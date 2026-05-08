Noticias para el fin de semana: Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar; se adelantan las vacaciones y Sindicatos buscan eliminar ISR

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    Noticias para el fin de semana: Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar; se adelantan las vacaciones y Sindicatos buscan eliminar ISR

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar... ¿Qué día de mayo te toca, según tu apellido?: Los adultos mayores recibirán el pago de la Pensión del Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

SEP confirma adelanto al cierre de Ciclo Escolar por el Mundial 2026; último día será el 5 de junio: La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de un comunicado compartido por su titular Mario Delgado, confirmaron lo que se venía solicitando desde hace meses: el ciclo escolar 2025-2026 concluirá antes del Mundial.

Sindicatos van ahora por eliminar impuestos al aguinaldo, PTU y horas extra tras reforma laboral de 40 horas: Luego del inicio oficial de la transición hacia la semana laboral de 40 horas, líderes sindicales buscan eliminar impuestos sobre ingresos adicionales como aguinaldo y horas extra.

INTERNACIONAL

Trump amenaza a Irán con bombardearlo si no acepta acuerdo para reapertura del Ormuz: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles a Irán con más bombardeos si no reabre el estrecho de Ormuz.

El Pentágono publica decenas de archivos sobre ovnis que ofrecen transparencia sobre la ‘vida alienígena y extraterrestre’: La divulgación de 162 archivos por parte del Pentágono se produce tras una orden presidencial de febrero que pedía transparencia en torno a “la vida alienígena y extraterrestre”

COAHUILA

Cierran dos empresas en Parras y dejan sin empleo a casi mil familias: El cierre de ambas empresas también podría generar repercusiones en la actividad comercial del municipio, ante la reducción del ingreso en cientos de hogares.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, pide seriedad ante señalamientos de EU por presuntos nexos con crimen organizado: Los recientes señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre personajes políticos y el crimen organizado deben analizarse con seriedad, debido al impacto que podrían tener en la relación comercial entre México y Estados Unidos, consideró el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Muere Eduardo Lamazón, histórico comentarista de boxeo de TV Azteca: Su trayectoria incluyó más de dos décadas en el Consejo Mundial de Boxeo y una etapa destacada en TV Azteca, donde se consolidó como analista del Box Azteca Team.

¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Conjunto Primavera, Serbia, recital, Manuel José y mariachi por el Día de las Madres: El fin de semana no solo será para celebrar a las ‘reinas del hogar’ con una carnita asada, también habrá música y actividades para todos los gustos.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Tarjeta Bienestar: esta es la cantidad máxima que puedes retirar en cajeros del Banco del Bienestar: Una de las dudas más frecuentes es cuánto dinero se puede retirar por operación y qué factores debes considerar para evitar problemas al usar los cajeros.

Registro de telefonía con CURP en México: Solo estos usuarios están exentos de hacerlo: La vinculación obligatoria de líneas telefónicas con la CURP ya avanza en México y tiene fecha límite en 2026.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Rocha Moya: Piedrota en el zapato

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Realineamientos contra el crimen organizado

Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se dieron detalles de la participación de mexicanos en el exterior

Sheinbaum destaca que mexicanos en EU aportan 2.3 billones de dólares al PIB estadounidense
También erradicaron un plantío de mariguana en comunidades rurales de Culiacán, Sinaloa. FOTO: Cuartoscuro

Ubica Marina narcolaboratorio del ‘Mayito Flaco’ en Culiacán

Modificación de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Así queda las mega vacaciones de verano, tras recorte de la SEP al ciclo escolar 2025-2026
Las ANFE-ANEP afirmó que conoce los problemas que pueden generar las modificaciones al calendario, por lo que las escuelas particulares podrán continuar brindando el servicio educativo.

Escuelas privadas no adelantarán cierre del ciclo escolar como propuso SEP, anuncia ANFE-ANEP
Ángel Socarro llegó a Saltillo con ‘Una noche más con el Divo’, en homenaje a Juan Gabriel.

¿Juan Gabriel en Saltillo? Ángel Socarro se adelanta al del Día de las Madres con ‘Una noche más con el Divo’
Aaron Rodgers estaría cerca de confirmar su regreso con los Steelers de Pittsburgh para disputar la Temporada 2026 de la NFL.

Reunión Rodgers-McCarthy en Pittsburgh: El quarterback regresaría con los Steelers en 2026