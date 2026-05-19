Las noticias más importantes del 19 de mayo en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Semarnat no aprobará ‘Perfect Day Mexico’ de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo: ”No se va a aprobar”, afirma Bárcena. Señaló que el gobierno de México no otorgará los permisos necesarios para el proyecto turístico

➔ SRE confirma que EU rechazó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: México confirmó que EU negó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, acusado de desvío millonario

➔ Detienen a Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, por presunto vínculo con asesinato de Carlos Manzo en Uruapan: La Fiscalía de Michoacán informó la captura de “La Tía”, señalada como operadora del CJNG y presunta implicada en el homicidio de Carlos Manzo

➔ Investiga la FGR a Samuel García por presunta triangulación internacional de 90 mdp: Indaga FGR y Morena supuesta red internacional que trianguló 90 mdp del erario de NL al despacho de Samuel García, mediante una empresa en Texas

➔ Reporta Gobierno de Sheinbaum la inauguración de 29 hospitales lo que suma mil 320 camas nuevas: Del total de instalaciones inauguradas, siete pertenecen al IMSS, 18 al IMSS Bienestar y cuatro al ISSSTE

MUNDO

➔ Trump da a Irán un ultimátum para cerrar un acuerdo nuclear en los próximos días: Por su parte JD Vance afirmó que este país quiere un acuerdo y que ha habido ‘avances’

➔ Joaquín Guzmán ‘El Chapo’ envía más cartas, exigiendo ser extraditado a México: El narcotraficante, anterior cabeza del cártel de Sinaloa, considera que el jurado en su juicio fue intimidado

➔ Hallan 30 armas y manifiesto en las casas de los responsables del tiroteo en la mezquita de California: En la plataforma de X, se viralizó un metraje que presuntamente fue transmitido por los responsables, durante el tiroteo en la mezquita

COAHUILA

➔ Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Coahuila; GM producirá en Ramos Arizpe el auto que usa Sheinbaum: General Motors producirá el Chevrolet Aveo y Groove en Ramos Arizpe desde 2027; el modelo usado por Sheinbaum será “Hecho en México”.

➔ Coahuila: Suman más de 200 agresores arrestados por violar medidas de protección: Katy Salinas, fiscal especializada, señala que agresiones no son por el alcohol o el calor, sino por una cultura enraizada al sistema patriarcal

➔ Coahuila: Legisladora busca prohibir traslado de trabajadores en cajas de camionetas y vehículos de carga: La iniciativa plantea sanciones de hasta 23 mil pesos para quienes permitan o realicen el traslado de personas en vehículos no acondicionados para pasajeros

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Corona Capital 2026 confirma cartel con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes: lista de artistas y fechas: Corona Capital 2026 se realizará en noviembre en CDMX con Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes y más artistas internacionales

➔ Saltillo estrenará el nuevo formato de ‘Batalla de Campeones’ con histórico cinturón en juego entre Lobo Estepario y Jony Beltrán: El magno evento de freestyle nacional e internacional se disputará este sábado 23 de mayo en el Auditorio Saltillo, marcando el debut de una mesa directiva regulatoria

➔ Chihuahua albergará el Tazón México IX; así marcha Dinos rumbo a playoffs: La LFA anunció que el Tazón México IX se jugará el 7 de junio en Chihuahua, sede que volverá a recibir la final del futbol americano profesional en México

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las vulkas de un pueblo que son atendidas por sordomudos. Una historia sobre ruedas.

➔ Coahuila... 20 datos curiosos sobre este estado que tal vez no conocías: Descubre 20 datos curiosos de Coahuila, uno de los estados más grandes y sorprendentes de México por su historia, desiertos, vinos y riqueza natural