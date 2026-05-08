Noticias para el fin de semana: Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar; se adelantan las vacaciones y Sindicatos buscan eliminar ISR

MÉXICO

→ Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar... ¿Qué día de mayo te toca, según tu apellido? : Los adultos mayores recibirán el pago de la Pensión del Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

→ SEP confirma adelanto al cierre de Ciclo Escolar por el Mundial 2026; último día será el 5 de junio: La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de un comunicado compartido por su titular Mario Delgado, confirmaron lo que se venía solicitando desde hace meses: el ciclo escolar 2025-2026 concluirá antes del Mundial.

→ Sindicatos van ahora por eliminar impuestos al aguinaldo, PTU y horas extra tras reforma laboral de 40 horas : Luego del inicio oficial de la transición hacia la semana laboral de 40 horas, líderes sindicales buscan eliminar impuestos sobre ingresos adicionales como aguinaldo y horas extra.

INTERNACIONAL

→ Trump amenaza a Irán con bombardearlo si no acepta acuerdo para reapertura del Ormuz : El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles a Irán con más bombardeos si no reabre el estrecho de Ormuz.

→ El Pentágono publica decenas de archivos sobre ovnis que ofrecen transparencia sobre la ‘vida alienígena y extraterrestre’ : La divulgación de 162 archivos por parte del Pentágono se produce tras una orden presidencial de febrero que pedía transparencia en torno a “la vida alienígena y extraterrestre”

COAHUILA

→ Cierran dos empresas en Parras y dejan sin empleo a casi mil familias : El cierre de ambas empresas también podría generar repercusiones en la actividad comercial del municipio, ante la reducción del ingreso en cientos de hogares.

→ Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, pide seriedad ante señalamientos de EU por presuntos nexos con crimen organizado : Los recientes señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre personajes políticos y el crimen organizado deben analizarse con seriedad, debido al impacto que podrían tener en la relación comercial entre México y Estados Unidos, consideró el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Muere Eduardo Lamazón, histórico comentarista de boxeo de TV Azteca : Su trayectoria incluyó más de dos décadas en el Consejo Mundial de Boxeo y una etapa destacada en TV Azteca, donde se consolidó como analista del Box Azteca Team.

→ ¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Conjunto Primavera, Serbia, recital, Manuel José y mariachi por el Día de las Madres : El fin de semana no solo será para celebrar a las ‘reinas del hogar’ con una carnita asada, también habrá música y actividades para todos los gustos.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Tarjeta Bienestar: esta es la cantidad máxima que puedes retirar en cajeros del Banco del Bienestar: Una de las dudas más frecuentes es cuánto dinero se puede retirar por operación y qué factores debes considerar para evitar problemas al usar los cajeros.