Las noticias más importantes del 14 de julio en México

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Llegó el Monzón Mexicano: Prepárese...fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum señala que la SCJN debe explicar suspensión que frenó juicio político contra Samuel García: Claudia Sheinbaum pidió a la SCJN explicar los argumentos jurídicos de la suspensión que mantiene a Samuel García al frente de Nuevo León

Gabinete de Seguridad de México rechaza declaraciones de Terrance Cole, director de la DEA: Durante la primera Cumbre de Estados Unidos Libre de Fentanilo, Terrance Cole, denuncia presunto ‘nexo mortal’ del cártel con el gobierno de México

Sheinbaum respalda a Marina del Pilar; audio sobre el FBI no muestra delito, dice Harfuch: Sheinbaum y García Harfuch afirmaron que el audio de Marina del Pilar no revela información sensible ni elementos para una investigación penal

Balean a la edil María Quijada y a su esposo en Tecate, Baja California: La pareja fue emboscada por sujetos armados mientras estaba en su automóvil KIA de color negro.

¿Por qué Carlos Slim se niega a aceptar la Jornada Laboral de 40 horas?... pide que empleados trabajen 12 horas y hasta los 75 años: Carlos Slim planteó una alternativa a la reforma laboral de 40 horas: una semana de tres días con jornadas de hasta 12 horas, salario sin reducción y jubilación a los 75 años

MUNDO

Ve DEA ‘mortífera conexión’ entre narco y gobierno en México: Terry Cole, jefe de la DEA, señaló que siempre va a ser su prioridad combatir a organizaciones que se dedican a traficar droga

Gobierno de Trump ordena al ICE suspender paradas de tránsito tras tiroteos: La suspensión no es absoluta y hay margen para excepciones al ejecutar una orden de arresto penal o al trabajar con otras agencias

Identifican al colombiano asesinado por el ICE en Maine como Johan Sebastián Durán, de 26 años: Durán Guerrero había emigrado a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford, donde falleció durante un operativo de agentes migratorios que ha generado protestas

COAHUILA

Coahuila lidera el índice nacional de satisfacción con la vida, revela Inegi: El Estado obtuvo la calificación más alta del país; el estudio también identifica desigualdades por género, discapacidad y salud mental

Coahuila: avanzan 18 mujeres en la carrera por la presidencia del IEC: Dieciocho mujeres avanzaron a la etapa final del proceso para elegir a la próxima presidenta del Instituto Electoral de Coahuila; ahora enfrentarán entrevistas ante el INE

Saltillo prepara nuevo paquete de obras para cerrar 2026: Javier Díaz: Los proyectos serán definidos con base en las peticiones realizadas en las colonias

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Estás listo? Saltillo bailará bajo las estrellas en la fiesta electrónica del FINA 2026: Saltillo Electrónico llegará este sábado al FINA 2026 con DJs y música en vivo en un evento gratuito al aire libre

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra? Todo sobre la semifinal del Mundial 2026: El ganador se medirá a España en el partido por el campeonato, en un duelo marcado por la historia, la presión y el recuerdo de sus enfrentamientos mundialistas

Marcas retiran publicidad de Ventaneando tras polémicos comentarios de Pedro Sola: Panditas, Clorets, Halls y Trident anunciaron que dejarán de pautar en el programa de TV Azteca al deslindarse de las declaraciones del conductor sobre los perros

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Registro de Credencial Servicio Universal de Salud: Estos apellidos se inscriben del 14 al 18 de julio: Desde el 27 de mayo hasta el 14 de noviembre, el Gobierno de México abrió el registro de hombres y mujeres para el programa social de Servicio Universal de Salud

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
En punto de las 12:50 horas Victor “N” salió del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya. La defensa legal del ex funcionario de PEMEX acusado de violencia familiar, obtuvo el cambio de las medidas cautelares.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, sale de prisión; seguirá en libertad proceso por violencia familiar
Ejecutan a María Quijada y a su esposo, Jesús Pereyra

Balean a la edil María Quijada y a su esposo en Tecate, Baja California
CNDH registra denuncias contra militares por tortura y abuso en Durango

‘DurangoSinAbusos’ se mantiene en tendencias en X; usuarios denuncian tortura militar
La DEA denuncia corrupción en el Gobierno de México

Gabinete de Seguridad de México rechaza declaraciones de Terrance Cole, director de la DEA
La presidenta afirmó que la SCJN debe transparentar los fundamentos de la suspensión que impide al Congreso de Nuevo León continuar el juicio político.

Sheinbaum señala que la SCJN debe explicar suspensión que frenó juicio político contra Samuel García

Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch aseguraron que el audio atribuido a Marina del Pilar no muestra un delito ni la difusión de información confidencial.

Sheinbaum respalda a Marina del Pilar; audio sobre el FBI no muestra delito, dice Harfuch
Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno actuará contra cualquier funcionario investigado cuando existan pruebas suficientes y reiteró que no habrá impunidad.

Sheinbaum ordena revisar casos de exalcaldesa de Múzquiz y alcaldesa de Edomex y reitera cero impunidad
Anteriormente, Cole dijo que las acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son el comienzo de procesos contra políticos coludidos con el narco.

Ve DEA ‘mortífera conexión’ entre narco y gobierno en México