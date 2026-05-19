Las noticias más importantes del 19 de mayo en México

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Semarnat no aprobará ‘Perfect Day Mexico’ de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo: ”No se va a aprobar”, afirma Bárcena. Señaló que el gobierno de México no otorgará los permisos necesarios para el proyecto turístico

SRE confirma que EU rechazó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: México confirmó que EU negó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, acusado de desvío millonario

Detienen a Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, por presunto vínculo con asesinato de Carlos Manzo en Uruapan: La Fiscalía de Michoacán informó la captura de “La Tía”, señalada como operadora del CJNG y presunta implicada en el homicidio de Carlos Manzo

Investiga la FGR a Samuel García por presunta triangulación internacional de 90 mdp: Indaga FGR y Morena supuesta red internacional que trianguló 90 mdp del erario de NL al despacho de Samuel García, mediante una empresa en Texas

Reporta Gobierno de Sheinbaum la inauguración de 29 hospitales lo que suma mil 320 camas nuevas: Del total de instalaciones inauguradas, siete pertenecen al IMSS, 18 al IMSS Bienestar y cuatro al ISSSTE

MUNDO

Trump da a Irán un ultimátum para cerrar un acuerdo nuclear en los próximos días: Por su parte JD Vance afirmó que este país quiere un acuerdo y que ha habido ‘avances’

Joaquín Guzmán ‘El Chapo’ envía más cartas, exigiendo ser extraditado a México: El narcotraficante, anterior cabeza del cártel de Sinaloa, considera que el jurado en su juicio fue intimidado

Hallan 30 armas y manifiesto en las casas de los responsables del tiroteo en la mezquita de California: En la plataforma de X, se viralizó un metraje que presuntamente fue transmitido por los responsables, durante el tiroteo en la mezquita

COAHUILA

Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Coahuila; GM producirá en Ramos Arizpe el auto que usa Sheinbaum: General Motors producirá el Chevrolet Aveo y Groove en Ramos Arizpe desde 2027; el modelo usado por Sheinbaum será “Hecho en México”.

Coahuila: Suman más de 200 agresores arrestados por violar medidas de protección: Katy Salinas, fiscal especializada, señala que agresiones no son por el alcohol o el calor, sino por una cultura enraizada al sistema patriarcal

Coahuila: Legisladora busca prohibir traslado de trabajadores en cajas de camionetas y vehículos de carga: La iniciativa plantea sanciones de hasta 23 mil pesos para quienes permitan o realicen el traslado de personas en vehículos no acondicionados para pasajeros

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Corona Capital 2026 confirma cartel con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes: lista de artistas y fechas: Corona Capital 2026 se realizará en noviembre en CDMX con Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes y más artistas internacionales

Saltillo estrenará el nuevo formato de ‘Batalla de Campeones’ con histórico cinturón en juego entre Lobo Estepario y Jony Beltrán: El magno evento de freestyle nacional e internacional se disputará este sábado 23 de mayo en el Auditorio Saltillo, marcando el debut de una mesa directiva regulatoria

Chihuahua albergará el Tazón México IX; así marcha Dinos rumbo a playoffs: La LFA anunció que el Tazón México IX se jugará el 7 de junio en Chihuahua, sede que volverá a recibir la final del futbol americano profesional en México

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las vulkas de un pueblo que son atendidas por sordomudos. Una historia sobre ruedas.

Coahuila... 20 datos curiosos sobre este estado que tal vez no conocías: Descubre 20 datos curiosos de Coahuila, uno de los estados más grandes y sorprendentes de México por su historia, desiertos, vinos y riqueza natural

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Estados Unidos rechazó extraditar a Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado por la FGR de lavado, delincuencia organizada y evasión fiscal.

SRE confirma que EU rechazó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont
La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena informó que el proyecto de la empresa naviera Royal Caribbean en la localidad de Mahahual, Quintana Roo, no será aprobado.

Semarnat no aprobará ‘Perfect Day Mexico’ de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo
El Chapo envía otra carta al tribunal federal

Joaquín Guzmán ‘El Chapo’ envía más cartas, exigiendo ser extraditado a México
Hallan 30 armas y manifiesto en las casas de los responsables

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General Motors confirmó que el Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Ramos Arizpe, Coahuila, como parte del Plan México.

Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Coahuila; GM producirá en Ramos Arizpe el auto que usa Sheinbaum
La OMS declaró que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda constituye una “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”.

Tras emergencia sanitaria por ébola, al alza mercados financieros de farmacéuticas de EU y Europa
Morena: autodestrucción

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Seguirá la escalada contra Morena