Noticias del fin de semana en México: SCJN rechaza nuevas camionetas, SEP suspende clases y ‘El Bótox’ va al Altiplano

MÉXICO

→ SCJN rechaza uso de camionetas nuevas; piden su devolución: La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que se realizará una conferencia de prensa para aclarar la reciente decisión.

→ A ‘El Bótox’ le dictan prisión preventiva y lo trasladan al Altiplano; admite ser extorsionador de limoneros: César Alejandro ‘N’, Eder ‘N’ y Esteban ‘N’ fueron ingresados al centro penitenciario la madrugada del domingo.

→ De edecán en Nuevo León a esposa del capo canadiense Ryan Wedding: Ryan y Miryam cobraron relevancia cuando el Departamento del Tesoro de EU acusó de encabezar una violenta organización criminal.

INTERNACIONAL

→ Protestas toman Mineápolis tras muerte de un hombre a manos de federales: Grupos de ciudadanos acudieron también al lugar donde falleció Pretti, en la avenida Nicollet, para depositar flores y honrar su memoria.

→ Tormenta invernal causa cancelación de más de casi 11 mil vuelos en EU: La firma de análisis de aviación Cirium indicó que la tormenta es el evento de cancelación más alto experimentado desde la pandemia.

COAHUILA

→ Coahuila suspende clases en tres regiones por llegada de tormenta invernal: La llegada de una masa de aire polar obligó a las autoridades de Protección Civil y la Sedu a suspender actividades presenciales para salvaguardar a los alumnos.

→ Acusa empresario regio de ser víctima de la misma red del caso VANGUARDIA; Fiscal y Alcalde de Monterrey niegan su participación: Arturo Bernabé Cortez Garza, quien se identifica como socio de la empresa Garage y Talleres, señala que los hermanos Adrián y Filiberto de la Garza, así como el fiscal Javier Flores, buscan quitarle la compañía usando el aparato de justicia de NL, junto a un despacho ‘divino’ que opera una red de complicidades.

→ Refuerzan en Coahuila campaña preventiva para mantener al estado libre del gusano barrenador: Fortalece la vigilancia sanitaria, la difusión de medidas preventivas y los mecanismos de reporte para proteger al sector pecuario, luego de 12 casos detectados en Tamaulipas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ México vence 1-0 a Bolivia con gol de Germán Berterame y se perfilan al Mundial 2026: La Selección Mexicana de Futbol sumó su segundo triunfo consecutivo al imponerse por la mínima a Selección de Bolivia desde Sudámerica.

→ ¡Yoshi llegará al cine! ‘Super Mario Galaxy’ presenta su nuevo tráiler: La querida mascota del plomero de bigote formará parte de la secuela de la exitosa adaptación animada del videojuego de Nintendo.

→ Patriots superan a Broncos bajo tormenta invernal y sellan su pase al Super Bowl LX: Nueva Inglaterra venció 10-7 a Denver en una Final de la AFC marcada por el clima extremo, el dominio defensivo y un gol de campo decisivo.

→ ¿Alcanzaste? BTS desata la locura en México: boletos se agotan en 37 minutos: Más de un millón de personas se formaron en la fila virtual para intentar conseguir entradas para los conciertos del grupo surcoreano.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Estos son los estados que suspendieron clases por la tercera tormenta invernal en México: Las Secretarías de Educación de cada Estado han confirmado la suspensión de clases.

→ Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año: El conocimiento del calendario oficial del IMSS promueve la seguridad financiera, reduce la incertidumbre y permite planear compras importantes.

→ Difunden video de ‘La Nicholette’ tras su secuestro en Culiacán; afirma trabajar para grupo criminal: La influencer conocida como ‘Nicholette’, emitió un mensaje donde asegura colaborar con una organización criminal y haber sido capturada por un grupo contrario.