Las noticias más importantes del 26 de enero en México

CLIMA

➔ Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese....provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO.

➔ ’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada: Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en una embajada tras anunciarlo en redes y negó operaciones conjuntas con Estados Unidos

➔ ‘Por las jóvenes’... Sheinbaum pide a primer ministro de Corea más conciertos de BTS: Claudia Sheinbaum pidió al primer ministro de Corea del Sur más conciertos de BTS en México ante la alta demanda de jóvenes y la escasez de boletos

➔ Fiscalía de Sinaloa y Ejército coordinaron rescate de ‘La Nicholette’; EU dio seguimiento: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicó el operativo de rescate para la influencer ‘La Nicholette’, tras su desaparición

➔ Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura: Influencers que revelan la aspiración, exposición y los riesgos de violencia, extorsión y propaganda criminal en la era digital

➔ SAT va contra compra-venta de facturas falsas en 2026; dará 30 días para corregir CFDI apócrifos: Presentan Plan Maestro 2026 con una estrategia de fiscalización enfocada en operaciones inexistentes, a la par de medidas de simplificación y ajustes

MUNDO

➔ Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos: La Fiscalía de EU acusa al capo de liderar una red internacional dedicada al tráfico de drogas

➔ Gobernador de Minnesota pide a Trump realizar indagación imparcial tras homicidio de Pretti: La Casa Blanca evita disculparse por los calificativos sobre la víctima de Minéapolis

➔ Tormenta invernal en Estados Unidos deja al menos 18 muertos y más de 800 hogares sin electricidad: Tormenta invernal azota a dos tercios de Estados Unidos. Provoca muertes, cancelaciones de vuelos y estados de emergencia en 20 entidades

COAHUILA

➔ Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador: Decisiones de la administración federal pasada habrían detenido inversiones energéticas

➔ Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo; es el primer caso en Coahuila: Stella ‘N’ fue acusada por su pareja por ejercer violencia familiar, en modalidad de violencia vicaria, contra él y sus hijos

➔ Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia: Terrenos irregulares se ofertan al poniente de la ciudad; llaman a verificar permisos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Pide perdón Kanye West por declaraciones antisemitas y anuncia transmisión de sus conciertos en México por VIX: Ye atribuye sus polémicas declaraciones a un episodio de trastorno bipolar y regresa a México con conciertos disponibles en streaming

➔ Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection: El cantante fusiona moda urbana, identidad latina y fútbol americano en una colección de edición limitada inspirada en el coquí puertorriqueño

➔ Algodoneras emparejan su récord y recibirán a Diablos Rojos Femenil en Torreón: Tras barrer a Sultanes Femenil, ahora se alistan para recibir en el Estadio de la Revolución a las líderes del standing y actuales campeonas del circuito

ESPECIAL

➔ Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año: El conocimiento del calendario oficial del IMSS promueve la seguridad financiera, reduce la incertidumbre y permite planear compras importantes

➔ Requisitos para Bodas Comunitarias 2026 en México: El gobierno de México, como estrategia de apoyo social, ha convocado la opción de bodas colectivas y gratuitas, por el Registro Civil