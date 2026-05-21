Las noticias más importantes del 21 de mayo en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Presenta Claudia Sheinbaum iniciativa para investigar vínculos de candidatos con el crimen organizado: La Presidenta presentó los alcances del proyecto, que contempla la creación de una nueva instancia dentro del Instituto Nacional Electoral (INE)

➔ ¿Maru Campos admite que violó la Soberanía Nacional?... se contradice en entrevistas con López Dóriga y Ciro (Videos): Declaraciones de Maru Campos sobre colaboración con agencias de Estados Unidos generaron polémica por posibles implicaciones sobre soberanía y seguridad nacional

➔ Destaca Claudia Sheinbaum que acordó con Mullin colaborar en el marco del respeto: La mandataria compartió en su cuenta de X un mensaje durante el encuentro con el Secretario del Departamento de Seguridad Interior de EU

➔ Gorditas Chiwas: así es el restaurante señalado por EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa: Gorditas Chiwas, en Chihuahua, fue incluida por EU en sanciones contra presuntas redes de lavado ligadas al Cártel de Sinaloa y tráfico de fentanilo

➔ Liberan a Omar Chávez tras ser vinculado a proceso por violencia familiar: Se reportó que la orden de arresto ocurrió porque presuntamente Omar Chávez no acudió a los citatorios de la FGE

MUNDO

➔ Trump y Rubio reavivan la amenaza de una intervención militar de EU en Cuba: Se trata de una amenaza renovada que cobra mayor peso un día después de que el gobierno anunciara cargos penales contra el exlíder de la isla, Raúl Castro.

➔ Marco Rubio califica a Raúl Castro como un ‘fugitivo’ de la Justicia estadounidense: El ex presidente cubano está imputado por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

➔ EU sanciona a funcionarios libaneses ligados a Hezbollah: Es la primera vez que Washington sanciona a funcionarios en ejercicio de la seguridad del Estado libanés

COAHUILA

➔ Coahuila: ‘Humilde’ más del 69% de candidatos al reportar ingresos de clase media y baja: Alrededor del 9 por ciento de los aspirantes no quiso revelar a cuánto ascienden sus ingresos

➔ Presenta Onappafa nuevo esquema de respaldo vial para autos nacionales y regularizados: La cobertura está dirigida a conductores de vehículos nacionales y extranjeros

➔ Manifestación de taxistas paraliza vialidades, en Saltillo: Institución se niega pagar las reparaciones de un vehículo afectado de un accidente que se registró desde el 20 de febrero

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Mentiras el Musical, Festival del Orgullo, batalla de freestyle, Cabrito Fest y Duelo + La Casetera: Este fin de semana hay hartas opciones de entretenimiento, así que agenda la que más te mueva

➔ ¿Qué pasó? Arrestan a estilista Giovanni Laguna en Cannes por golpear a modelo: Andrea del Val difundió videos en redes sociales donde aparece con lesiones y señala al estilista como responsable

➔ México vs Ghana EN VIVO: horario, transmisión y detalles del amistoso del Tri: Javier Aguirre aprovechará el amistoso para evaluar jugadores antes de presentar la convocatoria definitiva

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las vulkas de un pueblo que son atendidas por sordomudos. Una historia sobre ruedas.

➔ Vacaciones de verano 2026: esta es la fecha oficial del último día de clases en México, según la SEP: La SEP aclaró si habrá cambios en el calendario escolar 2025-2026. Éste será el último día de clases para estudiantes de nivel básico en México.