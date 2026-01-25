Noticias del fin de semana en México: SCJN rechaza nuevas camionetas, SEP suspende clases y ‘El Bótox’ va al Altiplano

México
/ 25 enero 2026
    Noticias del fin de semana en México: SCJN rechaza nuevas camionetas, SEP suspende clases y ‘El Bótox’ va al Altiplano
    SCJN rechaza uso de camionetas nuevas; piden su devolución: La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que se realizará una conferencia de prensa para aclarar la reciente decisión. VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Invierno
Notarios
Resumen

Localizaciones


México

Organizaciones


SCJN
SEP

Lo más relevante del fin de semana, del 23 al 25 de enero, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

SCJN rechaza uso de camionetas nuevas; piden su devolución: La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que se realizará una conferencia de prensa para aclarar la reciente decisión.

A ‘El Bótox’ le dictan prisión preventiva y lo trasladan al Altiplano; admite ser extorsionador de limoneros: César Alejandro ‘N’, Eder ‘N’ y Esteban ‘N’ fueron ingresados al centro penitenciario la madrugada del domingo.

De edecán en Nuevo León a esposa del capo canadiense Ryan Wedding: Ryan y Miryam cobraron relevancia cuando el Departamento del Tesoro de EU acusó de encabezar una violenta organización criminal.

INTERNACIONAL

Protestas toman Mineápolis tras muerte de un hombre a manos de federales: Grupos de ciudadanos acudieron también al lugar donde falleció Pretti, en la avenida Nicollet, para depositar flores y honrar su memoria.

Tormenta invernal causa cancelación de más de casi 11 mil vuelos en EU: La firma de análisis de aviación Cirium indicó que la tormenta es el evento de cancelación más alto experimentado desde la pandemia.

COAHUILA

Coahuila suspende clases en tres regiones por llegada de tormenta invernal: La llegada de una masa de aire polar obligó a las autoridades de Protección Civil y la Sedu a suspender actividades presenciales para salvaguardar a los alumnos.

Acusa empresario regio de ser víctima de la misma red del caso VANGUARDIA; Fiscal y Alcalde de Monterrey niegan su participación: Arturo Bernabé Cortez Garza, quien se identifica como socio de la empresa Garage y Talleres, señala que los hermanos Adrián y Filiberto de la Garza, así como el fiscal Javier Flores, buscan quitarle la compañía usando el aparato de justicia de NL, junto a un despacho ‘divino’ que opera una red de complicidades.

Refuerzan en Coahuila campaña preventiva para mantener al estado libre del gusano barrenador: Fortalece la vigilancia sanitaria, la difusión de medidas preventivas y los mecanismos de reporte para proteger al sector pecuario, luego de 12 casos detectados en Tamaulipas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

México vence 1-0 a Bolivia con gol de Germán Berterame y se perfilan al Mundial 2026: La Selección Mexicana de Futbol sumó su segundo triunfo consecutivo al imponerse por la mínima a Selección de Bolivia desde Sudámerica.

¡Yoshi llegará al cine! ‘Super Mario Galaxy’ presenta su nuevo tráiler: La querida mascota del plomero de bigote formará parte de la secuela de la exitosa adaptación animada del videojuego de Nintendo.

Patriots superan a Broncos bajo tormenta invernal y sellan su pase al Super Bowl LX: Nueva Inglaterra venció 10-7 a Denver en una Final de la AFC marcada por el clima extremo, el dominio defensivo y un gol de campo decisivo.

¿Alcanzaste? BTS desata la locura en México: boletos se agotan en 37 minutos: Más de un millón de personas se formaron en la fila virtual para intentar conseguir entradas para los conciertos del grupo surcoreano.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Estos son los estados que suspendieron clases por la tercera tormenta invernal en México: Las Secretarías de Educación de cada Estado han confirmado la suspensión de clases.

Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año: El conocimiento del calendario oficial del IMSS promueve la seguridad financiera, reduce la incertidumbre y permite planear compras importantes.

Difunden video de ‘La Nicholette’ tras su secuestro en Culiacán; afirma trabajar para grupo criminal: La influencer conocida como ‘Nicholette’, emitió un mensaje donde asegura colaborar con una organización criminal y haber sido capturada por un grupo contrario.

