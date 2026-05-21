Las noticias más importantes del 21 de mayo en México

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    Las noticias más importantes del 21 de mayo en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Presenta Claudia Sheinbaum iniciativa para investigar vínculos de candidatos con el crimen organizado: La Presidenta presentó los alcances del proyecto, que contempla la creación de una nueva instancia dentro del Instituto Nacional Electoral (INE)

¿Maru Campos admite que violó la Soberanía Nacional?... se contradice en entrevistas con López Dóriga y Ciro (Videos): Declaraciones de Maru Campos sobre colaboración con agencias de Estados Unidos generaron polémica por posibles implicaciones sobre soberanía y seguridad nacional

Destaca Claudia Sheinbaum que acordó con Mullin colaborar en el marco del respeto: La mandataria compartió en su cuenta de X un mensaje durante el encuentro con el Secretario del Departamento de Seguridad Interior de EU

Gorditas Chiwas: así es el restaurante señalado por EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa: Gorditas Chiwas, en Chihuahua, fue incluida por EU en sanciones contra presuntas redes de lavado ligadas al Cártel de Sinaloa y tráfico de fentanilo

Liberan a Omar Chávez tras ser vinculado a proceso por violencia familiar: Se reportó que la orden de arresto ocurrió porque presuntamente Omar Chávez no acudió a los citatorios de la FGE

MUNDO

Trump y Rubio reavivan la amenaza de una intervención militar de EU en Cuba: Se trata de una amenaza renovada que cobra mayor peso un día después de que el gobierno anunciara cargos penales contra el exlíder de la isla, Raúl Castro.

Marco Rubio califica a Raúl Castro como un ‘fugitivo’ de la Justicia estadounidense: El ex presidente cubano está imputado por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

EU sanciona a funcionarios libaneses ligados a Hezbollah: Es la primera vez que Washington sanciona a funcionarios en ejercicio de la seguridad del Estado libanés

COAHUILA

Coahuila: ‘Humilde’ más del 69% de candidatos al reportar ingresos de clase media y baja: Alrededor del 9 por ciento de los aspirantes no quiso revelar a cuánto ascienden sus ingresos

Presenta Onappafa nuevo esquema de respaldo vial para autos nacionales y regularizados: La cobertura está dirigida a conductores de vehículos nacionales y extranjeros

Manifestación de taxistas paraliza vialidades, en Saltillo: Institución se niega pagar las reparaciones de un vehículo afectado de un accidente que se registró desde el 20 de febrero

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Mentiras el Musical, Festival del Orgullo, batalla de freestyle, Cabrito Fest y Duelo + La Casetera: Este fin de semana hay hartas opciones de entretenimiento, así que agenda la que más te mueva

¿Qué pasó? Arrestan a estilista Giovanni Laguna en Cannes por golpear a modelo: Andrea del Val difundió videos en redes sociales donde aparece con lesiones y señala al estilista como responsable

México vs Ghana EN VIVO: horario, transmisión y detalles del amistoso del Tri: Javier Aguirre aprovechará el amistoso para evaluar jugadores antes de presentar la convocatoria definitiva

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las vulkas de un pueblo que son atendidas por sordomudos. Una historia sobre ruedas.

Vacaciones de verano 2026: esta es la fecha oficial del último día de clases en México, según la SEP: La SEP aclaró si habrá cambios en el calendario escolar 2025-2026. Éste será el último día de clases para estudiantes de nivel básico en México.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Sergio Mayer esclarece razón de su renuncia irrevocable

Sergio Mayer asegura que la ‘rudeza innecesaria’ y el ‘maltrato’ causaron su renuncia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró una de sus sesiones más breves del año este 21 de mayo, al concluir en apenas 22 minutos.

SCJN termina sesión en solo 22 minutos: “Hoy tuvimos pocos temas”
Liberan a Omar Chávez tras ser arrestado el 20 de mayo

Liberan a Omar Chávez tras ser vinculado a proceso por violencia familiar

Este mediodía, el funcionario estadounidense arribó a Palacio Nacional por la Calle de Corregidora.

Destaca Claudia Sheinbaum que acordó con Mullin colaborar en el marco del respeto
Los cubanos han estado sufriendo el peor colapso económico del país, lo que ha provocado frecuentes apagones y escasez de alimentos y medicamentos.

Los cubanos disidentes y exiliados esperan que la acusación estadounidense contra Castro provoque el colapso de todo el régimen
El trato humillante que han recibido los activistas de la flotilla de Gaza ha provocado una condena internacional inusualmente fuerte contra Israel

Israel deporta a activistas extranjeros que viajaban a Gaza para formar parte de una flotilla tras la indignación mundial
El anuncio llega mientras funcionarios libaneses e israelíes continúan manteniendo conversaciones de bajo nivel en Washington con el objetivo de poner fin a la guerra entre Israel y Hezbollah.

EU sanciona a funcionarios libaneses ligados a Hezbollah
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Cuba ha sido una amenaza para la seguridad nacional durante años debido a sus vínculos con adversarios de Estados Unidos y que Trump está decidido a abordar el asunto.

Trump y Rubio reavivan la amenaza de una intervención militar de EU en Cuba