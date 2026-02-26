Las noticias más importantes del 26 de febrero en México

CLIMA

➔ ¡Se viene la primera Onda de Calor en México!: Prepárese....temperaturas de hasta 45°C en varias regiones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Conoce los estados afectados y cómo protegerte.

MÉXICO

➔ Afirma Sheinbaum que cuenta con el respaldo de la FIFA para la realización del Mundial de Fútbol tras operativo contra ‘El Mencho’: Sheinbaum subrayó que el apoyo internacional refuerza la confianza en la capacidad del país para organizar el torneo y garantizar condiciones de seguridad adecuadas

➔ Ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’ dejó 48 detenidos en Guanajuato; 20 ya son judicializados: Tras la muerte de ‘El Mencho’ en Tapalpa, Jalisco, se registró una ola de violencia en 20 estados de la República Mexicana

➔ Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum: La Presidenta dijo que armas de alto calibre como lanzacohetes provienen de suelo estadounidense

➔ Operativo detiene a líder de célula criminal, perteneciente al Cártel del Golfo en Matamoros: A mediodía del 26 de febrero, autoridades informaron sobre la movilización de elementos de seguridad para prevenir la presencia de civiles en la zona

➔ Por tercer año consecutivo, papás de Debanhi Escobar participarán en marcha del 8M en Nuevo León: Irán acompañados por un contingente de 50 personas, familiares y amigos que exigen un alto a la violencia de género

MUNDO

➔ Renuncia el presidente del Foro Económico Mundial por estar vinculado a Epstein: Borge Brende afirmó que no tenía conocimiento de los antecedentes criminales de Epstein, y reconoció que debió haberse informarse mejor

➔ Líderes caribeños piden ‘desescalada y diálogo’ en medio del embargo petrolero de EU a Cuba: La cumbre de cuatro días de Caricom estuvo dominada por el debate sobre las intervenciones estadounidenses en la región mientras continúan los ataques militares contra presuntos barcos con drogas

➔ Bill y Hillary Clinton se preparan para otra pelea durante su audiencia en la Cámara de Representantes: El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, diputado por Kentucky, amenazó con declarar a los Clinton en desacato si no cumplían con las citaciones

COAHUILA

➔ Coahuila, sexto estado donde más se combate el narcomenudeo: De acuerdo con el nuevo desglose del SESNSP, en la entidad más del 56% de las carpetas por este delito es por la venta de estupefacientes

➔ Polvo proveniente de Coahuila y Texas contamina el aire de Nuevo León: Generan incremento de material particulado en la zona metropolitana de Nuevo León durante este jueves

➔ Alerta BIC Saltillo por intentos de fraude en su proceso de reclutamiento: Advierte sobre falsos reclutadores que piden dinero o datos bancarios. La empresa confirma que sólo contacta desde el 844 160 86 57 y no solicita pagos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Gaby Mendoza, función de ópera, Los Ángeles Negros y show acústico: Este fin de semana se perfila como uno de los más divertidos entre la comedia, la música del recuerdo y actividades artísticas que enriquecen a la ciudad. ¿A cuál vas a ir?

➔ Netflix se baja de la puja por Warner tras oferta superior de Paramount Skydance: La plataforma anunció que no está dispuesto a aumentar su oferta de 83 mil millones de dólares para adquirir a Warner Bros. Discovery

➔ AFAEC y AFFPN lanzan convocatoria para torneo ‘Reinas del Flag’ en Piedras Negras: La Asociación de Futbol Americano de Coahuila y la Asociación de Flag Football de Piedras Negras lanzaron la convocatoria para el torneo femenil categoría 30 años y mayores, que se realizará en Piedras Negras con inscripción gratuita y cupo limitado

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

➔ Llega la temporada de cucarachas a México... ¿cómo entran a tu casa y qué las atrae?: La temporada de cucarachas en México coincide con el calor. Conoce por qué aumentan, cómo entran a las casas y qué medidas ayudan a prevenir infestaciones en el hogar