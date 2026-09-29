Las noticias más importantes del 29 de septiembre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima primer Frente Frío a México; junto a Tormenta Negra, azotarán con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 150 km/h : Un Frente Frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

→ Veta la Corte reforma electoral que anula elección por interferencia del crimen organizado en Chihuahua : Determinó que el Congreso del estado fue omiso en legislar sobre intervención o injerencia extranjera en las elecciones locales.

→ Morena rechaza investigar a Andy López Beltrán y Marina del Pilar tras acusaciones de Estados Unidos : “No somos tapadera de nadie”, afirmó Ariadna Montiel; sostuvo que corresponde a autoridades mexicanas indagar los señalamientos.

→ AMLO reaparece públicamente en Banco del Bienestar de Palenque; así fue visto (VIDEO) : Andrés Manuel López Obrador reapareció en público este martes 29 de septiembre en el municipio de Palenque, Chiapas. El expresidente de México fue captado al salir de una sucursal del Banco del Bienestar.

→ Amnistía denuncia deficiencias en nuevo informe de caso Ayotzinapa; insta al Ejército a entregar 853 folios requeridos por familiares : Asegura que regresa a una narrativa centrada en la responsabilidad de actores locales y omite la participación de órganos de seguridad nacionales.

→ A través de instalaciones conocidas como ‘booms’, el cabello humano se convierte en una herramienta ambiental en Ciudad de México : Este proyecto busca lograr disminuir el impacto de la contaminación en los canales de Xochimilco y así, contribuir a la conservación de los cultivos chinamperos.

INTERNACIONAL

→ Permite Corte Suprema de EU deportaciones rápidas a terceros países mientras evalúa política : La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el martes, de forma provisional, que el gobierno del presidente Donald Trump continúe deportando rápidamente a personas a países distintos del suyo, mientras los magistrados analizan si la política es legal.

→ Francia propone a México alianza económica por “terceras vías” : El objetivo busca reducir la dependencia comercial frente a grandes potencias globales y diversificar mercados.

→ Christa Pike será la primera mujer ejecutada en 200 años en Tennessee, luego de que el goberndaro le negara el indulto : Los abogados de Christa Pike, de 50 años, condenada por el asesinato de una compañera de clase en Knoxville en 1995, solicitan al Tribunal Supremo que conceda una suspensión de la ejecución de la sentencia.

COAHUILA

→ Oferta por AHMSA de Domínguez Arteaga contrasta con las fortunas de los empresarios más ricos de México : El contraste entre los multimillonarios de la lista de Forbes y el perfil del postor ganador representante de CIESA deja una pregunta central: ¿quién financia realmente su oferta?

→ Piden diputados cautela ante promesas de empresario por compra y reactivación de AHMSA : José Arturo Domínguez Arteaga plantea invertir mil 400 millones de dólares y reactivar la siderúrgica en seis meses; sin embargo, legisladores piden prudencia hasta que se deposite la garantía de solvencia.

→ Congreso de Coahuila pide a Nuevo León y Durango que tipifiquen el delito de ‘halconeo’ : La diputada Luz Elena Morales planteó homologar los marcos penales de los estados vecinos contemplen estas conductas en sus leyes y así evitar que las diferencias entre las legales dificulten la actuación de las autoridades.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ México rescata empate ante Perú en el segundo partido de Rafa Márquez : La Selección Mexicana empató 1-1 con Perú en el segundo partido de Rafael Márquez al frente del equipo.

→ Televisión y cine mexicano de luto: Muere la primera actriz Concepción Márquez : La actriz de 82 años tuvo una carrera de más de 40 años en los escenarios mexicanos; su último proyecto fue la telenovela ‘Amanecer’, junto a Blanca Guerra, Fernando Colunga y Livia Brito, en Televisa.

→ Festival Santa Lucía de Monterrey rendirá homenaje al ‘Divo de Juárez’ : En el marco de su décimo aniversario luctuoso, homenajeará a Juan Gabriel con un espectáculo en el que participarán Majo Aguilar y Aída Cuevas.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | El camino y legado de derechos humanos en Coahuila : Muy cerca de él siempre ha estado Jackie Campbell, quien a propósito de la renuncia de don Raúl al Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, entrega a SEMANARIO esta crónica histórica sobre las diferentes luchas por la dignidad y justicia en la entidad.