nacen primeros bisontes en Cuatro Ciénegas tras regreso histórico de la especie: Las tres crías nacieron seis meses después de la reintroducción de la manada al desierto coahuilense como parte de un proyecto de restauración ecológica.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

BTS sorprende en Arena México; Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico: Integrantes de BTS fueron captados en la Arena México disfrutando de una función de lucha libre encabezada por Místico.

¡Con el amor de papá! Felicita Chayanne a las mamás de México por el 10 de mayo: El intérprete de ‘Humanos a Marte’ se encuentra en la etapa final de la gira ‘Bailemos Otra Vez’, con la que se presentó en Saltillo hace unas semanas.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

¿No te pagaron utilidades? Estos son los documentos que necesitas para reclamarlas en 2026: El reparto de utilidades es un derecho laboral obligatorio en México, pero algunas empresas retrasan o niegan el pago.

SEP: Estos son los días que quedan de clases según el Calendario Escolar original y modificado: La SEP propuso adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio, pero Claudia Sheinbaum afirmó que aún no existe un calendario definitivo.

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Claudia Sheinbaum

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Senadores de la bancada tricolor subrayaron que las madres buscadoras enfrentan violencia, indiferencia institucional y abandono gubernamental. FOTO: Cuartoscuro

Propone PRI la incorporación de madres buscadoras en la CNDH
La AI destacó que las colectivas de búsqueda han impulsado leyes, políticas públicas e instituciones especializadas frente a la falta de respuestas de las autoridades.

Exige Amnistía Internacional protección para madres buscadoras ante crisis de desaparecidos en México
Elementos de la Policía Estatal y del Ejército que fueron alertados de un ataque a balazos en la colonia Nueva Galicia se desplazaron a ese punto.

Asesinan a cuatro personas durante el Día de las Madres en Sinaloa

El 25 de septiembre de 2025, Leyla Montserrat Lares Becerra, de 15 años, fue asesinada por dos adolescentes en Sonoyta, Sonora; ahora, su madre Carmen Becerra se convirtió en víctima de desplazamiento.

Impulsan ‘Ley Leyla’ contra menores que cometan feminicidio
“Las mamás damos todo por nuestros hijos”, dijo la presidenta al felicitar a madres migrantes, trabajadoras y adultas mayores.

‘Se acabó la violencia contra las mujeres’, asegura Sheinbaum desde Sonora
Roxana ‘N’, madre de Vicente, el menor que murió por un golpe de calor al ser olvidado dentro de una camioneta durante más de 12 horas en Mexicali, Baja California, fue vinculada a proceso.

Vinculan a proceso a Roxana ‘N’ por muerte de Vicente, su hijo, al interior de su auto en Mexicali
Desembarco del crucero MV Hondius

Comienza desembarco del crucero MV Hondius, tras brote de hantavirus
Un conductor llena el tanque de un vehículo en una gasolinera Buc-ee's de Johnstown, Colorado.

EU evalúa suspender el impuesto a la gasolina ante alza de precios por guerra con Irán