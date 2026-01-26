Las noticias más importantes del 26 de enero en México

26 enero 2026
    Las noticias más importantes del 26 de enero en México
    Las noticias más importantes del 26 de enero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese....provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada: Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en una embajada tras anunciarlo en redes y negó operaciones conjuntas con Estados Unidos

‘Por las jóvenes’... Sheinbaum pide a primer ministro de Corea más conciertos de BTS: Claudia Sheinbaum pidió al primer ministro de Corea del Sur más conciertos de BTS en México ante la alta demanda de jóvenes y la escasez de boletos

Fiscalía de Sinaloa y Ejército coordinaron rescate de ‘La Nicholette’; EU dio seguimiento: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicó el operativo de rescate para la influencer ‘La Nicholette’, tras su desaparición

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura: Influencers que revelan la aspiración, exposición y los riesgos de violencia, extorsión y propaganda criminal en la era digital

SAT va contra compra-venta de facturas falsas en 2026; dará 30 días para corregir CFDI apócrifos: Presentan Plan Maestro 2026 con una estrategia de fiscalización enfocada en operaciones inexistentes, a la par de medidas de simplificación y ajustes

MUNDO

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos: La Fiscalía de EU acusa al capo de liderar una red internacional dedicada al tráfico de drogas

Gobernador de Minnesota pide a Trump realizar indagación imparcial tras homicidio de Pretti: La Casa Blanca evita disculparse por los calificativos sobre la víctima de Minéapolis

Tormenta invernal en Estados Unidos deja al menos 18 muertos y más de 800 hogares sin electricidad: Tormenta invernal azota a dos tercios de Estados Unidos. Provoca muertes, cancelaciones de vuelos y estados de emergencia en 20 entidades

COAHUILA

Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador: Decisiones de la administración federal pasada habrían detenido inversiones energéticas

Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo; es el primer caso en Coahuila: Stella ‘N’ fue acusada por su pareja por ejercer violencia familiar, en modalidad de violencia vicaria, contra él y sus hijos

Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia: Terrenos irregulares se ofertan al poniente de la ciudad; llaman a verificar permisos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Pide perdón Kanye West por declaraciones antisemitas y anuncia transmisión de sus conciertos en México por VIX: Ye atribuye sus polémicas declaraciones a un episodio de trastorno bipolar y regresa a México con conciertos disponibles en streaming

Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection: El cantante fusiona moda urbana, identidad latina y fútbol americano en una colección de edición limitada inspirada en el coquí puertorriqueño

Algodoneras emparejan su récord y recibirán a Diablos Rojos Femenil en Torreón: Tras barrer a Sultanes Femenil, ahora se alistan para recibir en el Estadio de la Revolución a las líderes del standing y actuales campeonas del circuito

ESPECIAL

Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año: El conocimiento del calendario oficial del IMSS promueve la seguridad financiera, reduce la incertidumbre y permite planear compras importantes

Requisitos para Bodas Comunitarias 2026 en México: El gobierno de México, como estrategia de apoyo social, ha convocado la opción de bodas colectivas y gratuitas, por el Registro Civil

