Las noticias más importantes del 22 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 22 de junio en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

Paro nacional de transportistas AMOTAC: estas son las carreteras que serán bloqueadas este 24 de junio: La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas anunció movilizaciones masivas a partir de las 07:00 horas de este miércoles 24 de junio de 2026. Conoce las rutas críticas y evita contratiempos.

¿Batman presidente de México?... García Harfuch lidera la boleta imaginaria de 2030 para suceder a Sheinbaum: La carrera presidencial de 2030 comienza a tomar forma. Encuesta coloca al ‘Batman Mexicano’, Omar García Harfuch, al frente y revela el panorama de Morena y oposición.

Mario Delgado llama a ‘cerrar bien’ el ciclo escolar y a maestros en paro a ‘regresar a las aulas’: El titular de la SEP, Mario Delgado hizo un llamado a los maestros que se mantienen en paro a reincorporarse a las aulas.

Anuncia Sheinbaum reunión trilateral para el T-MEC el próximo 1 de julio: La presidenta aclaró que entre el 16 o 20 de julio hay una reunión en México para continuar con las conversaciones.

Lo que pasará con tu línea tras la fecha límite de registro de celulares con la CURP: El próximo 30 de junio es la fecha límite para el registro de celulares a través de la vinculación con la Clave Única de Registro de Población.

INTERNACIONAL

Critica León XIV que se ‘alimente’ más rápido a las guerras que a las personas: El papa censuró las barreras políticas y administrativas que ralentizan la ayuda humanitaria mientras el gasto militar continúa sin trabas.

Tras casi 10 años, estudio revela que Reino Unido sufrió un impacto del 6% en su PIB por Brexit: Economistas del Banco de Inglaterra, así como de la Universidad de Stanford y Massachusetts, reconocieron los impactos negativos del Brexit después de una década.

Fallece a los 94 años, el comandante cubano Ramiro Valdés, compañero de lucha de Fidel y Raúl Castro: Valdés llegó a dirigir las fuerzas de seguridad del Estado y más tarde se volvió el tercer político más importante de la Cuba en la década pasada.

COAHUILA

Inicia registro para Pensiones Bienestar en la Región Laguna: Los módulos de recepción se ubican en la Antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Torreón.

Garantiza Manolo Jiménez aplicación de la ley tras agresiones a comunicadores en Coahuila: El Gobernador aseguró que se garantizará la libertad de expresión y que la Fiscalía dará seguimiento a las denuncias presentadas por comunicadores que fueron agredidos recientemente.

Aguaceros dejan daños en mil 400 viviendas de Coahuila: Evaluaciones continúan tras las precipitaciones; brigadas coordinan censos, asistencia y reposición de documentos oficiales.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Haaland firma doblete y Noruega vence 3-2 a Senegal en el Mundial 2026: El equipo escandinavo suma seis puntos y llega con opciones de pelear el liderato del Grupo I ante Francia en la última jornada, mientras Senegal se jugará su continuidad en el torneo.

Imagine Dragons conquista Monterrey y hace vibrar el FIFA Fan Fest: El líder, Dan Reynolds, sorprendió al público al cantar ‘Cielito Lindo’ y portar la playera de la Selección Mexicana ante más de 120 mil asistentes.

Artistas de saltillo deslumbraron con su música en Loop Concert Bar como parte de la FINA 449: ´Make Some Noise´ evento de la cartelera de la FINA cumplió las expectativas del público saltillense este domingo 21, con los distintos géneros musicales interpretados por los artistas emergentes y gran calidad en sus presentaciones.

ESPECIALES

SEMANARIO | El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones: Detrás de cada lote vendido había una historia parecida: una oferta de un predio, un vendedor, un notario, contratos, sellos, códigos, oficinas oficiales. Todas tuvieron el mismo desenlace: familias defraudadas, escrituras inexistentes y un sistema que permitió el abuso.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026? (Calendario tentativo): Consulta las fechas tentativas de pago de la Pensión del Bienestar para mayo-junio 2026, el calendario por apellido y cómo verificar tu saldo desde la app del Banco del Bienestar.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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La expectativa mediana para la tasa de política monetaria al cierre de 2026 se mantuvo en 6.50%, nivel que también se proyecta para finales de 2027.

Empeoran expectativas de crecimiento del PIB para 2026, revela Citi
Fiesta. Dan Reynolds encendió el ambiente del FIFA Fan Fest de Monterrey ante una multitud que abarrotó el Parque Fundidora.

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Los procesos burocráticos que implicaban largas filas, múltiples copias de documentos y viajes costosos al lugar de origen.

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Desde clubes de lectura con autores hasta bibliotecas digitales personalizadas, los hoteles se transforman para recibir a la comunidad lectora.

Las vacaciones literarias están de moda
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“La realidad es que he hecho, iniciado, los trámites legales para que se reconsidere la decisión”, afirmó.

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