Noticias para el fin de semana: Pronóstico del clima; inauguración del Mundial 2026 y SAT confirma embargo de cuentas

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Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

SAT confirma embargo de cuentas y bienes por incumplir este trámite fiscal: El SAT intensifica la revisión de depósitos y transferencias en 2026. Conoce cuándo se pueden aplicar embargos a cuentas bancarias por discrepancias fiscales.

Los mejores momentos de la inauguración del Mundial 2026 en fotografías: Desde el Estadio Azteca en la Ciudad de México, VANGUARDIA te muestra los instantes más memorables capturados durante la inauguración de este torneo

INTERNACIONAL

Tras 10 años del mayor tiroteo contra latinos LGBTI en EU, aún lucha por la justicia persiste: Los incidentes de odio contra personas LGBTI crecieron un 5 % anual en 2025 a más de mil, reveló un reporte divulgado de la organización GLAAD en enero.

Causan indignación en Hong Kong muñecas negras antiestrés para ser golpeadas y que se hicieron virales en China: Conocida en el mercado como ‘Natasha’, es una muñeca creada en China para “aliviar el estrés”.

Posible acuerdo entre Irán y EU desploma los precios del petróleo a mínimos de dos meses: Además, con la cancelación de los ataques que anunció Trump el pasado jueves sobre territorio iraní, se vislumbra un acuerdo político entre ambas naciones.

COAHUILA

Frena falta de concientización en Coahuila liberación y reproducción del lobo mexicano: El director de Fauna Silvestre del MUDE señaló que de hace varios años ya no se reproducen lobos mexicanos en Coahuila.

Acercará American Space Coahuila oportunidades educativas y tecnológicas a la Región Sureste: Según autoridades, el espacio ofrecerá acceso gratuito a aprendizaje de inglés, herramientas digitales, intercambio cultural y programas internacionales.

Suspende Congreso de Coahuila a Antonio Flores por ausencias injustificadas: El diputado argumentó que sus faltas fueron justificadas por motivos médicos y rechazó abandonar el pleno pese al llamado para que asumiera su suplente.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¿Por qué Japón dejó Monterrey antes del Mundial? Esto fue lo que ocurrió: Los asiáticos debutarán ante Países Bajos y regresarán a Nuevo León para enfrentar a Túnez en el que será el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo.

¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA: Diversas actividades llenarán de color y entretenimiento este fin de semana en la ciudad. Si no tienes planes, te enlistamos algunas opciones para activar tu agenda personal.

Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y los 72 partidos de la fase de grupos: México abrirá el torneo y las principales potencias buscarán su boleto a la siguiente ronda en la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones participantes.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

¿Quiénes están obligados a tramitar el Tarjetón Digital del IMSS en 2026?: Descubre quiénes deben tramitar el Tarjetón Digital del IMSS en 2026 y cómo obtenerlo paso a paso desde casa para olvidarte de las largas filas.

→ ¿Hasta cuándo puedo registrarme al Apoyo Bienestar de 30 a 64 años en junio de 2026?: Descubre la fecha límite de junio 2026 para registrarte al nuevo Apoyo Bienestar de 30 a 64 años, junto con el calendario por apellidos y los requisitos.

Registro de Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en junio 2026: ¿Cuándo abren inscripciones?: Hombres y mujeres adultas mayores que cumplan con la edad mínima para recibir los programas sociales en junio podrán registrarse.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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La CNTE se desinfla... pero no los problemas de Sheinbaum

La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, jefe de escoltas del alcalde Carlos Manzo asesinado en Uruapan en el caso vigente hoy**

Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por exjefe de escoltas de alcalde de Carlos Manzo, acusado de homicido
Se prevé que continúen las reuniones entre integrantes de la CNTE y dependencias federales.

Vuelve CNTE a las calles: bloquea Paseo de la Reforma en CDMX
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Si al intentar retirar dinero o consultar tu saldo descubriste que tu Tarjeta del Bienestar está bloqueada, no hay motivo para alarmarse.

¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar? Esto es lo que debes hacer para recuperarla
Agenda. La música de Bronco, el inicio de la FINA y las funciones de teatro local forman parte de la oferta cultural y de entretenimiento disponible este fin de semana en Saltillo.

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La victoria sobre Sudáfrica permitió a México conseguir por primera vez un triunfo en un partido inaugural de Copa del Mundo.

México rompe una racha de 96 años en Mundiales y ahora va por otra marca ante Corea del Sur