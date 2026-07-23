Las noticias más importantes del 23 de julio en México

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos: La FGR obtuvo la vinculación a proceso de Ernesto Ruffo Appel y otras siete personas por presuntos delitos ligados al contrabando de hidrocarburos

CNDH pide investigación con perspectiva de género por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada: La CNDH pidió una investigación pronta, imparcial y con perspectiva de género por la muerte de una adolescente en Tamaulipas

Los hermanos Thompson, empresarios ligados a la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo: Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez fueron vinculados a proceso junto a Ernesto Ruffo por el caso de presunto huachicol fiscal

Detienen a Danna Yanina por feminicidio de Dafne Zapata; es la primera arrestada por el caso: Danna Yanina, exalumna y auxiliar de la Academia Marina Doenitz, fue detenida por el caso de Dafne Zapata

La UIF detecta 55 entidades vinculadas a red de financiamiento del CJNG: En coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, las autoridades de Hacienda identificaron una red de empresas y personas físicas ligadas al crimen organizado

MUNDO

Agente del ICE no estaba en peligro cuando disparó y mató a inmigrante mexicano en Houston: testigos: El Departamento de Seguridad Nacional afirmó poco después del tiroteo del 7 de julio que Salgado Araujo había “convertido su vehículo en un arma en un intento de atropellar a un agente del ICE”

Vuelve EU a la carga: anuncia arancel de 10% a México y otros países por trabajo forzoso: El representante comercial de EU Jamieson Greer, dio a conocer que se aplicarán aranceles a 60 países por no adoptar prohibición de importar productos elaborados por trabajo forzoso

¿Ismael ‘El Mayo’ Zambada será enviado a un centro médico federal?: El 20 de julio, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos

COAHUILA

Coahuila: crueldad contra animales refleja problemas en el manejo emocional, advierte especialista: La psicóloga Berenice de la Peña explicó que la crueldad hacia los animales no constituye por sí sola un trastorno de salud mental, sino que existen distintos factores de riesgo asociados a estas conductas

Caso Rocky: Morelos, Guerrero y Oaxaca encabezan las penas más severas por maltrato animal; Coahuila alcanza hasta 8 años: En estas entidades se contemplan sanciones por hasta 15 años de prisión, de acuerdo con una revisión de los códigos penales de las 32 entidades

Inicia en Guerrero, Coahuila, la Feria de la Sandía con cabalgata y jaripeo: La edición 2026 se realizará este 24 y 25 de julio también con coronación, baile popular, artesanías, comida regional y reparto gratuito de fruta

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Mañanitas a la ciudad, concierto de Filippa Giordano y función de ‘Cats’: Los eventos con los que concluirán los festejos por el 449 aniversario de Saltillo serán una excelente opción para disfrutar en familia o con amigos durante este fin de semana

¡Rompe en llanto! Asegura Laura Bozzo que hará justicia por el caso del perro ‘Rocky’ en Saltillo: La polémica conductora peruana aseguró que se sumará a activistas y figuras públicas para exigir que la presunta responsable pague por los hechos y se aplique la ley

Gilberto Mora sacude el mercado: ya es el mexicano más caro y el tercer juvenil más valioso del mundo: Su destacada actuación en el Mundial 2026 disparó su cotización de 10 a 25 millones de euros y confirmó su lugar entre las mayores promesas internacionales

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Brely y su eterna lucha por la inclusión

Robots del Bienestar... ¿Qué hacen realmente estos androides con Inteligencia Artificial en la 4T?: La reciente presentación de los robots CeCi y K7 en el Estado de México abre el debate sobre el verdadero alcance de la tecnología de vanguardia y su futura expansión a otras entidades federativas

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
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Analizamos la abismal diferencia de fortuna entre Ismael Zambada y Joaquín Guzmán tras las sentencias dictadas en Nueva York.

¿‘El Chapo’ Guzmán o ‘El Mayo’ Zambada?... quién de los 2 líderes del Cártel de Sinaloa era más rico
La CNDH exhortó a las autoridades de Tamaulipas a esclarecer la muerte de una adolescente, garantizar justicia y revisar los protocolos de academias militarizadas.

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Departamento del Tesoro pone en la mira a los familiares del CJNG

Departamento del Tesoro de EU sanciona a familiares de miembros del CJNG
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EU identifica a Juan Carlos González, alias “Pelón”, como líder del CJNG tras muerte del ‘Mencho’.

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Fotografía publicada por LULAC Institute en la plataforma GoFundMe que muestra al migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, fallecido tras recibir un disparo de un agente del ICE en un operativo en Houston.

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Se detectó ciclosporiasis en la lechuga de las sucursales de Taco Bell, causando más de 11,500 casos

Demandan a Taco Bell y a Tayler Fresh Foods por infección de ciclosporiasis