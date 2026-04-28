Las noticias más importantes del 28 de abril 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados : Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

→ FGR abre dos investigaciones por caso muerte de agentes de la CIA en Chihuahua : La Fiscalía General de la República informó que abrió dos investigaciones por la muerte de los agentes estadounidenses (presuntamente de la Agencia Central de Inteligencia [CIA por sus siglas en inglés]).

→ Senado autoriza ingreso de 96 marines armados de Estados Unidos a México : El pleno del Senado autorizó a la presidenta Claudia Sheinbaum dos solicitudes para que 96 marines de Estados Unidos ingresen a México con armamento para capacitar a tropas mexicanas.

→ Corte obliga al IMSS a entregar prótesis, lentes e implantes a menores : La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social garantizar la dotación de anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos, implantes cocleares, prótesis y órtesis externas a menores de edad con discapacidad auditiva.

→ Hallan sin vida a cuatro integrantes de una familia en Azcapotzalco: Los cuerpos de las víctimas fueron localizados la tarde de este martes con aparentes heridas provocadas por arma blanca.

→ Declaran constitucional reforma para expedir ley contra feminicidio : La Cámara de Diputados realizó la Declaratoria de Constitucionalidad de la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general contra feminicidio. Fue remitida al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

INTERNACIONAL

→ Esto dice Trump acerca de un posible parentesco con Carlos III: ‘siempre he querido vivir en Buckingham’ : El mandatario estadounidense reaccionó en su red Truth Social a un artículo del Daily Mail que reveló que Carlos III y el republicano descienden del mismo noble escocés, bisnieto del rey Jacobo II de Escocia.

→ Negocia Vicente Carrillo Fuentes acuerdo con Gobierno de EU : El exlíder del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, alias “Viceroy”, negocia con la justicia de Estados Unidos un posible acuerdo para declararse culpable por delitos de tráfico de drogas en ese país.

→ Un hombre de 89 años que ataca con un arma de fuego hiriendo a 4 personas, es arrestado en Atenas : La policía indicó que un sospechoso armado con una escopeta inicialmente abrió fuego en una oficina de seguridad social en el centro de la capital griega.

COAHUILA

→ Por estrategia comercial, Volaris reprograma inicio de vuelos Saltillo-Guadalajara : El precio de la turbosina creció más del 30 por ciento el pasado mes de marzo, factor que representa cerca de un tercio de la inversión de las aerolíneas.

→ Propone diputada devolver 100% de aportaciones a burócratas sin derecho a pensión en Coahuila : Una iniciativa presentada en el Congreso de Coahuila plantea que trabajadores estatales y municipales que se separen del servicio sin alcanzar una pensión puedan recuperar el 100 por ciento de las cuotas que aportaron durante su vida laboral.

→ Tras posponer reforma, usuarios acusan ‘aumentos imparables’ en seguros médicos : Una consulta realizada por VANGUARDIA entre agentes de seguros y usuarios de mediana edad y adultos mayores reveló que los costos de las pólizas se han disparado desde 2024, obligando incluso a algunos asegurados a reducir coberturas para poder conservar el servicio.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Regresa el ‘Piojo’: Miguel Herrera asume el mando del Atlante en su retorno a la Liga MX : El “Piojo” Herrera tomará el mando de los Potros de Hierro en su vuelta a Primera División, luego de que el club azulgrana concretó su retorno al máximo circuito tras la compra de la plaza de Mazatlán FC.

→ HBO Max reúne a Pati Chapoy, Yeri Mua y Vanessa Labios para promocionar ‘Euphoria’ : El comercial mezcla humor mexicano y redes sociales para hablar del episodio más comentado de la serie y es encabezado por Sydney Sweeney y Jacob Elordi.

→ Vampiros, niños y el amor de una madre: Lola Ancira presenta su libro ‘Los colmillos del muertito’ : La escritora mexicana presenta este martes la historia de Pablito, un niño vampiro, y su madre, que hará todo por evitar que las personas que le temen a su especie le hagan daño.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Desaparecer en México, crimen sin castigo : La desaparición de personas en Coahuila por parte de corporaciones policiacas fue parte del informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) que llevó al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitar al Secretario General que remita de manera urgente a la Asamblea General la situación de las desapariciones forzadas en México.