Noticias del fin de semana: Atropellan a luchador mexicano; cae producción de Dos Bocas y revisa registro del CURP en tu línea telefónica

MÉXICO

→ ¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? : Usuarios en México ya pueden verificar si su línea telefónica está vinculada correctamente a su CURP ante la CRT y solicitar desvinculaciones.

→ Cae 44% producción de Refinería Dos Bocas por incidentes : La 1° refinería del país en más de 4 décadas produjo 147 mil barriles diarios de gasolinas y otros combustibles en abril.

→ Fallece El Tempo, luchador mexicano, por atropello en la alcaldía Iztacalco : El luchador, perteneciente a la escena independiente de la lucha libre, iba en curso a un evento en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

INTERNACIONAL

→ Alcalde de Newark impone toque de queda tras protestas por centro de detención migratoria : La medida se produjo después de otra noche de tensiones entre las fuerzas del orden y manifestantes.

→ EU ataca otra lancha en el Pacífico y supera los 200 muertos en su campaña militar : Acusó a la embarcación de estar ’participando en operaciones de narcotráfico’ y ser operada por una organización terrorista designada.

→ Israel captura un castillo estratégico en Líbano en su incursión más profunda en 26 años : Esto ocurre apenas días antes de que Líbano e Israel tengan su próxima ronda de conversaciones directas en Washington a partir del martes.

COAHUILA

→ Saltillo: demuelen escalera de los duendes en el Centro Histórico; construirán hotel : Las conocidas “escaleras de los duendes”, ubicadas en el Centro Histórico de Saltillo, fueron demolidas como parte de un nuevo proyecto de construcción.

→ Coahuila lidera en empleo formal; 65.8% de trabajadores cuentan con prestaciones y seguridad social : Coahuila volvió a colocarse en el primer lugar nacional en formalidad laboral, de acuerdo con los resultados más recientes de la ENOE elaborada por el INEGI.

→ Investigan muerte de menor; hallazgo de garrapatas activa cerco sanitario en Monclova : La Secretaría de Salud solicitó estudios clínicos y desplegó acciones preventivas en el sector donde residía el niño de 10 años

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ WWE en México 2026: Fechas, boletos y cartelera de Raw y SmackDown en CDMX : La empresa anunció una gira histórica por Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México; la gran novedad será el regreso de sus dos shows televisados al país tras 15 años de espera.

→ Muere Guillermo “Billy” Álvarez a los 80 años: el expresidente de Cruz Azul enfrentaba cargos por lavado de dinero : Los primeros reportes indican que el exdirectivo murió por complicaciones respiratorias en un hospital de Toluca.

→ ¿Justicia? Sentencian a asistente de Matthew Perry a 3 años y 5 meses de prisión por su muerte : Los abogados de Iwamasa señalaron en un escrito presentado ante el tribunal que era un empleado que cumplía las órdenes de su jefe y que tenía una ‘vulnerabilidad particular”.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ ¡Olvídate de los químicos! 5 plantas que aleja a las cucarachas de tu hogar y huelen delicioso : En ciertas temporadas, como la primavera y el verano, debido a las altas temperaturas, el metabolismo y ciclo de reproducción de las cucarachas hacen que salgan de las calles para entrar a los hogares.

→ Recibo de luz muy caro: así puedes reportarlo ante la CFE y evitar cortes mientras revisan tu caso : Usuarios de la CFE pueden presentar una inconformidad por cobro excesivo y evitar el corte de luz mientras se revisa el recibo.