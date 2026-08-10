Las noticias más importantes del 10 de agosto de 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 10 de agosto de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h: Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas.

MÉXICO

Influencer coquetea con Emma Coronel y se asusta al descubrir su identidad... ‘me gustan los hombres amiga’ (Video): Un influencer hondureño intentó conquistar a una mujer en California, pero sus seguidores le revelaron que se trataba de Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

¡Aún hay vacantes!... Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a mayores de 18 años de edad; requisitos y cómo inscribirse: Conoce cómo registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, los requisitos para recibir 9,582.47 pesos mensuales, seguro del IMSS y capacitación laboral por hasta un año.

Alejandro Moreno denuncia ante EU a tres consejeros del INE por medida contra el PRI: Alejandro Moreno denunció ante EU a tres consejeros del INE tras medidas cautelares por expresiones contra Morena y anunció acciones internacionales.

¿Y el IMSS que está como Dinamarca?... Captan al hijo de AMLO en uno de los hospitales más caros de México: Gonzalo “Bobby” López Beltrán fue visto en el Centro Médico ABC de Santa Fe con su hijo. Esto dijeron en redes y cuánto cuesta una consulta.

Detienen a 60 policías y cesan a mil por delinquir en la CDMX: El titular de la SSC dijo que los datos oficiales son parte de las acciones determinadas por la Comisión de Honor y Justicia de la corporación.

INTERNACIONAL

Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional: El sismo de magnitud 7.4 en Colombia dejó casi 80 muertos y decenas de edificios colapsados; equipos de emergencia mantienen labores de rescate.

El lago Mead en el río Colorado está en su nivel más bajo en la historia: La sequía y las condiciones secas se han extendido a lo largo del Colorado y son particularmente intensas en su origen, en las montañas Rocosas.

Da a conocer la OMS que el brote de ébola en el Congo inició meses antes de declararse: Este brote de ébola ha provocado la muerte de más personas a un ritmo más rápido que cualquier otro, incluido el brote de 2014 a 2016 surgido en África occidental, considerado el peor del que se tiene registro.

COAHUILA

¿Quién es ‘El Güino’ Herrera?, empresario ligado al caso Segalmex y detenido en Torreón: La detención de Ernesto “N”, “El Güino”, reaviva los señalamientos en torno a sus vínculos empresariales y personales, así como las investigaciones relacionadas con el caso Segalmex.

Las Águilas: el rincón de Coahuila donde los dinosaurios dejaron sus huellas: Más de 207 icnitas permanecen sobre la roca en este yacimiento de General Cepeda, rodeado por paisajes del Desierto Chihuahuense.

Alcanza Beca Rita Cetina 93% de cobertura en entrega de tarjetas en Coahuila: Son más de 123 mil familias las que ya cuentan con su tarjeta; las autoridades atenderán a los beneficiarios rezagados con el fin de alcanzar el 100 por ciento de cobertura antes de que termine agosto.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

México no se suma a EE.UU. y Canadá: mantiene su respaldo a Gianni Infantino: Mientras AFC, Concacaf y UEFA cuestionan el manejo de FIFA y Estados Unidos y Canadá se suman a sus demandas, la Federación Mexicana de Futbol mantiene firme su apoyo al presidente Gianni Infantino.

Shakira se solidariza con Colombia tras el terremoto: ‘Mi corazón está con todos’: La cantante colombiana envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas y llamó a sus compatriotas a mantenerse unidos ante la emergencia.

Don Daniel ‘El Pitoco’, el titiritero de Saltillo que mantiene viva la magia de Cri Cri y Topo Gigio en el Centro Histórico: El arte de Don Daniel, sus marionetas y títeres, reviven a estos icónicos personajes infantiles, despertando la nostalgia y la imaginación en el Centro Histórico de Saltillo.

ESPECIALES

SEMANARIO | Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó: Mineral de Reforma tuvo alguna vez cuatro minas de donde se extraía plata, plomo y zinc. Tuvo escuela, cantina, pista de aterrizaje y hasta tres mil almas viviendo.

¿Tienes dinero guardado en Infonavit? Así puedes saber cuánto tienes y reclamarlo en agosto de 2026: Te explicamos cómo consultar cuánto tienes ahorrado y en qué casos puedes solicitar la devolución de estos recursos durante agosto de 2026.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Ni Calderón, ni los tres presidentes que lo sucedieron cumplieron ese mandato.

Suprema Corte ordena a Sheinbaum expedir nuevo reglamento pesquero tras 18 años de omisión del Ejecutivo
El apoyo busca contribuir a la permanencia escolar de niñas y niños de educación primaria mediante un respaldo económico para sus familias.

Alcanza Beca Rita Cetina 93% de cobertura en entrega de tarjetas en Coahuila
Se atribuye el buen desempeño en la fabricación de autopartes a que la producción y venta de vehículos en Estados Unidos se ha mantenido en buenos niveles.

Supera Coahuila crecimiento nacional en producción de autopartes
Los pasatiempos se han convertido en una nueva forma de disfrutar la soltería, al ofrecer experiencias, amistades y una sensación de realización personal.

Para algunos solteros, el ‘hobbyamor’ ha remplazado las relaciones casuales
Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria tiene calendario de pagos. Apoyo de $2,500 anuales comenzará a dispersarse desde 3 de agosto y llegará directamente mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Qué letras del primer apellido reciben el apoyo de $2,500 de la Beca Rita Cetina del 10 al 14 de agosto?
Unión. Shakira pidió a sus compatriotas mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades para poder ayudar durante la emergencia.

Shakira se solidariza con Colombia tras el terremoto: ‘Mi corazón está con todos’
La Federación Mexicana de Futbol respaldó a Infantino y rechazó cualquier proceso que se realice al margen de la institucionalidad de FIFA.

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Megafarmacia: Herencia sexenal

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