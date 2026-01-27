Las noticias más importantes del 27 de enero en México

CLIMA

➔ Frío intenso cubrirá a todo México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Asegura Sheinbaum que el envío de petróleo a Cuba o su cancelación es una decisión soberana de Pemex: Sheinbaum insistió en que no existe una regla fija sobre los envíos y que estos pueden ajustarse en función de diversos factores

➔ Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy: Autoridades de la Fiscalía General de la República afirman que tren iba a 65 kilómetros por hora, en vez los establecidos 50

➔ SAT presenta Plan Maestro 2026: mejor atención al contribuyente, fiscalización clara y combate a factureras: El SAT presentó su Plan Maestro 2026, que contempla una meta de recaudación de 5.8 billones de pesos y una atención más cercana a las y los contribuyentes

➔ Cae el maquinista del Tren Interoceánico: acusan exceso de velocidad: Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 muertos, ferrocarrileros reportaron la detención del maquinista en Chiapas

➔ Exportaciones automotrices bajaron 4.2% en 2025; se consolida superávit comercial en México: El 83.7% de las exportaciones mexicanas terminan en EU, y un cuarto de estas son del sector automotriz; el valor del saldo de la balanza comercial fue de fue de 771 mdd

MUNDO

➔ ‘Está costando vidas’: funcionarios del ICE y la Patrulla Fronteriza critican las redadas migratorias en EU: A muchos les preocupaba que las consecuencias dañaran irreparablemente la percepción pública de las dos principales agencias de seguridad nacional implicadas en la ofensiva de Trump

➔ Trump dice que Kristi Noem no renunciará y asegura que se supervisará la indagación de Minnesota: La Secretaria de Seguridad Nacional ha sido muy cuestionada por su papel tras el tiroteo mortal en Minnesota que acabó con la vida de Alex Pretti

➔ Jueza de EU detiene deportación de Liam Conejo, niño inmigrante de 5 años detenido en Minnesota: A través de redes sociales se compartieron las imágenes del menor, con gorro azul y mochila escolar, bajo custodia de agentes migratorios

COAHUILA

➔ Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez: El gobernador de Coahuila acompañó a Miguel Mery, presidente del Poder Judicial del Estado, en su informe de resultados

➔ Atienden a 136 personas y 30 mascotas en refugios temporales del norte de Coahuila: Protección Civil mantiene abiertos los albergues ante temperaturas bajo cero provocadas por la tormenta invernal

➔ Saltillo registrará más días con mala calidad del aire; ‘la norma ahora es más estricta’: La Secretaría de Medio Ambiente explicó que el aumento de días con mala calidad del aire responderá a una norma más estricta en la medición de contaminantes, diseñada para proteger la salud.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Entender al público: un reto al traer conciertos a Saltillo; empresarios apuestan a la innovación: En charla con Omar Garza, CEO de Lura Entertainment, comparte los retos de mantenerse en la ciudad desde hace cuatro años, apostando por artistas de distintos géneros musicales

➔ ¿Vas a ir? Duelo encabezará la Vendimia Parvada 2026 en Parras: La exitosa agrupación se presentará el próximo 16 de mayo y la preventa arrancará el 30 de enero a través del sitio arema.mx

➔ Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana: sería convocado para amistosos ante Portugal y Bélgica: De acuerdo con un reporte de TUDN, Ochoa sería considerado nuevamente por Javier Aguirre para los partidos de preparación frente a rivales europeos

ESPECIAL

➔ La Inteligencia Artificial es la amenaza de seguridad más seria de todos los tiempos: CEO de Anthropic: El CEO de Anthropic alerta que la Inteligencia Artificial podría convertirse en la amenaza de seguridad más grave de la historia, con riesgos civiles, económicos y políticos

➔ ¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer: No pierdes el apoyo, pero debes reprogramar la entrega para evitar retrasos