Las noticias más importantes del 27 de enero en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 27 enero 2026
    Las noticias más importantes del 27 de enero en México
    Las noticias más importantes del 27 de enero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frío intenso cubrirá a todo México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Asegura Sheinbaum que el envío de petróleo a Cuba o su cancelación es una decisión soberana de Pemex: Sheinbaum insistió en que no existe una regla fija sobre los envíos y que estos pueden ajustarse en función de diversos factores

Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy: Autoridades de la Fiscalía General de la República afirman que tren iba a 65 kilómetros por hora, en vez los establecidos 50

SAT presenta Plan Maestro 2026: mejor atención al contribuyente, fiscalización clara y combate a factureras: El SAT presentó su Plan Maestro 2026, que contempla una meta de recaudación de 5.8 billones de pesos y una atención más cercana a las y los contribuyentes

Cae el maquinista del Tren Interoceánico: acusan exceso de velocidad: Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 muertos, ferrocarrileros reportaron la detención del maquinista en Chiapas

Exportaciones automotrices bajaron 4.2% en 2025; se consolida superávit comercial en México: El 83.7% de las exportaciones mexicanas terminan en EU, y un cuarto de estas son del sector automotriz; el valor del saldo de la balanza comercial fue de fue de 771 mdd

MUNDO

‘Está costando vidas’: funcionarios del ICE y la Patrulla Fronteriza critican las redadas migratorias en EU: A muchos les preocupaba que las consecuencias dañaran irreparablemente la percepción pública de las dos principales agencias de seguridad nacional implicadas en la ofensiva de Trump

Trump dice que Kristi Noem no renunciará y asegura que se supervisará la indagación de Minnesota: La Secretaria de Seguridad Nacional ha sido muy cuestionada por su papel tras el tiroteo mortal en Minnesota que acabó con la vida de Alex Pretti

Jueza de EU detiene deportación de Liam Conejo, niño inmigrante de 5 años detenido en Minnesota: A través de redes sociales se compartieron las imágenes del menor, con gorro azul y mochila escolar, bajo custodia de agentes migratorios

COAHUILA

Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez: El gobernador de Coahuila acompañó a Miguel Mery, presidente del Poder Judicial del Estado, en su informe de resultados

Atienden a 136 personas y 30 mascotas en refugios temporales del norte de Coahuila: Protección Civil mantiene abiertos los albergues ante temperaturas bajo cero provocadas por la tormenta invernal

Saltillo registrará más días con mala calidad del aire; ‘la norma ahora es más estricta’: La Secretaría de Medio Ambiente explicó que el aumento de días con mala calidad del aire responderá a una norma más estricta en la medición de contaminantes, diseñada para proteger la salud.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Entender al público: un reto al traer conciertos a Saltillo; empresarios apuestan a la innovación: En charla con Omar Garza, CEO de Lura Entertainment, comparte los retos de mantenerse en la ciudad desde hace cuatro años, apostando por artistas de distintos géneros musicales

¿Vas a ir? Duelo encabezará la Vendimia Parvada 2026 en Parras: La exitosa agrupación se presentará el próximo 16 de mayo y la preventa arrancará el 30 de enero a través del sitio arema.mx

Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana: sería convocado para amistosos ante Portugal y Bélgica: De acuerdo con un reporte de TUDN, Ochoa sería considerado nuevamente por Javier Aguirre para los partidos de preparación frente a rivales europeos

ESPECIAL

La Inteligencia Artificial es la amenaza de seguridad más seria de todos los tiempos: CEO de Anthropic: El CEO de Anthropic alerta que la Inteligencia Artificial podría convertirse en la amenaza de seguridad más grave de la historia, con riesgos civiles, económicos y políticos

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer: No pierdes el apoyo, pero debes reprogramar la entrega para evitar retrasos

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política
Economía
Resumen

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Sheinbaum ijo que la decisión no puede ser unilateral y se tiene que revisar que no se viole la ley.

Revisa México invitación de Donald Trump a unirse a la Junta de Paz
La FGR atribuyó el accidente a exceso de velocidad y anunció acción penal por homicidio y lesiones culposas.

Cae el maquinista del Tren Interoceánico: acusan exceso de velocidad
Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy
Las menciones a los aranceles y el comercio, la política y el mercado laboral también aumentaron en enero, al igual que los comentarios sobre el gasto en salud y la guerra. FOTO:

Cae la confianza en la economía de EU a su nivel más bajo desde 2014
Protesta contra la represión migratoria en Minneapolis. El cartel al frente hace referencia a Renee Good, quien fue asesinada a tiros por un agente de ICE a principios de este mes.

‘Está costando vidas’: funcionarios del ICE y la Patrulla Fronteriza critican las redadas migratorias en EU
Fue ayer que el gobernador de Minnesota exigió al presidente Donald Trump, realizar una indagación imparcial sobre la muerte de Priett. FOTO:

Trump dice que Kristi Noem no renunciará y asegura que se supervisará la indagación de Minnesota
Un juez federal bloqueó este martes la deportación inmediata a Ecuador de un niño de cinco años y su padre, detenidos la semana pasada en Minnesota.

Jueza de EU detiene deportación de Liam Conejo, niño inmigrante de 5 años detenido en Minnesota
Larga cola

Larga cola