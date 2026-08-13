Las noticias más importantes del 13 de agosto en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Sheinbaum aclara qué pasará con las líneas telefónicas que no se han registrado tras la prórroga... ¿Van a cancelarlas?: Sheinbaum aclaró qué pasará con las líneas telefónicas no registradas y explicó cómo funcionará la suspensión y recuperación del servicio

➔ Sheinbaum reprueba que Alito vaya a EU a solicitar que se cancelen visas para funcionarios de la 4T: Sheinbaum sostuvo que un dirigente partidista debería buscar dentro del país el respaldo ciudadano y político para impulsar su proyecto de nación, en lugar de recurrir a gobiernos extranjeros para promover acusaciones

➔ Detienen a Sirenio ‘N’, padrastro de niña embarazada de 11 años en Matamoros, por violación: Sirenio ‘N’ era uno de los principales sospechosos de abuso en contra de la menor y en días pasados, trascendió que abandonó el domicilio

➔ Lenia Batres señala ‘animadversión insana’ de sus colegas en la Corte; Ministros niegan atacarla: La Ministra protagonizó este jueves un enfrentamiento público con la mayoría de los integrantes de la SCJN

➔ Tormenta tropical ‘Hernán’ se forma en el Pacífico; ‘Cristóbal’ ya es un ciclón post-tropical en el Atlántico: De acuerdo con el SMN, dos fenómenos se mantienen cerca de México; sin embargo, su distancia no representa peligro

MUNDO

➔ Estados Unidos reanuda la supervisión y exportación de aguacate en Michoacán tras recibir amenazas: Estados Unidos reanudó sus actividades oficiales en Michoacán y las exportaciones de aguacate, tras las medidas de seguridad implementadas en el estado.

➔ T-MEC entra en revisión: especialistas piden poner los derechos laborales en el centro del acuerdo: Especialistas de la UNAM plantean fortalecer la protección laboral, la libertad sindical y los derechos humanos durante la revisión del T-MEC.

➔ Conoce a Antonio, el perro rescatado de los escombros alimenta la esperanza de una familia en Cali: Para Camila Sepúlveda, dueña del animal, la aparición de Antonio fue mucho más que el rescate de un perro.

COAHUILA

➔ En Saltillo: Necropsia de ‘Rocky’ confirma ‘muerte por dolor’ y ruptura de tráquea: La FGE determinó que el lomito sufrió dislocamiento de la segunda y tercera vértebra cervical tras ser arrastrado por un vehículo.

➔ Fundación Luz y Esperanza lanza colecta para hijo de Litzy en Saltillo: Luz y Esperanza recolecta pañales, toallitas y leche para apoyar en el cuidado del pequeño.

➔ Despiden a Johan Jared en Saltillo; exigen justicia tras fatal agresión: Familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós al joven de 21 años en la colonia Rubén Jaramillo.

➔ Heroínas coahuilenses: Auxilian mujeres topos en emergencia tras mega sismo en Colombia: Rosy Bustillos y Juanita Hernández forman parte del grupo de rescatistas mexicanos que participan en las labores de auxilio tras el fuerte terremoto.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Lord Marco Polo, Héctor Suárez Gomís y una ‘Boda real’ en teatro: Este fin de semana hay grandes eventos imperdibles que puedes disfrutar en la ciudad.

➔ Fallece Prichard Colón a los 33 años; el boxeo despide a su eterno guerrero: La familia del expugilista confirmó su muerte tras casi 11 años de terapias y cuidados por las graves secuelas neurológicas sufridas en 2015.

➔ Cristian Castro termina la prepa a los 51 años... ¿qué carrera universitaria estudiará tras graduarse?: El cantante concluyó la preparatoria abierta a los 51 años y adelantó que quiere estudiar Diseño Industrial de manera presencial.

➔ ¿Qué pasó con Terrel Williams? El rival de Prichard Colón que quedó marcado por la tragedia: El estadounidense se alejó del boxeo después de perder su invicto en 2019; no recibió cargos penales por el combate y desde entonces ha enfrentado amenazas y señalamientos.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

➔ En México, si a una persona se le cae dinero en la calle, otro lo recoge y no se lo entrega ¿es un delito?: ¿Es delito quedarse con dinero que otra persona perdió en la calle? Esto establece la legislación mexicana sobre los bienes encontrados