Las noticias más importantes del 22 de junio en México

CLIMA

→ Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

→ Paro nacional de transportistas AMOTAC: estas son las carreteras que serán bloqueadas este 24 de junio : La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas anunció movilizaciones masivas a partir de las 07:00 horas de este miércoles 24 de junio de 2026. Conoce las rutas críticas y evita contratiempos.

→ ¿Batman presidente de México?... García Harfuch lidera la boleta imaginaria de 2030 para suceder a Sheinbaum : La carrera presidencial de 2030 comienza a tomar forma. Encuesta coloca al ‘Batman Mexicano’, Omar García Harfuch, al frente y revela el panorama de Morena y oposición.

→ Mario Delgado llama a ‘cerrar bien’ el ciclo escolar y a maestros en paro a ‘regresar a las aulas’ : El titular de la SEP, Mario Delgado hizo un llamado a los maestros que se mantienen en paro a reincorporarse a las aulas.

→ Anuncia Sheinbaum reunión trilateral para el T-MEC el próximo 1 de julio : La presidenta aclaró que entre el 16 o 20 de julio hay una reunión en México para continuar con las conversaciones.

→ Lo que pasará con tu línea tras la fecha límite de registro de celulares con la CURP : El próximo 30 de junio es la fecha límite para el registro de celulares a través de la vinculación con la Clave Única de Registro de Población.

INTERNACIONAL

→ Critica León XIV que se ‘alimente’ más rápido a las guerras que a las personas : El papa censuró las barreras políticas y administrativas que ralentizan la ayuda humanitaria mientras el gasto militar continúa sin trabas.

→ Tras casi 10 años, estudio revela que Reino Unido sufrió un impacto del 6% en su PIB por Brexit : Economistas del Banco de Inglaterra, así como de la Universidad de Stanford y Massachusetts, reconocieron los impactos negativos del Brexit después de una década.

→ Fallece a los 94 años, el comandante cubano Ramiro Valdés, compañero de lucha de Fidel y Raúl Castro : Valdés llegó a dirigir las fuerzas de seguridad del Estado y más tarde se volvió el tercer político más importante de la Cuba en la década pasada.

COAHUILA

→ Inicia registro para Pensiones Bienestar en la Región Laguna : Los módulos de recepción se ubican en la Antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Torreón.

→ Garantiza Manolo Jiménez aplicación de la ley tras agresiones a comunicadores en Coahuila : El Gobernador aseguró que se garantizará la libertad de expresión y que la Fiscalía dará seguimiento a las denuncias presentadas por comunicadores que fueron agredidos recientemente.

→ Aguaceros dejan daños en mil 400 viviendas de Coahuila : Evaluaciones continúan tras las precipitaciones; brigadas coordinan censos, asistencia y reposición de documentos oficiales.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Haaland firma doblete y Noruega vence 3-2 a Senegal en el Mundial 2026 : El equipo escandinavo suma seis puntos y llega con opciones de pelear el liderato del Grupo I ante Francia en la última jornada, mientras Senegal se jugará su continuidad en el torneo.

→ Imagine Dragons conquista Monterrey y hace vibrar el FIFA Fan Fest : El líder, Dan Reynolds, sorprendió al público al cantar ‘Cielito Lindo’ y portar la playera de la Selección Mexicana ante más de 120 mil asistentes.

→ Artistas de saltillo deslumbraron con su música en Loop Concert Bar como parte de la FINA 449 : ´Make Some Noise´ evento de la cartelera de la FINA cumplió las expectativas del público saltillense este domingo 21, con los distintos géneros musicales interpretados por los artistas emergentes y gran calidad en sus presentaciones.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones : Detrás de cada lote vendido había una historia parecida: una oferta de un predio, un vendedor, un notario, contratos, sellos, códigos, oficinas oficiales. Todas tuvieron el mismo desenlace: familias defraudadas, escrituras inexistentes y un sistema que permitió el abuso.