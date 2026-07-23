Las noticias más importantes del 23 de julio en México

➔ CNDH pide investigación con perspectiva de género por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada: La CNDH pidió una investigación pronta, imparcial y con perspectiva de género por la muerte de una adolescente en Tamaulipas

➔ Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos: La FGR obtuvo la vinculación a proceso de Ernesto Ruffo Appel y otras siete personas por presuntos delitos ligados al contrabando de hidrocarburos

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

➔ Los hermanos Thompson, empresarios ligados a la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo: Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez fueron vinculados a proceso junto a Ernesto Ruffo por el caso de presunto huachicol fiscal

➔ Detienen a Danna Yanina por feminicidio de Dafne Zapata; es la primera arrestada por el caso: Danna Yanina, exalumna y auxiliar de la Academia Marina Doenitz, fue detenida por el caso de Dafne Zapata

➔ La UIF detecta 55 entidades vinculadas a red de financiamiento del CJNG: En coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, las autoridades de Hacienda identificaron una red de empresas y personas físicas ligadas al crimen organizado

MUNDO

➔ Agente del ICE no estaba en peligro cuando disparó y mató a inmigrante mexicano en Houston: testigos: El Departamento de Seguridad Nacional afirmó poco después del tiroteo del 7 de julio que Salgado Araujo había “convertido su vehículo en un arma en un intento de atropellar a un agente del ICE”

➔ Vuelve EU a la carga: anuncia arancel de 10% a México y otros países por trabajo forzoso: El representante comercial de EU Jamieson Greer, dio a conocer que se aplicarán aranceles a 60 países por no adoptar prohibición de importar productos elaborados por trabajo forzoso

➔ ¿Ismael ‘El Mayo’ Zambada será enviado a un centro médico federal?: El 20 de julio, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos

COAHUILA

➔ Coahuila: crueldad contra animales refleja problemas en el manejo emocional, advierte especialista: La psicóloga Berenice de la Peña explicó que la crueldad hacia los animales no constituye por sí sola un trastorno de salud mental, sino que existen distintos factores de riesgo asociados a estas conductas

➔ Caso Rocky: Morelos, Guerrero y Oaxaca encabezan las penas más severas por maltrato animal; Coahuila alcanza hasta 8 años: En estas entidades se contemplan sanciones por hasta 15 años de prisión, de acuerdo con una revisión de los códigos penales de las 32 entidades

➔ Inicia en Guerrero, Coahuila, la Feria de la Sandía con cabalgata y jaripeo: La edición 2026 se realizará este 24 y 25 de julio también con coronación, baile popular, artesanías, comida regional y reparto gratuito de fruta

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Mañanitas a la ciudad, concierto de Filippa Giordano y función de ‘Cats’: Los eventos con los que concluirán los festejos por el 449 aniversario de Saltillo serán una excelente opción para disfrutar en familia o con amigos durante este fin de semana

➔ ¡Rompe en llanto! Asegura Laura Bozzo que hará justicia por el caso del perro ‘Rocky’ en Saltillo: La polémica conductora peruana aseguró que se sumará a activistas y figuras públicas para exigir que la presunta responsable pague por los hechos y se aplique la ley

➔ Gilberto Mora sacude el mercado: ya es el mexicano más caro y el tercer juvenil más valioso del mundo: Su destacada actuación en el Mundial 2026 disparó su cotización de 10 a 25 millones de euros y confirmó su lugar entre las mayores promesas internacionales

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Brely y su eterna lucha por la inclusión

➔ Robots del Bienestar... ¿Qué hacen realmente estos androides con Inteligencia Artificial en la 4T?: La reciente presentación de los robots CeCi y K7 en el Estado de México abre el debate sobre el verdadero alcance de la tecnología de vanguardia y su futura expansión a otras entidades federativas