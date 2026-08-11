Las noticias más importantes del 11 de agosto de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas.

MÉXICO

→ Señalan que Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero pidió a policías ejecutar a los normalistas en caso Ayotzinapa : De acuerdo con el expediente, el exmandatario estatal ordenó la destrucción de los videos relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas.

→ Detienen a “El Búho”, presunto coordinador en homicidio de periodista Roxana Guzmán, en Veracruz : Sergio “N”, alias “El Búho”, fue detenido en Minatitlán por su presunta relación con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán.

→ Se acaba el plazo para vincular tu número con la CURP... si tu número termina en 0 y 1 serán suspendidas en agosto si no te registras: Los usuarios que todavía no han realizado el procedimiento deberán poner atención a la terminación de su número, ya que el plazo cambia dependiendo del último dígito de la línea.

→ Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse : El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Sembrando Vida 2026, una de las estrategias sociales más importantes de la Secretaría del Bienestar.

→ Pensión Bienestar septiembre 2026: conoce las fechas tentativas para recibir los 6,400 pesos : Aunque la Secretaría de Bienestar todavía no publica el calendario oficial, ya circulan fechas tentativas para recibir los 6 mil 400 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

INTERNACIONAL

→ Colombia busca a desaparecidos tras un fuerte terremoto que mató a más de 240 personas : El balance de las distintas autoridades colombianas regionales sigue actualizándose conforme las búsquedas se mantienen en las zonas afectadas por el terremoto.

→ Coloca la Casa Blanca a Trump en el Trono de Hierro en un video inspirado en la serie Juego de Tronos : Realizada con inteligencia artificial, la publicación imita el inicio de los capítulos del show de HBO y muestra algunos sitios de Washington a través de un mapa dinámico.

→ Trump dijo a Ucrania que no tenía cartas que jugar. Entonces Kiev llevó la guerra a Rusia : Ucrania ha intensificado una campaña de ataques de mayor alcance dentro de Rusia y en zonas que Moscú.

COAHUILA

→ Rechazan amparo federal a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, para llevar proceso en libertad : Juez de distrito rechazó el amparo promovido por Tania Flores para cambiar la prisión preventiva por resguardo domiciliario.

→ Saltillo: imputan a Azucena ‘N’ por homicidio de su pareja Johan en colonia Universidad Pueblo; dan prisión preventiva : Los hechos ocurrieron el 8 de agosto durante una reunión en un domicilio de la colonia Universidad Pueblo.

→ Vinculan a proceso a Chad ‘N’; permanecerá en prisión preventiva : Considera jueza suficientes pruebas para seguir proceso por delitos de feminicidio y homicidio calificado cometido con ventaja.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Campeones y varados por el terremoto: niños futbolistas de Tijuana piden ayuda para salir de Colombia : El cierre de aeropuertos obligó a la delegación infantil a buscar una ruta terrestre hacia Bogotá para conseguir vuelos de regreso a México.

→ ¡Boda sorpresa! Cristiano Ronaldo confirma que ya se casó con Georgina Rodríguez : El delantero portugués confirmó este martes 11 de agosto que contrajo matrimonio con la modelo argentina-española, después de casi una década de relación y exactamente un año después de anunciar su compromiso.

→ La violencia de migrar se presenta en la galería por medio de un ‘programa infantil’ en Monterrey : La exposición ‘Los cuervos vuelan hacia el norte’ de la artista mexicana Wendy Cabrera Rubio se presenta en el Espacio Uno del museo regiomontano con una propuesta que por medio de carismáticos personajes.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó : Recorrimos este trozo del desierto en donde ahora únicamente quedan las ruinas, moscos tesoneros y el recuerdo.