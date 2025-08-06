Las noticias más importantes del 6 de agosto en México

CLIMA

➔ ¿Ciclón Tropical impactará a México con fuertes lluvias?: Prepárese... esto dice la Conagua, Monzón Mexicano y un posible Ciclón Tropical, generarán fuertes lluvias, inundaciones y granizadas, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum dará su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional el 1 de septiembre: La presidenta presentará un balance de sus primeros 11 meses de mandato y su visión para el futuro de México

➔ ‘Es una decisión de EU’... Sheinbaum sobre renuncia a la pena de muerte para ‘El Mayo’ Zambada, ‘El Viceroy’ y Caro Quintero: La presidenta reafirma que México no avala la pena capital, aunque reconoce que la determinación corresponde a la justicia estadounidense

➔ ‘Se reconocen sus derechos’... Sheinbaum sobre seguridad social para repartidores de aplicación: La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que más de un millón de trabajadores de plataformas digitales en México ya están afiliados al IMSS

➔ Sheinbaum afirma: tengo la certeza que el Poder Judicial va a ser mejor: Recordó que los jueces serán juzgados por el Tribunal de Disciplina Judicial

➔ Reporta IMSS 23.5 millones de personas afiliadas: En el último mes tuvo un crecimiento inusual de 5.7 por ciento más

MUNDO

➔ Donald Trump aplicará aranceles del 100% a semiconductores extranjeros: Para fomentar la producción estadounidense, la administración de Trump aplicará arancel de 100% a semiconductores

➔ Invertirá Apple otros 100 mil millones de dólares en EU para evitar aranceles de Donald Trump: Con ello, la inversión del gigante tecnológico asciende a 600 mil millones de dólares en los próximos cuatro años

➔ Elimina EU límite de edad para contratar a agentes que arresten y deporten a migrantes: Buscan engrosar las filas del ICE, luego de que el Congreso aprobó presupuesto para contratar a 10 mil agentes más

COAHUILA

➔ ¡Cuidado! Automedicarse puede provocar desde úlceras o hasta la muerte: IMSS Coahuila: El Instituto Mexicano del Seguro Social advierte sobre los graves riesgos de consumir medicamentos sin prescripción médica, una práctica común que puede tener consecuencias fatales

➔ Más de la mitad de los saltillenses reporta que las coladeras de su colonia están tapadas: ENSU revela que el 53.5 por ciento de los habitantes de Saltillo ha observado coladeras tapadas, cifra que representa un incremento de más del 20 por ciento respecto al año pasado

➔ ¿Ovnis en Saltillo? Jaime Maussan difunde avistamiento de esfera voladora en Derramadero: El objeto captado mediante un celular es asociado con la extraña “esfera de Buga” (Colombia) que actualmente es objeto de estudios científicos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ESPN asegura derechos de transmisión de WrestleMania y eventos WWE en alianza histórica: Esta alianza se da poco después de un acuerdo con la NFL, en el que ESPN adquiere canales y derechos importantes

➔ ¡Wendy no! Confirma Wendy Guevara que comenzó proceso legal por filtración de su video íntimo: La conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que teme la filtración de más material que tenía en su teléfono cuando le fue robado; desde hace semanas era extorsionada por los criminales

➔ ¿Quién es el Makabelico? ‘Narcoapero’ castigado por Estados Unidos junto al Cartel del Noreste por lavado dinero: El rapero tamaulipeco fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero a favor de uno de los grupos criminales más violentos del norte de México

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | 100 años no son nada para “La Tía Coco”

➔ ¡Cuidado!... Si tienes esta pasta de dientes ya no la uses; Cofepris alerta por daño a la salud: Cofepris emite alerta sanitaria y ordena retirar del mercado la pasta Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT por posibles efectos adversos. Conoce los síntomas, cómo reportarlos y qué hacer si la usas.