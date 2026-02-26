Las noticias más importantes del 26 de febrero en México

Información
/ 26 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 26 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 26 de febrero en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

¡Se viene la primera Onda de Calor en México!: Prepárese....temperaturas de hasta 45°C en varias regiones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Conoce los estados afectados y cómo protegerte.

MÉXICO

Afirma Sheinbaum que cuenta con el respaldo de la FIFA para la realización del Mundial de Fútbol tras operativo contra ‘El Mencho’: Sheinbaum subrayó que el apoyo internacional refuerza la confianza en la capacidad del país para organizar el torneo y garantizar condiciones de seguridad adecuadas

Ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’ dejó 48 detenidos en Guanajuato; 20 ya son judicializados: Tras la muerte de ‘El Mencho’ en Tapalpa, Jalisco, se registró una ola de violencia en 20 estados de la República Mexicana

Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum: La Presidenta dijo que armas de alto calibre como lanzacohetes provienen de suelo estadounidense

Operativo detiene a líder de célula criminal, perteneciente al Cártel del Golfo en Matamoros: A mediodía del 26 de febrero, autoridades informaron sobre la movilización de elementos de seguridad para prevenir la presencia de civiles en la zona

Por tercer año consecutivo, papás de Debanhi Escobar participarán en marcha del 8M en Nuevo León: Irán acompañados por un contingente de 50 personas, familiares y amigos que exigen un alto a la violencia de género

MUNDO

Renuncia el presidente del Foro Económico Mundial por estar vinculado a Epstein: Borge Brende afirmó que no tenía conocimiento de los antecedentes criminales de Epstein, y reconoció que debió haberse informarse mejor

Líderes caribeños piden ‘desescalada y diálogo’ en medio del embargo petrolero de EU a Cuba: La cumbre de cuatro días de Caricom estuvo dominada por el debate sobre las intervenciones estadounidenses en la región mientras continúan los ataques militares contra presuntos barcos con drogas

Bill y Hillary Clinton se preparan para otra pelea durante su audiencia en la Cámara de Representantes: El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, diputado por Kentucky, amenazó con declarar a los Clinton en desacato si no cumplían con las citaciones

COAHUILA

Coahuila, sexto estado donde más se combate el narcomenudeo: De acuerdo con el nuevo desglose del SESNSP, en la entidad más del 56% de las carpetas por este delito es por la venta de estupefacientes

Polvo proveniente de Coahuila y Texas contamina el aire de Nuevo León: Generan incremento de material particulado en la zona metropolitana de Nuevo León durante este jueves

Alerta BIC Saltillo por intentos de fraude en su proceso de reclutamiento: Advierte sobre falsos reclutadores que piden dinero o datos bancarios. La empresa confirma que sólo contacta desde el 844 160 86 57 y no solicita pagos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Gaby Mendoza, función de ópera, Los Ángeles Negros y show acústico: Este fin de semana se perfila como uno de los más divertidos entre la comedia, la música del recuerdo y actividades artísticas que enriquecen a la ciudad. ¿A cuál vas a ir?

Netflix se baja de la puja por Warner tras oferta superior de Paramount Skydance: La plataforma anunció que no está dispuesto a aumentar su oferta de 83 mil millones de dólares para adquirir a Warner Bros. Discovery

AFAEC y AFFPN lanzan convocatoria para torneo ‘Reinas del Flag’ en Piedras Negras: La Asociación de Futbol Americano de Coahuila y la Asociación de Flag Football de Piedras Negras lanzaron la convocatoria para el torneo femenil categoría 30 años y mayores, que se realizará en Piedras Negras con inscripción gratuita y cupo limitado

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

Llega la temporada de cucarachas a México... ¿cómo entran a tu casa y qué las atrae?: La temporada de cucarachas en México coincide con el calor. Conoce por qué aumentan, cómo entran a las casas y qué medidas ayudan a prevenir infestaciones en el hogar

