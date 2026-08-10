Las noticias más importantes del 10 de agosto de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h : Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas.

MÉXICO

→ Influencer coquetea con Emma Coronel y se asusta al descubrir su identidad... ‘me gustan los hombres amiga’ (Video) : Un influencer hondureño intentó conquistar a una mujer en California, pero sus seguidores le revelaron que se trataba de Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

→ ¡Aún hay vacantes!... Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a mayores de 18 años de edad; requisitos y cómo inscribirse : Conoce cómo registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, los requisitos para recibir 9,582.47 pesos mensuales, seguro del IMSS y capacitación laboral por hasta un año.

→ Alejandro Moreno denuncia ante EU a tres consejeros del INE por medida contra el PRI : Alejandro Moreno denunció ante EU a tres consejeros del INE tras medidas cautelares por expresiones contra Morena y anunció acciones internacionales.

→ ¿Y el IMSS que está como Dinamarca?... Captan al hijo de AMLO en uno de los hospitales más caros de México : Gonzalo “Bobby” López Beltrán fue visto en el Centro Médico ABC de Santa Fe con su hijo. Esto dijeron en redes y cuánto cuesta una consulta.

→ Detienen a 60 policías y cesan a mil por delinquir en la CDMX : El titular de la SSC dijo que los datos oficiales son parte de las acciones determinadas por la Comisión de Honor y Justicia de la corporación.

INTERNACIONAL

→ Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional : El sismo de magnitud 7.4 en Colombia dejó casi 80 muertos y decenas de edificios colapsados; equipos de emergencia mantienen labores de rescate.

→ El lago Mead en el río Colorado está en su nivel más bajo en la historia : La sequía y las condiciones secas se han extendido a lo largo del Colorado y son particularmente intensas en su origen, en las montañas Rocosas.

→ Da a conocer la OMS que el brote de ébola en el Congo inició meses antes de declararse : Este brote de ébola ha provocado la muerte de más personas a un ritmo más rápido que cualquier otro, incluido el brote de 2014 a 2016 surgido en África occidental, considerado el peor del que se tiene registro.

COAHUILA

→ ¿Quién es ‘El Güino’ Herrera?, empresario ligado al caso Segalmex y detenido en Torreón : La detención de Ernesto “N”, “El Güino”, reaviva los señalamientos en torno a sus vínculos empresariales y personales, así como las investigaciones relacionadas con el caso Segalmex.

→ Las Águilas: el rincón de Coahuila donde los dinosaurios dejaron sus huellas : Más de 207 icnitas permanecen sobre la roca en este yacimiento de General Cepeda, rodeado por paisajes del Desierto Chihuahuense.

→ Alcanza Beca Rita Cetina 93% de cobertura en entrega de tarjetas en Coahuila : Son más de 123 mil familias las que ya cuentan con su tarjeta; las autoridades atenderán a los beneficiarios rezagados con el fin de alcanzar el 100 por ciento de cobertura antes de que termine agosto.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ México no se suma a EE.UU. y Canadá: mantiene su respaldo a Gianni Infantino : Mientras AFC, Concacaf y UEFA cuestionan el manejo de FIFA y Estados Unidos y Canadá se suman a sus demandas, la Federación Mexicana de Futbol mantiene firme su apoyo al presidente Gianni Infantino.

→ Shakira se solidariza con Colombia tras el terremoto: ‘Mi corazón está con todos’ : La cantante colombiana envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas y llamó a sus compatriotas a mantenerse unidos ante la emergencia.

→ Don Daniel ‘El Pitoco’, el titiritero de Saltillo que mantiene viva la magia de Cri Cri y Topo Gigio en el Centro Histórico : El arte de Don Daniel, sus marionetas y títeres, reviven a estos icónicos personajes infantiles, despertando la nostalgia y la imaginación en el Centro Histórico de Saltillo.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó : Mineral de Reforma tuvo alguna vez cuatro minas de donde se extraía plata, plomo y zinc. Tuvo escuela, cantina, pista de aterrizaje y hasta tres mil almas viviendo.