Las noticias más importantes del 13 de agosto en México

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    Las noticias más importantes del 13 de agosto en México
    Las noticias más importantes del 13 de agosto en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. ARCHIVO VANGUARDIA
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

Sheinbaum aclara qué pasará con las líneas telefónicas que no se han registrado tras la prórroga... ¿Van a cancelarlas?: Sheinbaum aclaró qué pasará con las líneas telefónicas no registradas y explicó cómo funcionará la suspensión y recuperación del servicio

Sheinbaum reprueba que Alito vaya a EU a solicitar que se cancelen visas para funcionarios de la 4T: Sheinbaum sostuvo que un dirigente partidista debería buscar dentro del país el respaldo ciudadano y político para impulsar su proyecto de nación, en lugar de recurrir a gobiernos extranjeros para promover acusaciones

Detienen a Sirenio ‘N’, padrastro de niña embarazada de 11 años en Matamoros, por violación: Sirenio ‘N’ era uno de los principales sospechosos de abuso en contra de la menor y en días pasados, trascendió que abandonó el domicilio

Lenia Batres señala ‘animadversión insana’ de sus colegas en la Corte; Ministros niegan atacarla: La Ministra protagonizó este jueves un enfrentamiento público con la mayoría de los integrantes de la SCJN

Tormenta tropical ‘Hernán’ se forma en el Pacífico; ‘Cristóbal’ ya es un ciclón post-tropical en el Atlántico: De acuerdo con el SMN, dos fenómenos se mantienen cerca de México; sin embargo, su distancia no representa peligro

MUNDO

Estados Unidos reanuda la supervisión y exportación de aguacate en Michoacán tras recibir amenazas: Estados Unidos reanudó sus actividades oficiales en Michoacán y las exportaciones de aguacate, tras las medidas de seguridad implementadas en el estado.

T-MEC entra en revisión: especialistas piden poner los derechos laborales en el centro del acuerdo: Especialistas de la UNAM plantean fortalecer la protección laboral, la libertad sindical y los derechos humanos durante la revisión del T-MEC.

Conoce a Antonio, el perro rescatado de los escombros alimenta la esperanza de una familia en Cali: Para Camila Sepúlveda, dueña del animal, la aparición de Antonio fue mucho más que el rescate de un perro.

COAHUILA

En Saltillo: Necropsia de ‘Rocky’ confirma ‘muerte por dolor’ y ruptura de tráquea: La FGE determinó que el lomito sufrió dislocamiento de la segunda y tercera vértebra cervical tras ser arrastrado por un vehículo.

Fundación Luz y Esperanza lanza colecta para hijo de Litzy en Saltillo: Luz y Esperanza recolecta pañales, toallitas y leche para apoyar en el cuidado del pequeño.

Despiden a Johan Jared en Saltillo; exigen justicia tras fatal agresión: Familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós al joven de 21 años en la colonia Rubén Jaramillo.

Heroínas coahuilenses: Auxilian mujeres topos en emergencia tras mega sismo en Colombia: Rosy Bustillos y Juanita Hernández forman parte del grupo de rescatistas mexicanos que participan en las labores de auxilio tras el fuerte terremoto.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Lord Marco Polo, Héctor Suárez Gomís y una ‘Boda real’ en teatro: Este fin de semana hay grandes eventos imperdibles que puedes disfrutar en la ciudad.

Fallece Prichard Colón a los 33 años; el boxeo despide a su eterno guerrero: La familia del expugilista confirmó su muerte tras casi 11 años de terapias y cuidados por las graves secuelas neurológicas sufridas en 2015.

Cristian Castro termina la prepa a los 51 años... ¿qué carrera universitaria estudiará tras graduarse?: El cantante concluyó la preparatoria abierta a los 51 años y adelantó que quiere estudiar Diseño Industrial de manera presencial.

¿Qué pasó con Terrel Williams? El rival de Prichard Colón que quedó marcado por la tragedia: El estadounidense se alejó del boxeo después de perder su invicto en 2019; no recibió cargos penales por el combate y desde entonces ha enfrentado amenazas y señalamientos.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

En México, si a una persona se le cae dinero en la calle, otro lo recoge y no se lo entrega ¿es un delito?: ¿Es delito quedarse con dinero que otra persona perdió en la calle? Esto establece la legislación mexicana sobre los bienes encontrados

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Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
La necropsia practicada a Rocky determinó lesiones en las vértebras cervicales y ruptura de la tráquea tras la agresión ocurrida en Saltillo.

En Saltillo: Necropsia de ‘Rocky’ confirma ‘muerte por dolor’ y ruptura de tráquea

Batres especuló, durante la sesión, que dicha animadversión podría derivar de un oficio que envió ayer por la noche al OAJ.

Lenia Batres señala ‘animadversión insana’ de sus colegas en la Corte; Ministros niegan atacarla
En 2020 esta cifra alcanzó su máximo, con 2.62 millones de jóvenes. A partir de entonces comenzó una reducción sostenida.

En México 1.2 millones de jóvenes buscan empleo en 2026, revela estudio
Aún continua la temporada de huracanes 2026, provocando lluvias y fenómenos meteorológicos en las costas mexicanas, por lo que nuevos sistemas han sido detectados por el SMN de la Conagua.

Tormenta tropical ‘Hernán’ se forma en el Pacífico; ‘Cristóbal’ ya es un ciclón post-tropical en el Atlántico
Un documento incluido en la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia que muestra un diagrama elaborado por el FBI que intenta trazar la red de víctimas de Epstein.

Caso Epstein: Ebba Karlsson, una exmodelo denuncia al Estado francés por denegación de justicia
El “Piojo” volvió a quedar en el centro de la polémica durante la Leagues Cup con el Atlante al ser expulsado. Su personalidad no cambia con el paso de los años.

Miguel Herrera: una carrera marcada por el fuego; el ‘Piojo’ que más molesta a los árbitros
¿Qué hacer en Saltillo? Lord Marco Polo, Héctor Suárez Gomís y una ‘Boda real’ en teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Lord Marco Polo, Héctor Suárez Gomís y una ‘Boda real’ en teatro
Las mujeres coahuilenses forman parte del grupo de rescatistas enviado por el Gobierno de México a Colombia para apoyar en las labores de auxilio.

Heroínas coahuilenses: Auxilian mujeres topos en emergencia tras mega sismo en Colombia