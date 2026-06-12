Noticias para el fin de semana: Pronóstico del clima; inauguración del Mundial 2026 y SAT confirma embargo de cuentas

MÉXICO

→ Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

→ SAT confirma embargo de cuentas y bienes por incumplir este trámite fiscal : El SAT intensifica la revisión de depósitos y transferencias en 2026. Conoce cuándo se pueden aplicar embargos a cuentas bancarias por discrepancias fiscales.

→ Los mejores momentos de la inauguración del Mundial 2026 en fotografías : Desde el Estadio Azteca en la Ciudad de México, VANGUARDIA te muestra los instantes más memorables capturados durante la inauguración de este torneo

INTERNACIONAL

→ Tras 10 años del mayor tiroteo contra latinos LGBTI en EU, aún lucha por la justicia persiste : Los incidentes de odio contra personas LGBTI crecieron un 5 % anual en 2025 a más de mil, reveló un reporte divulgado de la organización GLAAD en enero.

→ Causan indignación en Hong Kong muñecas negras antiestrés para ser golpeadas y que se hicieron virales en China : Conocida en el mercado como ‘Natasha’, es una muñeca creada en China para “aliviar el estrés”.

→ Posible acuerdo entre Irán y EU desploma los precios del petróleo a mínimos de dos meses : Además, con la cancelación de los ataques que anunció Trump el pasado jueves sobre territorio iraní, se vislumbra un acuerdo político entre ambas naciones.

COAHUILA

→ Frena falta de concientización en Coahuila liberación y reproducción del lobo mexicano : El director de Fauna Silvestre del MUDE señaló que de hace varios años ya no se reproducen lobos mexicanos en Coahuila.

→ Acercará American Space Coahuila oportunidades educativas y tecnológicas a la Región Sureste : Según autoridades, el espacio ofrecerá acceso gratuito a aprendizaje de inglés, herramientas digitales, intercambio cultural y programas internacionales.

→ Suspende Congreso de Coahuila a Antonio Flores por ausencias injustificadas : El diputado argumentó que sus faltas fueron justificadas por motivos médicos y rechazó abandonar el pleno pese al llamado para que asumiera su suplente.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿Por qué Japón dejó Monterrey antes del Mundial? Esto fue lo que ocurrió : Los asiáticos debutarán ante Países Bajos y regresarán a Nuevo León para enfrentar a Túnez en el que será el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo.

→ ¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA : Diversas actividades llenarán de color y entretenimiento este fin de semana en la ciudad. Si no tienes planes, te enlistamos algunas opciones para activar tu agenda personal.

→ Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y los 72 partidos de la fase de grupos : México abrirá el torneo y las principales potencias buscarán su boleto a la siguiente ronda en la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones participantes.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ ¿Quiénes están obligados a tramitar el Tarjetón Digital del IMSS en 2026? : Descubre quiénes deben tramitar el Tarjetón Digital del IMSS en 2026 y cómo obtenerlo paso a paso desde casa para olvidarte de las largas filas.

→ ¿ Hasta cuándo puedo registrarme al Apoyo Bienestar de 30 a 64 años en junio de 2026? : Descubre la fecha límite de junio 2026 para registrarte al nuevo Apoyo Bienestar de 30 a 64 años, junto con el calendario por apellidos y los requisitos.