Las noticias más importantes del 30 de octubre en México

CLIMA

➔ Frente Frío 8 azotará con nevadas, bajas temperaturas de -10 grados y fuertes lluvias a estos estados: ¿Dónde caerá aguanieve y dónde hará frío en México?... Se prevé la caída de aguanieve o nieve, fuertes lluvias y evento Norte en gran parte del territorio mexicano, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Acusa Mario Delgado a Xóchitl Gálvez de sacar ‘raja política’ de afectaciones en Acapulco: Explicó que la aspirante de oposición convocó a formar un grupo de voluntario para ayudar a los afectados en Acapulco.

➔ Reanudan trabajadores del Poder Judicial sus actividades: Después de días de manifestación continúan con sus trabajos.

➔ Filman documental de Debanhi Escobar en Monterrey; denuncia su padre, condena su revictimización: Mario Escobar mencionó que tomará acciones por el documental de su hija en el cual la revictimizan y que comenzó a rodarse en Monterrey hace días.

➔ Damnificados de la periferia de Acapulco aseguran que no han recibido ayuda: A la pregunta de si le había llegado ayuda de la que el gobierno federal comenzó a repartir, la respuesta contundente y a una sola voz de mujeres, hombres y hasta niños fue: ¡Nada!.

➔ AMLO critica a ministro por acudir al GP México, pero no menciona a su hijo o al gobernador de Michoacán: “No va a la galería, no, donde nada más escuchas el ruido, a las gradas, no va a la zona especial y luego sale ahí hasta con un Rolex, cuánto valen esos Rolex, dos millones, aproximadamente”, señaló.

➔ Migrantes marcharán desde Chiapas rumbo a Acapulco, buscan ayudar en la reconstrucción: Al igual que como lo hicieron con los damnificados del sismo en Oaxaca, en esta ocasión los miles de migrantes que pretenden salir de Tapachula y de Chiapas, están buscando que el gobierno federal les provea de transporte para poder llegar a la zona siniestrada.

MUNDO

➔ Anula Corte Suprema de Venezuela la elección primaria de la oposición: Admite amparo de legislador cercano al oficialismo; critica Guaidó al gobierno de Maduro por ‘judicializar’ la política.

➔ Hamás publica video de rehenes israelíes culpando a Netanyahu de la situación: Netanyahu descartó el video como propaganda “cruel”.

➔ Empresas que lancen nueva IA deben mostrar primero pruebas, ordena EU: Firmará este lunes el presidente Biden ‘orden agresiva’ para desarrollar con responsabilidad esta tecnología.

COAHUILA

➔ Avala Cabildo ampliar hasta 2034 contrato con Aguas de Saltillo: Votan a favor del dictamen el PRI, PAN y la síndica de Morena; 5 regidores morenistas se pronunciaron en contra.

➔ Buscan a Juan Pablo; hombre desaparece en festival de música tras discusión con amigos: La familia busca ayuda en redes sociales y ha presentado una denuncia ante las autoridades para iniciar la búsqueda de Juan Pablo Berlanga Sánchez.

➔ Saltillo: ¡al fin, libre de COVID-19!: Reporta cero contagios en la semana que acaba de concluir.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Alejandra Valencia y Carlos Sansores, los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2023: El galardón, entregado por la Conade y el gobierno federal, también se lo llevaron el entrenador del Canelo Álvarez, Eddy Reinoso y la primera árbitra mexicana en un Mundial de Basquetbol, Blanca Cecilia Casale.

➔ ¡Fichaje de lujo! Se une Gabriela De la Garza a ‘El Desaire’; comienza grabaciones en Saltillo: Con un personaje clave, la reconocida actriz de cine, teatro y televisión se integra al proyecto que encabeza Vico Escorcia bajo la dirección de Gabriel Ramos.

➔ Lionel Messi y Aitana Bonmatí ganan el Balón de Oro 2023: Tanto el astro argentino como la genia española recibieron el galardón por parte de France Football que los premian como los mejores jugadores del planeta.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los niños superdotados de Saltillo que les gusta pegarle a la piñata

➔ ¿Cómo corregir gratis en Infonavit tus datos personales sin acudir a una sucursal? Aquí te lo decimos: Desde el portal oficial de Infonavit podrás hacer correcciones en tus datos personales de manera rápida y sencilla.