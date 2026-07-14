Las noticias más importantes del 14 de julio en México

CLIMA

➔ Llegó el Monzón Mexicano: Prepárese...fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum señala que la SCJN debe explicar suspensión que frenó juicio político contra Samuel García: Claudia Sheinbaum pidió a la SCJN explicar los argumentos jurídicos de la suspensión que mantiene a Samuel García al frente de Nuevo León

➔ Gabinete de Seguridad de México rechaza declaraciones de Terrance Cole, director de la DEA: Durante la primera Cumbre de Estados Unidos Libre de Fentanilo, Terrance Cole, denuncia presunto ‘nexo mortal’ del cártel con el gobierno de México

➔ Sheinbaum respalda a Marina del Pilar; audio sobre el FBI no muestra delito, dice Harfuch: Sheinbaum y García Harfuch afirmaron que el audio de Marina del Pilar no revela información sensible ni elementos para una investigación penal

➔ Balean a la edil María Quijada y a su esposo en Tecate, Baja California: La pareja fue emboscada por sujetos armados mientras estaba en su automóvil KIA de color negro.

➔ ¿Por qué Carlos Slim se niega a aceptar la Jornada Laboral de 40 horas?... pide que empleados trabajen 12 horas y hasta los 75 años: Carlos Slim planteó una alternativa a la reforma laboral de 40 horas: una semana de tres días con jornadas de hasta 12 horas, salario sin reducción y jubilación a los 75 años

MUNDO

➔ Ve DEA ‘mortífera conexión’ entre narco y gobierno en México: Terry Cole, jefe de la DEA, señaló que siempre va a ser su prioridad combatir a organizaciones que se dedican a traficar droga

➔ Gobierno de Trump ordena al ICE suspender paradas de tránsito tras tiroteos: La suspensión no es absoluta y hay margen para excepciones al ejecutar una orden de arresto penal o al trabajar con otras agencias

➔ Identifican al colombiano asesinado por el ICE en Maine como Johan Sebastián Durán, de 26 años: Durán Guerrero había emigrado a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford, donde falleció durante un operativo de agentes migratorios que ha generado protestas

COAHUILA

➔ Coahuila lidera el índice nacional de satisfacción con la vida, revela Inegi: El Estado obtuvo la calificación más alta del país; el estudio también identifica desigualdades por género, discapacidad y salud mental

➔ Coahuila: avanzan 18 mujeres en la carrera por la presidencia del IEC: Dieciocho mujeres avanzaron a la etapa final del proceso para elegir a la próxima presidenta del Instituto Electoral de Coahuila; ahora enfrentarán entrevistas ante el INE

➔ Saltillo prepara nuevo paquete de obras para cerrar 2026: Javier Díaz: Los proyectos serán definidos con base en las peticiones realizadas en las colonias

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Estás listo? Saltillo bailará bajo las estrellas en la fiesta electrónica del FINA 2026: Saltillo Electrónico llegará este sábado al FINA 2026 con DJs y música en vivo en un evento gratuito al aire libre

➔ ¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra? Todo sobre la semifinal del Mundial 2026: El ganador se medirá a España en el partido por el campeonato, en un duelo marcado por la historia, la presión y el recuerdo de sus enfrentamientos mundialistas

➔ Marcas retiran publicidad de Ventaneando tras polémicos comentarios de Pedro Sola: Panditas, Clorets, Halls y Trident anunciaron que dejarán de pautar en el programa de TV Azteca al deslindarse de las declaraciones del conductor sobre los perros

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

➔ Registro de Credencial Servicio Universal de Salud: Estos apellidos se inscriben del 14 al 18 de julio: Desde el 27 de mayo hasta el 14 de noviembre, el Gobierno de México abrió el registro de hombres y mujeres para el programa social de Servicio Universal de Salud